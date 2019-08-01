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蔡瑞珊：走進青鳥 追尋身心自由放飛的享受

2019-08-01 14:23理財周刊

文．洪寶山

你喜歡看書嗎？想起曾經熱鬧一時的重慶書街，無論是富麗堂皇的連鎖書城，或是隱身巷弄小街的獨立書店，找個位置來杯咖啡，配上些許的讀本調劑心靈，悠哉度過一個安靜午後。各式風格的人文氣息中，哪一種書店，最對你的味？

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時代的逆襲 捕捉會消失的書店

從和平東路右轉臥龍街口，沿著蜿蜒的道路持續前行，在靜謐的居家巷弄裡，映入眼簾的是一座紅磚砌成的兩層樓建築。沒有過多的華麗裝飾，簡單的色磚上高掛著「青鳥 Bleu & Book」的字樣。雖然只有兩層樓，但店內挑高的設計搭配玻璃牆面，讓和平青鳥整體看起來特別高聳、宏偉。

走進店內的瞬間，明亮的空間與精緻的書櫃擺設令人感到震撼。不同於制式書店中規中矩的擺設模式，寬敞的閱讀與展演空間，撲鼻的咖啡香，融化每個來訪讀者疲憊的心靈。「和平青鳥」—一間只會存在一百八十天的複合式書店，出自青鳥書店執行長蔡瑞珊之手的第四間書店。

根據文化部委任台灣獨立書店文化協會統計，全台灣一千五百四十一間書店，其中有七成三的書店面積小於五十坪，三成的書店每月營業額低於五萬元，甚至只有二成三的書店每月營業額超過五十萬。面對網路書店的崛起，國人閱讀風氣的下降，開辦書店需要的不只是資金，還要有決心。

「我的夢想是有一天可以嘗試經營超過五十坪的書店，如何把選書分眾化，並在一個大書店中展現，對書店和我而言都是很大的挑戰。」對於蔡瑞珊而言，書店要開得大，也要開得美，除了以授權方式與建商合作經營，對於選書也是極其講究。每家書店都會依其性質與定位邀請各領域專家提供選書建議，面對眾多來往的讀者，要與他們對話，也要抓住讀者對選書的喜好。

人的理想 書的尊嚴

面對出版業與實體書店的寒冬，青鳥書店在半年內連續開設三家分店，逆流而上的精神，是吸引許多讀者造訪的原因之一。除此之外，在青鳥書店裡，從裝潢配置到選書擺設，喜愛閱讀的人士會深刻感受到「書」不只是一件商品，每本書的存在都是有尊嚴地被看待。

開書店不只是為了從事商業行為，對於蔡瑞珊來說，更多時候是為一個理想的實踐、文化的推廣，還有生命的傳承與延續。「當時在討論和平青鳥的合作時，我向建商提出了幾個限制，其中包含不能只是樣品屋，一定要是一間真正的書店。」她笑著提起當時執著，充分詮釋出對於文化傳承的使命感。與建商的合作中也堅持書店必須賣與台灣文化相關的書，並要求建商給予書店絕對的選書與文化講座開辦的決定權。

青鳥書店採取立體化的經營模式，包含書的講座 、媒體與策展。其核心概念是希望回歸到書的本身，讓書散發光芒，蔡瑞珊表示：「只要可以讓大家理解書與買書，就是青鳥書店要做的事。」

獨立而不獨立 自由的追尋

青鳥書店的介紹上，有著一段敘述：「建一間屬於自由的書店。不是為了獨立、不是為了隔絕，是為了自由；自由才可以追尋幸福，這是青鳥的本質。在二元框架的世界裡，獨立像是一種相對於不獨立，主流與非主流的論述，自由的基礎若能在框限中跳躍著，掙脫既定思考，讓書店能自在產生獨立、連鎖、複製、風格、媒體的未來想像。」

