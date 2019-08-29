羅秉成：「假訊息」就在身邊 你發現了嗎？

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文．洪寶山

對於假訊息，你是如何看待？可不要小看假新聞或訊息散播所帶來的後果傷害，從古時「曾參殺人」典故就證明謠言的可怕。如今科技網路帶來便利性，更加速不實消息對社會的危險性。二○一九年四月瑞典哥德堡大學經研究分析，全世界遭受到境外假資訊攻擊的嚴重程度性，台灣是世界第一，且程度差距遠高過其他國家。

行政院政務委員羅秉成提出，以往民眾辨別假訊息的方式，是依照個人的獨立辨識能力來提高自身警覺心。但當今科技世代的發展下，許多新聞資訊無法在第一時間辨識，辨別新聞訊息的真偽，就得依靠專業技術能力幫忙判讀。但眾多的台灣的假訊息究竟從何而來？散播假訊息的目的又為何？政府是否提出解決方案及對策來因應呢？

媒體通路讓假訊息能快速通關

國內假訊息可從地域上區分為境內及境外型。台灣近年來較特別的大都屬於境外型傳入，主要來自於中國，是有組織和系統性的假訊息，稱之「網軍」。攻擊目的大多基於特定的政治議題。比方說，選舉期間，製造假訊息來改變民眾對於政治的認知，進而影響選舉結果。其餘在類型上另可歸類政治及非政治型兩種，非政治又可細分為民生型、金融型……等，製造不實新聞話題或消息，透過媒體管道散播佈達。

民眾之所以深受假消息嚴重的影響，在於時代便捷快速的網路通訊。現代人想取得世界各地的即時訊息相當容易，各個媒體平台也成為最佳的訊息通路。而最易被傳遞的媒介則視各國民眾所熱中使用的通訊軟體為主，例如：臉書、微信、微博、WhatsApp、Line等等平台。台灣據統計調查「Line」的使用度高居第一，因為民眾對於Line的使用率及黏著度相當高，朋友、家庭、工作群組關係緊密，並且相互依賴信任，訊息傳遞的影響力也隨之提高。調查也指出，假訊息若透過Line被大眾傳播發送出去，它的渲染速度是高於真實訊息的六倍之多，不得不讓人正視之。

羅秉成憂心忡忡說，根據過去統計，一般民眾看見可疑的訊息，會自主查證的大約只有九％，然而科技及知識不斷進化，如今假資訊甚至可透過「Deepfake」做出擬真影像，將不曾發生過的人事物用科技的方式，編製成真實影音，讓人無法用肉眼去分辨。若是無法審慎判斷並且將不正確的信息轉發出去，可能就會危害到身邊的親朋好友。

因此，羅秉成提出看法，打擊假訊息必須全民一起動起來，政府及媒體平台責任更是重大！首先，政府單位要將政策資訊等更加公開透明，針對假訊息的處理必須做到三要項。第一點，面對重大的假訊息危害，必須在一小時內處理回覆。第二點，澄清假訊息必須要有根據並提供正確資料來源。第三點，反投放機制，不能只將澄清訊息散播至單一平台。假訊息透過假帳號散佈消息，政府亦能在相同或不同的媒體通路上澄清事實。

而針對假訊息的澄清及回覆要掌握「222原則」，也就是說，標題不能超過二十個字，而說明內容不可超過二百個字，打擊目標要鮮明，太過於冗長的文字或文章篇幅，較不容易受到理解也不易受人關注。最後為了提高可信度，最好能附上二張圖片，以上原則亦符合網路媒體的特性。

以假亂真的「資訊」 媒體與政府如何應付

回過頭來，透過媒體平台自身的查核機制也相當重要，以Line為例，推出破解謠言的即時澄清專區，結合政府以及第三方事實查核機制。為了掌握假訊息，民眾可在Line的查證平台上將可疑訊息貼入查驗，除了能夠把假訊息的回覆期間縮短之外，也間接讓訊息的影響及攻擊力降低，抑制假訊息的氾濫，是很好的合作模式。

