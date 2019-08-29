親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

週刊王爆郭台銘傳拿錢叫韓不選 郭辦嚴正駁斥

羅秉成：「假訊息」就在身邊 你發現了嗎？

2019-08-29 16:25理財周刊

分享

文．洪寶山

對於假訊息，你是如何看待？可不要小看假新聞或訊息散播所帶來的後果傷害，從古時「曾參殺人」典故就證明謠言的可怕。如今科技網路帶來便利性，更加速不實消息對社會的危險性。二○一九年四月瑞典哥德堡大學經研究分析，全世界遭受到境外假資訊攻擊的嚴重程度性，台灣是世界第一，且程度差距遠高過其他國家。

行政院政務委員羅秉成提出，以往民眾辨別假訊息的方式，是依照個人的獨立辨識能力來提高自身警覺心。但當今科技世代的發展下，許多新聞資訊無法在第一時間辨識，辨別新聞訊息的真偽，就得依靠專業技術能力幫忙判讀。但眾多的台灣的假訊息究竟從何而來？散播假訊息的目的又為何？政府是否提出解決方案及對策來因應呢？

媒體通路讓假訊息能快速通關

國內假訊息可從地域上區分為境內及境外型。台灣近年來較特別的大都屬於境外型傳入，主要來自於中國，是有組織和系統性的假訊息，稱之「網軍」。攻擊目的大多基於特定的政治議題。比方說，選舉期間，製造假訊息來改變民眾對於政治的認知，進而影響選舉結果。其餘在類型上另可歸類政治及非政治型兩種，非政治又可細分為民生型、金融型……等，製造不實新聞話題或消息，透過媒體管道散播佈達。

民眾之所以深受假消息嚴重的影響，在於時代便捷快速的網路通訊。現代人想取得世界各地的即時訊息相當容易，各個媒體平台也成為最佳的訊息通路。而最易被傳遞的媒介則視各國民眾所熱中使用的通訊軟體為主，例如：臉書、微信、微博、WhatsApp、Line等等平台。台灣據統計調查「Line」的使用度高居第一，因為民眾對於Line的使用率及黏著度相當高，朋友、家庭、工作群組關係緊密，並且相互依賴信任，訊息傳遞的影響力也隨之提高。調查也指出，假訊息若透過Line被大眾傳播發送出去，它的渲染速度是高於真實訊息的六倍之多，不得不讓人正視之。

羅秉成憂心忡忡說，根據過去統計，一般民眾看見可疑的訊息，會自主查證的大約只有九％，然而科技及知識不斷進化，如今假資訊甚至可透過「Deepfake」做出擬真影像，將不曾發生過的人事物用科技的方式，編製成真實影音，讓人無法用肉眼去分辨。若是無法審慎判斷並且將不正確的信息轉發出去，可能就會危害到身邊的親朋好友。

因此，羅秉成提出看法，打擊假訊息必須全民一起動起來，政府及媒體平台責任更是重大！首先，政府單位要將政策資訊等更加公開透明，針對假訊息的處理必須做到三要項。第一點，面對重大的假訊息危害，必須在一小時內處理回覆。第二點，澄清假訊息必須要有根據並提供正確資料來源。第三點，反投放機制，不能只將澄清訊息散播至單一平台。假訊息透過假帳號散佈消息，政府亦能在相同或不同的媒體通路上澄清事實。

而針對假訊息的澄清及回覆要掌握「222原則」，也就是說，標題不能超過二十個字，而說明內容不可超過二百個字，打擊目標要鮮明，太過於冗長的文字或文章篇幅，較不容易受到理解也不易受人關注。最後為了提高可信度，最好能附上二張圖片，以上原則亦符合網路媒體的特性。

以假亂真的「資訊」 媒體與政府如何應付

回過頭來，透過媒體平台自身的查核機制也相當重要，以Line為例，推出破解謠言的即時澄清專區，結合政府以及第三方事實查核機制。為了掌握假訊息，民眾可在Line的查證平台上將可疑訊息貼入查驗，除了能夠把假訊息的回覆期間縮短之外，也間接讓訊息的影響及攻擊力降低，抑制假訊息的氾濫，是很好的合作模式。

就在今年六月，國內的社群媒體平台包含Facebook、Line、Google、Yahoo及PTT五大平台業者，共同宣示「不實訊息防制業者自律實踐準則」，透過此項準則來進行及處理事實查核、澄清假訊息及假帳號等。羅秉成說到，因為平台業者在破解、澄清假訊息的反應尚可比政府更迅速，也可在第一時間將假訊息攔截避免流竄，應當盡到更多的社會責任。

羅秉成特別提出我國政府處理假訊息有四項策略：「識假、破假、抑假、懲假」，其一「識假」，也是相對重要的一項工程，提升民眾辨別假訊息的判斷能力。其二「破假」，釐清及查核假訊息，提升澄清事實的效率和推廣第三方查核機制。其三「抑假」，抑制假訊息的散播，他強調，廣電媒體與網路媒體有交互影響的作用，因此平台必須自律才能移除及阻止訊息擴散。其四「懲假」，透過法律追究責任，給與公正獨立的司法審查。