在台灣的社會期待下，許多人對「獨立書店」設立許多框架，想要開一間獨立書店，反而需要顧慮許多可做與不可做的矛盾界線，到最後失去獨立書店應有的價值和精神。簡單來說，獨立書店精神本質在於該書店的核心與風格，不應被規範在某種特定形態。專業或者非主流的選書方向、深奧度，以及不同於連鎖書店大量囤貨，都被視為獨立書店的特別性格。因此，要經營一家書店實屬不易，只有回到「書」的本身，才能跳脫形式上的枷鎖，讓書展現自我價值，讓讀者在書中追尋自由。

書店的感動 美感的教育

閒暇時，蔡瑞珊喜歡在書店裡觀察讀者，「我覺得它是一種城市共感的互動，書店本來就是一個人與人交流、人與書交流、彼此相遇的地方。」看著人來人往，每個讀者都帶著自身的故事來到青鳥。曾經在華山青鳥剛開幕時，晚上十一點還有一對老夫婦走進書店，選了一個位置比鄰看起書來，這樣的景象是帶著幸福與感動的。這也讓蔡瑞珊了解到，書店越多，就會有更多的人願意走進書店，不論是有目的性尋書，或是無目的性探索，書店的存在都會觸發民眾買書和閱讀的動力。

當大環境陷入不景氣的漩渦時，電子書與網路書城的便利性成為實體書店最大的勁敵。但每個困境，總是會找尋到出路。「你要不斷的想辦法，只要想到新的辦法，出奇制勝，就可以在這個產業裡生存下去。」蔡瑞珊回憶著父親給予的忠告，體悟出任何產業都有艱辛的地方，努力在辛苦的過程中走出新的方式，放下環境或數字的影響，才能跳脫阻礙，解決問題。

蔡瑞珊提到，實體書還是有許多優勢性存在。例如，青鳥書店選擇的每本書都是經過編輯與設計，與電子書最大的差異就在於視覺上的感受。美感教育是台灣很重要的一環，透過紙本書籍的排版、標題到圖片的選擇，對於讀者而言是培養美感的途徑之一。

另外，看似方便的網路書店雖然總是打著各種折扣，誘發民眾購買書籍，卻往往會造成讀者選購許多自己不需要的書。根本原因在於讀者沒有實際的翻閱書籍內容產生的衝動購買。書本的封面、介紹與標題有時與內容有所差距。網路書店有時候在價格上比較優惠，但與其多買了幾本不符合自身需求的書，還不如到實體書店挑選一本更精確的書較為划算。

創業的浪漫 勇往直前

從媒體產業走向書店文化人，蔡瑞珊認為創業帶著浪漫與感性，比較少理性思考的成分。但是中間會有許多辛苦的挑戰，起初對財務管理極其陌生，在財務壓力的逼迫下，從錯誤中求進步，短時間吸取各種理財知識。她也提醒想要創業的青年，「跟著心走，往前衝！真正要創業的人，沒有任何事可以阻止。只有為創業而創業的人，才會迷失方向。創業並不是一個議題，想要創業，自然就會往前走。」秉持著一顆樂觀的心，創業的路上沒有敵人，這樣才能活下去。

跨越各種困境，蔡瑞珊從來沒有放棄。從二○一六年成立華山青鳥至今，已陸續設立南國、藝所與和平青鳥，每間書店都有其獨特的目標與風格。現階段青鳥團隊正在充滿人文氣息的大稻埕籌備「青鳥居所」，預計今年夏末秋初開幕。或許，生活總是忙碌，荷包不斷縮水，心靈的灌注與放鬆還是不能被忽視。假日閒暇時刻，不妨走出戶外，到青鳥書店來一場與書本的浪漫邂逅。

蔡瑞珊

學歷：輔仁大學中文系

青鳥書店創辦人暨執行長，《時下行者》紀錄片製作人，從傳統電視跨新媒體，在小書店裡實現創作思想性節目。現任書媒體策劃者，曾任《天才衝衝衝》、《POWER星期天》、《圓夢巨人》、《華視生活雜誌》、《莒光園地》節目製作和主持，國際展覽《追夢・永遠的鄧麗君特展》策展人，並以《巷弄裡的那家書店》電視劇和《書店裡的影像詩》紀錄片入圍第49屆金鐘獎「節目行銷獎」。

著作：《我會自由，像青鳥一樣》

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