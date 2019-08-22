親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

白鹿颱風暴風圈周六觸台 一張圖看未來四天降雨熱點

iPhone恐怖隱藏版功能 男友50天行蹤無所遁形

「灰天鵝」拉警報

2019-08-22 15:10理財周刊

分享
市場經常以「黑天鵝」來形容重大且難以預料的事件，例如過去的次貸危機、東南亞海嘯、九一一事件等，無論金融市場、商業、經濟還是個人生活，都逃不過它的控制。但，知道灰天鵝嗎？野村證券認為，有十隻「灰天鵝」若飛來，恐危害全球經濟與市場。

灰天鵝指的是幾乎不可能發生，但影響深遠的事件，野村指出的事件分別是英國無協議脫歐、汽車關稅、歐美貿易衝突、香港「反送中」抗議潮、義大利預算連續劇、伊朗衝突、貨幣戰、印巴衝突、阿根廷債務違約和通膨失控危機、其他日本與南韓及美國與印度的貿易爭端等。

八月十四日，美國二年期和十年期公債殖利率之差轉為負值，也就是長期利率低於短期利率，形成所謂殖利率倒掛，是自二○○七年來首度出現倒掛，當日美股道瓊大跌八百點。市場反應如此大，是因為一九七八年至今的五次經濟衰退在發生之前，都會出現殖利率倒掛現象，因此，美國經濟衰退的情緒再度浮出檯面。

大家近來都把目光聚焦在美中貿易戰，因為已經延燒變成貨幣戰，面對美國經濟衰退疑慮，川普不可能毫無作為。最近因為中國對香港反送中的處理，讓川普逮到機會，可把香港變成貿易戰的棋子，川普表示：「我希望看到香港以人道的方式解決問題，也認為這樣對中美雙方談判會非常有利。」

美中貿易談判，中國急不急著達成協議呢？根據中國國家統計局七月十五日公布的資料，第二季中國經濟同比增長六．二％，這是從一九九二年開始記錄，二十七年以來最低的一次。剛公布的中國七月經濟數字也充滿寒意，工業按年增速降到近十七年半新低。

另一值得關注的灰天鵝就是日韓的貿易戰，在南韓已經引起日貨抵制潮，例如日本品牌Uniqlo在南韓上個月業績就大減約七成，公司還為此打算實施有薪假。日韓貿易戰越演越烈，美國半導體產業協會(SIA)因此示警，將對全球供應鏈造成危害，台灣是否有轉單效應還待觀察。

灰天鵝在市場信心不足時影響力尤其大，投資人此刻更應留意風險。先檢視目前的投資組合，汰弱留強，對於景氣不明的產業、區域都先不碰，聚焦在有企業利潤支撐的標的，才能持盈保泰，度過危機。

分享

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》991期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。