此外，除了上述媒體與政府單位的協助來防治假訊息的散播，也需要透過民眾對於媒體報導自我的警覺，這屬於媒體識讀教育的基礎工程，需要從小養成足夠的辨識及判斷能力。

台灣早期已將媒體識讀教育視為重要的教育項目之一，只是隨著時代變遷，必須強化假訊息所帶來的危機。而今年五月，教育部成立媒體識讀的推動委員會，且終身教育事業也共同加入，表示媒體識讀教育是長期培育的社會教育，強化媒體素養才能是基本功。

不能讓假消息危害國人寶貴的言論自由

去年，我國政府盤點所有與假訊息的相關法律，針對不足之處的法律進行改善及修正。而依照不同層級的假訊息，法院可將處分做等差判決。但假訊息不全然被法律所規範，必須符合「惡、假、害」的三個要素。意思是，行為人是故意或惡意捏造事實且藉由媒體網路散播於社會大眾，產生社會危害性或損害他人等，即具有法律責任等處分。

不過，羅秉成表示，台灣是極為重視民主法治及言論自由的國家，在面對法治責任之餘，儘可能拿捏分寸而不侵犯人民的基本人權。但言論自由與假消息之間的區隔界線如何判定呢？他說：「假訊息一定具有特定目的而捏造事實，可能是政治意圖或干擾市場的經濟意圖；但有些消息可能只是意見的陳述及表達觀點的不一，不可作為假訊息的懲處對象。」因此，意見陳述及事實描述是有必要被區隔檢視的。

相對於其他國家的言論自由並不像台灣如此開放，以德國為例，該國要求平台業者對於特地和違反明文規定的言論及仇恨性言論，各平台業者有責任將類似言論過濾及移除。以上作法，雖然平台可有效的將違法性言論過濾避免危害各種安全性，但缺點是平台業者若過度刪除，可能會侷限國家的言論發展性。因此我國並不將此作法視為最佳辦法，而是與國內各平台業者合作，要求業者們能自律抑制假訊息的散播。

至於抑制假訊息是否有最佳做法，羅秉成解釋，「並沒有最佳的方式」。國內對於最經典的假訊息危害在於選舉期間，法國對此已有法律規範，「反資訊操控法」若是在選舉期間接收到不實假訊息，可向法院申請緊急處分以停止散布。而我國「選舉罷免法」也參照此制度修訂部分條文，針對選舉期不實廣告，參選人可向法院聲請「緊急限制刊播令」，法院必須在三天內做出裁定，要求刊播業者下架或其餘處分。

最末，我國可貴之處其中一項就是言論自由，羅秉成提到除了法律懲假之外，其餘配套措施就是將資訊公開透明化，如此一來，較不容易讓有心人士製造假訊息而混淆是非，假訊息若是經過組織系統性的攻擊嚴重程度不容小覷，並涉及到國安法治等的防線，國民也必須強化自身對於假訊息的免疫能力，才能共同抵制假訊息的危害。

羅秉成

現任：行政院政務委員

學歷：國立政治大學法律系法學組

國立台灣大學法律系公法組碩士

經歷：律師

台灣冤獄平反協會理事長

國立台灣大學法律學院教授級專技教師

財團法人法律扶助基金會董事長

分享

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》992期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。

