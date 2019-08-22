「灰天鵝」拉警報

分享 facebook 市場經常以「黑天鵝」來形容重大且難以預料的事件，例如過去的次貸危機、東南亞海嘯、九一一事件等，無論金融市場、商業、經濟還是個人生活，都逃不過它的控制。但，知道灰天鵝嗎？野村證券認為，有十隻「灰天鵝」若飛來，恐危害全球經濟與市場。

灰天鵝指的是幾乎不可能發生，但影響深遠的事件，野村指出的事件分別是英國無協議脫歐、汽車關稅、歐美貿易衝突、香港「反送中」抗議潮、義大利預算連續劇、伊朗衝突、貨幣戰、印巴衝突、阿根廷債務違約和通膨失控危機、其他日本與南韓及美國與印度的貿易爭端等。

八月十四日，美國二年期和十年期公債殖利率之差轉為負值，也就是長期利率低於短期利率，形成所謂殖利率倒掛，是自二○○七年來首度出現倒掛，當日美股道瓊大跌八百點。市場反應如此大，是因為一九七八年至今的五次經濟衰退在發生之前，都會出現殖利率倒掛現象，因此，美國經濟衰退的情緒再度浮出檯面。

大家近來都把目光聚焦在美中貿易戰，因為已經延燒變成貨幣戰，面對美國經濟衰退疑慮，川普不可能毫無作為。最近因為中國對香港反送中的處理，讓川普逮到機會，可把香港變成貿易戰的棋子，川普表示：「我希望看到香港以人道的方式解決問題，也認為這樣對中美雙方談判會非常有利。」

美中貿易談判，中國急不急著達成協議呢？根據中國國家統計局七月十五日公布的資料，第二季中國經濟同比增長六．二％，這是從一九九二年開始記錄，二十七年以來最低的一次。剛公布的中國七月經濟數字也充滿寒意，工業按年增速降到近十七年半新低。

另一值得關注的灰天鵝就是日韓的貿易戰，在南韓已經引起日貨抵制潮，例如日本品牌Uniqlo在南韓上個月業績就大減約七成，公司還為此打算實施有薪假。日韓貿易戰越演越烈，美國半導體產業協會(SIA)因此示警，將對全球供應鏈造成危害，台灣是否有轉單效應還待觀察。

灰天鵝在市場信心不足時影響力尤其大，投資人此刻更應留意風險。先檢視目前的投資組合，汰弱留強，對於景氣不明的產業、區域都先不碰，聚焦在有企業利潤支撐的標的，才能持盈保泰，度過危機。

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