相關新聞

最強大的無限寶石─時間

2019-08-22 15:09

中信房屋明年拚300家店 總經理張世宗要讓店東夥伴感動

2019-08-22 15:08

父母該選擇當木匠還是園丁？藍佩嘉分享最理想的親職教養

2019-08-22 15:07

台股拉回找買點 高出低進

2019-08-22 15:01

中美貿易戰再起風雲 台股慘遭池魚之殃？

2019-08-18 10:38

綠品生技攜手VD 開發桑黃多醣體保健食品

2019-08-18 10:38

黃偉祥的數位旅宿經營法則 剛柔並「計」與內外兼「據」

2019-08-15 16:21

資金避險 績優傳產接棒

2019-08-15 16:18

迎接純網銀 徵才新趨勢

2019-08-15 16:06

回收擦乾淨 免洗餐具飲料杯回收有撇步

2019-08-08 14:09

Win-win不是夢 新創與大型企業的結盟共進

2019-08-08 14:04

利空淬煉 嚴選硬底子角色

2019-08-08 13:53

匯率戰再升溫

2019-08-08 13:51

投資策略：春非我春 冬非我冬

2019-08-01 14:44

選對「撿到槍」 選錯「撿到煙」

2019-08-01 14:30

蔡瑞珊：走進青鳥 追尋身心自由放飛的享受

2019-08-01 14:23

績優傳產股 撥雲見日

2019-08-01 14:22

外勞政策失焦

2019-08-01 14:07

賭行情？還是萬全準備？

2019-07-25 14:45

愛無國界 許毓丕在柬埔寨的牙醫義診情

2019-07-25 14:44

蘇嘉瑞：大健康產業跨領域轉型趨勢—精準醫療

2019-07-25 14:40

嚴選訂單能見度高個股

2019-07-25 14:39

搶進越南停看聽

2019-07-25 14:33

三王點火 除權息行情加溫

2019-07-19 11:27

台灣成長動能

2019-07-19 11:27

黃欽勇：科技島鏈 台灣半導體產業新局

2019-07-19 11:27

台股高檔震盪 五分鐘選出輪漲股

2019-07-19 11:27

2019下半年房市景氣趨勢

2019-07-19 11:27

一分鐘看懂外匯波動報價

2019-07-19 11:27

德明財經科大致力推動品格教育 微電影競賽引領潮流！

2019-07-11 14:27

郭銓慶「樂活遨遊」 長照事業的領航者

2019-07-11 14:21

出口現曙光 迎拉貨旺季

2019-07-11 14:16

出口黑翻紅

2019-07-11 14:12

五分鐘找出優質填息股 賺飽股利

2019-07-04 15:13

未來如何繳稅？ 鄭惠方會計師教你節稅小撇步

2019-07-04 15:10

CRS、海外資金匯回專法即將上路 台商如何因應？

2019-07-04 15:05

貿易戰干擾個股 退避三舍

2019-07-04 15:02

終結高利儲蓄險

2019-07-04 14:59

危老重建整合大哉問(八)

2019-06-27 14:12
看更多

熱門文章

別再殺進殺出了！工程師靠3招40歲年領股息60萬

2019-08-21 10:25

高中生寫出逾40萬人次使用的志願篩選工具 學測48級分錄取交大

2019-08-20 09:38

自提6％完全免稅是錯的？勞保、勞退要不要繳稅、要繳多少錢？

2019-08-14 09:16

「神車」TOYOTA ALTIS改款狂賣1.3萬輛 帶動台灣電動車市場

2019-08-16 13:25

以拖待變中美貿易戰 專家傾向中國 美恐成最大輸家

2019-08-19 08:55

蔡崇信735億天價買籃網 一個由虛轉實、政治正確的好決策

2019-08-16 15:08

華映、綠能出事還不是最壞情況？近500億借款一年內到期 大同股東「挫ㄟ等」

2019-08-19 12:21

藥房小開5年買下3廠：我要讓全世界知道台灣做的藥！

2019-08-19 11:38

朋友變成紅衛兵 香港媒體人：再怕 也不該在先行者背後放冷箭

2019-08-14 13:15

郭董選總統欲迎還拒 政壇最大金主當定了

2019-08-15 08:38

郭柯合勝算沒想像高 柯P的無本生意郭董奉陪機率降

2019-08-22 08:46

香港準戒嚴 東方明珠會變成巴勒斯坦？

2019-08-15 08:34

全台灣他最快！高雄小工廠買下日商 讓這個不起眼產品走向全世界

2019-08-21 13:23

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

蔡衍明加入戰局 亂了柯P一盤好棋？

2019-08-22 13:58

香港這把火 燒出台灣對中國的三個誤判

2019-08-22 13:58

老餐廳闖股市代表 Mr. Onion市值3年縮8成啟示

2019-08-16 09:13

指紋辨識最強台廠！不怕蘋果打專利戰 吃下三星訂單

2019-08-21 13:16

謝金河：看半年報選好股

2019-08-15 11:52

活到38歲的生命體悟 陳嘉樺：每個人都要為自己好好活一次！

2019-08-20 08:58

BBC Radio 3主持人表示：不要再拐這些年輕人聽古典音樂了

2019-08-20 12:38

軟硬通吃的5G概念股

2019-08-15 11:19

台灣首座暗空公園在合歡山！觀星英文是look、see還是watch？

2019-08-22 08:45

都是火鍋惹的禍！？盤點川菜危機與歷史

2019-08-20 09:46

少子化 人才外流！台灣沒排外空間 香港移民此時不開放待何時？

2019-08-21 13:11

台塑4寶填息遇亂流 策略123化危機為轉機

2019-08-19 08:55

郭柯王搞聯盟 各帶一副算盤

2019-08-15 08:38

不怕統一、全家夾擊！超商老三萊爾富不開24小時照樣拼出營收百億

2019-08-14 13:17

時代力量提前玩完？兩周失三立委

2019-08-15 08:36

要我留下來繼續拚？75%上班族先考慮「公司退休福利制度」

2019-08-14 13:21

香港金融中心地位動搖 北京扶植深圳取代？

2019-08-22 09:01

今明二年大賺的轉單潛力股

2019-08-15 11:15

中美貿易戰再起風雲 台股慘遭池魚之殃？

2019-08-18 10:38

天熱吹冷氣傷荷包？達人教你3招「無痛省電」 一年現省超過6000元！

2019-08-13 09:49

謝金河：把選好股擺中間

2019-08-22 13:41

30年來對台最大軍售案 不甩中國氣炸 川普售台F-16V

2019-08-22 08:47

拼時薪1500元！ 他靠假日兼職「洗冷氣」 每月多賺4萬元

2019-08-12 09:10

女婿接班36年老店「早安美芝城」新店舖營收多55％

2019-08-21 13:13

從一場充滿肅殺氣氛的股東會開始… 百億美福飯店爭權幕後

2019-08-22 11:27

軍艦穿台海 實際意涵恐無涉台灣

2019-08-05 09:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top