就在今年六月，國內的社群媒體平台包含Facebook、Line、Google、Yahoo及PTT五大平台業者，共同宣示「不實訊息防制業者自律實踐準則」，透過此項準則來進行及處理事實查核、澄清假訊息及假帳號等。羅秉成說到，因為平台業者在破解、澄清假訊息的反應尚可比政府更迅速，也可在第一時間將假訊息攔截避免流竄，應當盡到更多的社會責任。

羅秉成特別提出我國政府處理假訊息有四項策略：「識假、破假、抑假、懲假」，其一「識假」，也是相對重要的一項工程，提升民眾辨別假訊息的判斷能力。其二「破假」，釐清及查核假訊息，提升澄清事實的效率和推廣第三方查核機制。其三「抑假」，抑制假訊息的散播，他強調，廣電媒體與網路媒體有交互影響的作用，因此平台必須自律才能移除及阻止訊息擴散。其四「懲假」，透過法律追究責任，給與公正獨立的司法審查。

此外，除了上述媒體與政府單位的協助來防治假訊息的散播，也需要透過民眾對於媒體報導自我的警覺，這屬於媒體識讀教育的基礎工程，需要從小養成足夠的辨識及判斷能力。

台灣早期已將媒體識讀教育視為重要的教育項目之一，只是隨著時代變遷，必須強化假訊息所帶來的危機。而今年五月，教育部成立媒體識讀的推動委員會，且終身教育事業也共同加入，表示媒體識讀教育是長期培育的社會教育，強化媒體素養才能是基本功。

不能讓假消息危害國人寶貴的言論自由

去年，我國政府盤點所有與假訊息的相關法律，針對不足之處的法律進行改善及修正。而依照不同層級的假訊息，法院可將處分做等差判決。但假訊息不全然被法律所規範，必須符合「惡、假、害」的三個要素。意思是，行為人是故意或惡意捏造事實且藉由媒體網路散播於社會大眾，產生社會危害性或損害他人等，即具有法律責任等處分。

不過，羅秉成表示，台灣是極為重視民主法治及言論自由的國家，在面對法治責任之餘，儘可能拿捏分寸而不侵犯人民的基本人權。但言論自由與假消息之間的區隔界線如何判定呢？他說：「假訊息一定具有特定目的而捏造事實，可能是政治意圖或干擾市場的經濟意圖；但有些消息可能只是意見的陳述及表達觀點的不一，不可作為假訊息的懲處對象。」因此，意見陳述及事實描述是有必要被區隔檢視的。

相對於其他國家的言論自由並不像台灣如此開放，以德國為例，該國要求平台業者對於特地和違反明文規定的言論及仇恨性言論，各平台業者有責任將類似言論過濾及移除。以上作法，雖然平台可有效的將違法性言論過濾避免危害各種安全性，但缺點是平台業者若過度刪除，可能會侷限國家的言論發展性。因此我國並不將此作法視為最佳辦法，而是與國內各平台業者合作，要求業者們能自律抑制假訊息的散播。

至於抑制假訊息是否有最佳做法，羅秉成解釋，「並沒有最佳的方式」。國內對於最經典的假訊息危害在於選舉期間，法國對此已有法律規範，「反資訊操控法」若是在選舉期間接收到不實假訊息，可向法院申請緊急處分以停止散布。而我國「選舉罷免法」也參照此制度修訂部分條文，針對選舉期不實廣告，參選人可向法院聲請「緊急限制刊播令」，法院必須在三天內做出裁定，要求刊播業者下架或其餘處分。

最末，我國可貴之處其中一項就是言論自由，羅秉成提到除了法律懲假之外，其餘配套措施就是將資訊公開透明化，如此一來，較不容易讓有心人士製造假訊息而混淆是非，假訊息若是經過組織系統性的攻擊嚴重程度不容小覷，並涉及到國安法治等的防線，國民也必須強化自身對於假訊息的免疫能力，才能共同抵制假訊息的危害。

羅秉成

現任：行政院政務委員

學歷：國立政治大學法律系法學組

國立台灣大學法律系公法組碩士

經歷：律師

台灣冤獄平反協會理事長

國立台灣大學法律學院教授級專技教師

財團法人法律扶助基金會董事長

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