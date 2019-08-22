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父母該選擇當木匠還是園丁？藍佩嘉分享最理想的親職教養

2019-08-22 15:07理財周刊

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文．洪寶山

去(二○一八)年一部電視劇《你的孩子不是你的孩子》，再次開啟社會大眾對親子教育話題的關注，家長們也重新檢視自己教導孩子的方式。從市面上玲琅滿目的教養叢書來看，凸顯出國人「望子成龍，望女成鳳」且全心全意提供最佳的資源給下一代。東西方的教養腳本讓國人效仿及參考，但能否適用於家中孩童，進而減輕父母擔任理想親職的焦慮感？

台灣大學社會系特聘教授藍佩嘉長期關注社會家庭、階級不平等及親職教養等議題，站在社會學者角度，剖析台灣不同時期的社會價值觀與教養策略。以早期與現代相比，三十年前，台灣在「拚經濟」的年代，父母將小孩拉拔長大是盡到社會責任。至今生兒育女已成為個人選擇，父母對孩子教養的重視也大幅提高，讓藍佩嘉提出「拚教養」一詞來解釋以下現況。

擔任「親職」為何變得更加困難

現代數位資訊的發達，人們容易取得全球的政經新訊及文化知識，其中包含教育知識的推廣。自從台灣經濟起飛後，許多家庭的經濟資源及教育程度明顯提升，但這可假設教養孩童會比早期更加容易？事實不然，藍佩嘉從先前實查的經驗分享，「教養」的難易度並非預期所想，而是呈現反比。

原因在於，不同年代家長對於童年的定位有極大的轉變，教養子女的責任義務變得更加沉重，可歸納出以下因素。第一，「孩童要有快樂的童年」，這觀念與過去父母成長的背景並不相同，絲毫無經驗可參照。第二，隨著整體社會發展，擔任親職成為「個人的抉擇」，看似自由，實際上需要背負社會各種潛藏的輿論及指點。

第三，教養成為「國家監看的對象」，不再只是個人的行為。社會上雖提供多項資源及協助，但依照家庭的個別差異，其實間接增加父母擔任親職的壓力。特別是中產階級的父母，自主學習新興的教養模式並參照書籍指導，看似有計畫性且正確的教養過程，並不見得能減輕家長的壓力及提高孩童健康的發展。

以現在五、六年級的父母為例，過去在經濟發展的過程中成長，現在享受到豐盛的成果，成為所謂的第一代中產階級。相對於過去的教育方式，這世代父母不會傳承上一代傳統的教養模式，而是吸取當今自由民主及多元化的方式教育下一代，產生拚教養的行為。

孩子性格深受家庭影響而不同

藍佩嘉解釋，「拚經濟與拚教養是兩個極為不同的目標」，不能相提並論。教養是個參雜許多不確定性的過程，就算父母為孩子多努力付出，還是會產生非預期的結果。因為孩子成長的過程中，無法控制的因素甚多，且受到家庭背景及教養方式的差異，衍生出孩子獨特的個人特質。

她說，過去訪查全台六十幾個不同社經背景的家庭，面對同樣教養議題，父母承受不同的挑戰及壓力。首先，「協作教養」是中產階級最常見的教育方式，家長為孩子安排組織性課程、重視孩子全人發展，提供多元的學習機會，此舉動並無對錯，但長期讓孩子接受成人的種種安排，間接壓抑他們的獨立自主性，導致孩子變得被動。

而勞動階級，在台灣多屬於隔代家庭或父母親常忙於工作，無法時時刻刻陪孩子成長，教育方式偏向「自由放養」，又因資源及經濟條件有所限制之下，有些孩子在生活學習上較無受規束且能自得其樂，以某些角度來說，反而能發展出獨特的創造力以及想像力。

全球化帶來的機會與風險

藉此，藍佩嘉特別強調，家庭背景的優渥程度，在孩童學習發展的過程時，並不是絕對性優勢。然而，國內為了平衡城鄉差距及社經地位較弱的家庭，政府也發展多元入學的制度，縮小資源不平等的差距。使得偏鄉地區的孩童不會因環境受限，而失去應有的學習權利，進而提升整體社會的競爭力。