相關新聞

新南向新目標

2019-08-29 16:26

貴金屬ETF攻守俱佳

2019-08-29 16:26

中美貿易戰不停 戰火燒不到這類股

2019-08-29 16:26

中美貿易戰升級 小心台幣不值錢

2019-08-29 16:26

「灰天鵝」拉警報

2019-08-22 15:10

最強大的無限寶石─時間

2019-08-22 15:09

中信房屋明年拚300家店 總經理張世宗要讓店東夥伴感動

2019-08-22 15:08

父母該選擇當木匠還是園丁？藍佩嘉分享最理想的親職教養

2019-08-22 15:07

台股拉回找買點 高出低進

2019-08-22 15:01

中美貿易戰再起風雲 台股慘遭池魚之殃？

2019-08-18 10:38

黃偉祥的數位旅宿經營法則 剛柔並「計」與內外兼「據」

2019-08-15 16:21

資金避險 績優傳產接棒

2019-08-15 16:18

迎接純網銀 徵才新趨勢

2019-08-15 16:06

回收擦乾淨 免洗餐具飲料杯回收有撇步

2019-08-08 14:09

Win-win不是夢 新創與大型企業的結盟共進

2019-08-08 14:04

利空淬煉 嚴選硬底子角色

2019-08-08 13:53

匯率戰再升溫

2019-08-08 13:51

投資策略：春非我春 冬非我冬

2019-08-01 14:44

選對「撿到槍」 選錯「撿到煙」

2019-08-01 14:30

蔡瑞珊：走進青鳥 追尋身心自由放飛的享受

2019-08-01 14:23

績優傳產股 撥雲見日

2019-08-01 14:22

外勞政策失焦

2019-08-01 14:07

賭行情？還是萬全準備？

2019-07-25 14:45

愛無國界 許毓丕在柬埔寨的牙醫義診情

2019-07-25 14:44

蘇嘉瑞：大健康產業跨領域轉型趨勢—精準醫療

2019-07-25 14:40

嚴選訂單能見度高個股

2019-07-25 14:39

搶進越南停看聽

2019-07-25 14:33

三王點火 除權息行情加溫

2019-07-19 11:27

台灣成長動能

2019-07-19 11:27

黃欽勇：科技島鏈 台灣半導體產業新局

2019-07-19 11:27

台股高檔震盪 五分鐘選出輪漲股

2019-07-19 11:27

2019下半年房市景氣趨勢

2019-07-19 11:27

一分鐘看懂外匯波動報價

2019-07-19 11:27

德明財經科大致力推動品格教育 微電影競賽引領潮流！

2019-07-11 14:27

郭銓慶「樂活遨遊」 長照事業的領航者

2019-07-11 14:21

出口現曙光 迎拉貨旺季

2019-07-11 14:16

出口黑翻紅

2019-07-11 14:12

五分鐘找出優質填息股 賺飽股利

2019-07-04 15:13

未來如何繳稅？ 鄭惠方會計師教你節稅小撇步

2019-07-04 15:10
看更多

熱門文章

別再殺進殺出了！工程師靠3招40歲年領股息60萬

2019-08-21 10:25

大學倒第5間了 為什麼退場SOP還是一團亂？

2019-08-26 11:16

香港這把火 燒出台灣對中國的三個誤判

2019-08-22 13:58

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

2019-08-28 12:58

蔡衍明加入戰局 亂了柯P一盤好棋？

2019-08-22 13:58

選定了！郭台銘中秋起義

2019-08-29 08:42

郭柯合勝算沒想像高 柯P的無本生意郭董奉陪機率降

2019-08-22 08:46

700萬去哪買房？台鐵這個車站10年人次成長50% 房價還有一字頭

2019-08-23 16:45

新課綱適性學習怎麼做？國小、國中、高中職設計一次完整揭露

2019-08-23 13:57

追蹤！台北五金街防毒面罩 如何進香港抗爭前線？

2019-08-23 08:55

全台灣他最快！高雄小工廠買下日商 讓這個不起眼產品走向全世界

2019-08-21 13:23

憂「韓總統」亡國感 他們走出網路入陣綠營

2019-08-29 08:42

韓國瑜支持度直直落 藍營憂立委選情被壓垮

2019-08-29 08:42

不敵高房租又一起！東區紅豆餅名店10月搬家 專家：小本生意 夠厲害才能撐

2019-08-26 08:59

北京「參選」 撥亂台灣大選的一池春水

2019-08-29 13:00

台灣首座暗空公園在合歡山！觀星英文是look、see還是watch？

2019-08-22 08:45

高中生寫出逾40萬人次使用的志願篩選工具 學測48級分錄取交大

2019-08-20 09:38

郭董選總統欲迎還拒 政壇最大金主當定了

2019-08-15 08:38

謝金河：把選好股擺中間

2019-08-22 13:41

從一場充滿肅殺氣氛的股東會開始… 百億美福飯店爭權幕後

2019-08-22 11:27

5G晶片的黑馬股

2019-08-22 11:57

法人鎖定的5G補漲股

2019-08-22 12:01

被嫌貴怎麼辦？彰化小廠「找老大談」策略 翻身Nike、Zara防黴顧問

2019-08-23 09:02

學習歷程不是等升高中才來想 根據專家建議最好從小開始培養

2019-08-23 13:57

指紋辨識最強台廠！不怕蘋果打專利戰 吃下三星訂單

2019-08-21 13:16

身在異邦 心向中華：中國裔移民的認同障礙

2019-08-29 11:50

香港金融中心地位動搖 北京扶植深圳取代？

2019-08-22 09:01

30年來對台最大軍售案 不甩中國氣炸 川普售台F-16V

2019-08-22 08:47

鴻家軍的總統夢 兄弟登山 股價各奔前程！

2019-08-23 10:42

金價漲多回檔 投資人該不該搶買？達人教你3招聰明買黃金

2019-08-27 11:50

BBC Radio 3主持人表示：不要再拐這些年輕人聽古典音樂了

2019-08-20 12:38

謝金河：南向起風了！30年又一次投資大轉折！

2019-08-28 11:24

「貪吃的人」狼獾 是很頑強的倖存者

2019-08-26 13:17

民進黨艱困選區提名 羅文嘉學霸連線讓英系不開心

2019-08-29 08:42

少子化 人才外流！台灣沒排外空間 香港移民此時不開放待何時？

2019-08-21 13:11

天熱吹冷氣傷荷包？達人教你3招「無痛省電」 一年現省超過6000元！

2019-08-13 09:49

特勤揪團揪太兇 國安私菸案成公開的祕密

2019-08-29 08:42

一期一會的圓滿 日式茶道精神與美學意識

2019-08-23 08:52

從仙姑到全球體壇最具影響力女性 通靈少女劉柏君的職涯下半場

2019-08-22 08:45

工業電腦 明日之星 物聯網推手 概念股誰最靚？

2019-08-23 10:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top