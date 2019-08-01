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選對「撿到槍」 選錯「撿到煙」

2019-08-01 14:30理財周刊

近期最夯的新聞莫過於「私煙風暴」，當然政治議題向來不是本財經專欄的重點。

之所以以此命題，主要有感於G20結果也出爐了、降息消息也釋放了，當然指數也來到前波高點了……接下來台股再想有番大作為，勢必要有別於上述利多的驚人之舉才是。否則指數空間有限，個股涇渭分明：選對上天堂，撿到槍繼續攻；選錯住套房，撿到煙灰頭土臉。而且後者的套房堪比國巨一三一○元的特等級別，這絕非危言聳聽，有以下現象不可不察！

【現象一：本波漲升結構是楔型波】

自五月漲升至今，從線型上看不出任何有可能的五波發展格局(五波代表回升)。有的只是綿密的突破即拉回、拉回量縮又再突破。這定義為楔型波無庸置疑！

楔型的尾聲往往是用假突破留長上影線，抑或三角收斂長黑摜破來交代。在那一天還沒有來臨之前，行進的過程有的只是目不暇給的利多、濃濃的選前行情味。

是以本波上漲壓力上看五月六日的缺口：一一○一八位置。因為無法創高，故視為已然在C-1波格局；再好一點則是突破前高一一○九七形成正式的B-(c)波，來交代大Ｂ波的反彈完畢，然後正式進入幽暗的Ｃ波走勢(見圖一)。

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當然技術派的論點是直觀的，對未來走勢的說服力若嫌薄弱，請接下來看看【現象二】的論點。

【現象二：美國降息美元該弱未弱】

眾人皆知一國降息雖會刺激景氣，但短期內一定會造成資金外逃、匯率貶值。市場以此推論：美國降息在即，美元易貶難升，資金外流新興市場，所以等號連到台股向好。

但事實證明，截至七月二十六日為止，美元指數居然一度突破九十八又回到二年以來的高位區(見圖二)，而美股也再創新高。但與此同時對比的卻是台幣沒有大幅走升、外資並未大舉回流、台股的楔型走勢。一來一往間，與市場的觀念大相逕庭。

為何變成如此？值不值得擔憂？我們試圖解釋此一現象：

美元要走弱必須仰賴全球其他經濟體景氣要走強，關鍵引擎就在中國。但中國GDP成長創下近二十七年來新低(+6.6%)，如何取代美國地位？中國主要是製造業供應鏈外移東南亞、內需因通膨及房地產不振而疲弱、私有企業被地方信貸壓縮發展等因素造成。所以這不單是中美貿易戰的影響，畢竟即便中國三千億商品被課二五％關稅，對GDP成長影響也只有○．二％，遠不及內需不振影響的二～四％。

英國因為強森當選新首相而有硬脫歐風險，外加德國經濟低迷好一陣子，歐元區沒有取代美元資產的條件。

日本安倍勝選，雖然不足以修憲，但足以順利推動對韓制裁案，如果安倍維持選前基調的話。這使得東北亞不易吸金。

三大因素造成熱錢還是只能回流美元資產，這不能推演出美股創高＝台股向好，反倒要解讀為避險味濃厚，是對未來全球景氣的不信任投票。

【投資策略：春非我春、冬非我冬】

本波類股漲勢中，除5G外，當屬記憶體族群最具人氣，甚至已然凌駕。

我對記憶體產業的看法，一言以蔽之：日出入安窮，時世不與人同；故春非我春，夏非我夏，秋非我秋，冬非我冬！

根據拜訪公司說法，本波記憶體漲價來自於日韓貿易戰中韓國三星HYNIX被日本禁售、美光減產造成供需失調、日本停電及地震從六月十五日至七月十五日停工這三大因素所造就。

但如果這是一個產業未來的常態，您會看到公司派囤貨一段時間的動作，如同去年被動元件長波走勢的翻版。但不幸的是，記憶體大廠認為漲勢可能最晚拖到九月見高峰，同時九月也要出清庫存，否則年底會大跌一波。這意謂景氣循環產業現在萬般拉抬只為出貨的殘酷事實，是以股價能走多遠算多遠，而不是想走多遠走多遠。

今年以來各月專欄尾聲的投資選股，冷不冷門、成交量大不大，完全不在我的考量範圍。唯一需要我考量的，只在乎位置低不低、本質好不好、前景遠不遠大如此而已。一段時間下來，有些個股確實從市場冷門股變成當下市場焦點股，包括二月專欄提到的「保瑞」(從一一六元漲到現在的二一五元)、三月專欄的「力成」(從七十元漲到八十八元)、六月專欄的「國光」(從十九．八元漲到最高二四．八元)、「興能高」(從五十六元漲到七十二元)。

接下來，八月專欄的選股，基於上述對盤勢的推演，配合進可攻退可守的選股理念，我提供以下的參考方向：

(1)看過民生股如「瓦城」、「六角」今年的漲勢，我把「飲食」概念順藤摸瓜到「娛樂」概念上，不妨留意到中國最大的電影特效後製股：「VHQ-KY」(4803)。此股前波因禿鷹案而下殺，但業已獲得澄清；整理已久，近期頸線右柄出大量，法人有回歸跡象。

(2)利空股無獨有偶，生技＋電動車概念股：「中橡」(2104)。此股前波因轉投資能元科技投產未定，以及孤兒藥授權金流失一事而下殺；即便眼下都未獲得解決，但外資已有少量回補跡象；配合借券賣出量在高檔，平均成本也在目前股價附近，一旦猝不及防重持利多被點火，軋短空的可能性極高。

(3)車用環繞鏡頭模組及音響配件股：「東浦」(3290)，本益比十．九倍，現金股利殖利率四％，日線剛從多頭下飄旗尾端出量轉強，目前尚未脫離大戶均價區。

林友銘

．現任 天安信達投顧負責人

．學歷 台大經濟系、政大貿研所

．經歷 第一投顧執行長、天富投顧副總經理、元富證券投顧經理、統一證券投顧主任、社區大學特聘講師、非凡雜誌特約主筆、工商時報

欄主筆、三立電視台理財有方特約來賓、非凡電視台股市現場特約來賓

．理周教育基金會、理周教育學苑講師

．專長 國經趨勢解讀、產業週期理論、個股籌碼分析

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