如今，我們的下一代已不單是面對國內的競爭，而是挑戰跨國的勞動市場，雖然全球化為國人創造許多就業機會，但也增添父母替子女擔憂未來生活。舉例來說，若是中產階級的子女，未來能否保有與父母相同的經濟地位，甚至擁有更好的生活環境。而勞動階級的家庭，較可能受到資本外移或外來引進的衝擊，打擊國人就業的安全性，後續則牽涉到國內跨國婚姻等社會變遷等影響。

就此，順應各種社會環境的挑戰，父母想盡辦法提供最佳的教育資源給子女，希望能透過西方教育培養孩子自由且創新的思想，來因應媒體所強調「中國年輕人具有狼性的文化特質」。不過，在西方教養的引進之下，藍佩嘉另有一番見解，她說，「不同的教育體制都有值得學習的地方，但是媒體會將他國的教養策略浪漫化。」

坊間報導各國的教育策略，使得國人對於其他教育體制有特別的憧憬。此刻，藍佩嘉語帶沉重的表示，面對不同社會背景的制度，難免會造成一些矛盾及衝突。比方說，家庭成員的差異性、文化制度上的隔閡等，都會造成教養腳本在本國的不適用。

因此，藍佩嘉提出解決的方式，就是「父母不須替孩子的未來焦慮。」家長總是用盡心力為孩子鋪設前方道路，寄望他們能功成名就。但全球市場變化及產業趨勢難以預測，無人保證當今的產業能永久不衰。所以家長須做的是建立起孩子能接受各種挑戰的心理準備。

最好的教養風格 「園丁」vs.「木匠」

到底父母該如何教養兒女呢？藍佩嘉回答，「這沒有標準答案」。她解釋，每個孩子都是獨特的，若能針對孩子的特點且能符合家庭所有條件，適當安排及規劃就是最佳的教育方式。

借用美國一位心理學者的說法，教養風格比喻為兩種「木匠和園丁」。前者，父母替孩子規劃及掌握人生。如同「木匠」般事前擬定藍圖並遵照執行，確保過程中沒有絲毫的錯誤，來達到目標成果。這並沒有什麼不好，但不是教養的最佳方式。

最理想的教養方式是後者，學習當個「園丁」，就像照顧一座花園，定期的澆花與施肥。我們無法控制外界因素，如：天災、害蟲等干擾。而教養子女就是如此，父母盡到基本養育之責任適時照顧，讓孩子像植物般自然的開花結果，成為具有韌性且堅強的特質。

所以藍佩嘉建議天下父母，讓孩童健康發展就是最理想的親職教養，過於干預及控制，反而衍生更多的衝突及焦慮。同樣，孩子也不能期望父母必須犧牲奉獻，父母也有享受人生的權利。她說，「親子關係應該像個團隊，雙方相互體諒及理解，發展適合彼此的生活方式，也許能減輕父母擔任親職的壓力。」

藍佩嘉

國立臺灣大學社會系特聘教授、亞洲社會比較研究中心主任，研究領域為性別、家庭、國際遷移與社會不平等。第一本專書Global Cinderellas: Migrant Domestics and Newly Rich Employers in Taiwan及其譯寫而成的《跨國灰姑娘：當東南亞幫傭遇上台灣新富雇主》，獲得美國社會學會、台北國際書展、開卷好書、金鼎獎等諸多國內外獎項。第二本專書Raising Global Families: Parenting, Immigration, and Class in Taiwan and the US，由史丹佛大學於2018年出版，比較台灣家庭與在美移民，如何因應全球化與移民挑戰發展出不同的教養策略。最新出版專書《拚教養：全球化、親職焦慮與不平等童年》，以親職焦慮為鏡，映現台灣在全球化脈絡中所面對的風險與挑戰，以及日趨擴大的階級落差，如何形塑台灣孩子的不平等童年。

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