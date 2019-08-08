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匯率戰再升溫

2019-08-08 13:51理財周刊

文．洪寶山

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在川普、習近平兩強競爭下，美中貿易戰打打停停，全球金融市場隨之動盪，股、匯市都呈現極度不穩的情況。美股更上演黑色星期一，日韓股市隔日也重挫，台股開盤不到一分鐘就暴跌超過二二○點，創今年以來最大跌幅。據統計，外資八月以來天天賣台股，四個交易日就賣超五六七．九七億元。

之前多次在文章中提醒，貿易戰隨之而來的就是貨幣戰，果不其然，川普真的說話而且動手了！他在推特痛批中國：「讓貨幣走貶到幾乎是歷史新低，這叫做『操縱匯率』。聯準會你們有聽到嗎？這是重大違反，隨著時間推移將會大大削弱中國！」

放手讓人民幣貶值，可說是繼川普宣布將從九月一日起對三千億美元(近九．四兆台幣)進口中國製品加徵一○％關稅後，中國的反撲，在岸與離岸人民幣兌美元五日雙雙應聲跌破七元關卡，上次人民幣破七是在二○○八年全球金融海嘯。外媒認為這顯然是北京的報復，

而這是他們以往避免採取的手段。

北京放手讓人民幣貶破七後，華府也隨即將中國打入「匯率操縱國」黑名單。貿易戰後的貨幣戰隨之而起，被視為安全避風港的日圓急升。紐西蘭央行宣布降息二碼後，紐元由升轉貶，澳元則在市場臆測澳洲央行將隨紐西蘭央行降息下，貶至二○○九年來低點。有「美股恐慌指數」之稱的VIX波動率指數也上漲，創下約七個月來最高。

美元走強，提高了中國購買美國商品的成本。中國商務部表示，國務院關稅稅則委員會對八月三日後新成交的美國農產品採購暫不排除進口加徵關稅，中國相關企業已暫停採購動作。貿易戰，從貨幣戰轉回再繼續打。

人民幣貶，台幣也重貶，以出口為導向且有生產基地在中國的台灣電子業者是最大受惠者，包括台積電、鴻海、廣達、可成等都可望有正面效益，法人估算，台幣每貶值一％，電子業者毛利率將可增加○．五％到○．七％。不過，像華碩、宏碁等品牌廠因將產品賣到中國收取人民幣，但以美元支付貨款的台商，就會面臨不小壓力。這些是我們在觀看匯率戰時應該要注意的重點，因為賺匯差或是賠匯損，會直接影響到公司營收，就會連動影響到股價，投資人不可不慎。

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