親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

績優傳產股 撥雲見日

2019-08-01 14:22理財周刊

文．馮泉富

貿易戰轉單效應明顯，上半年台灣對美出口大幅成長17.4%，超越日韓星，而今年台商回台投資金額上看7千億，助長推動實體經濟，未來萬點常態族群輪動格局，將由內資行情接棒。

分享

日前在美股創高的過程中，加權指數曾再度挑戰一一○○○點，可惜沒有成功，這也顯示出：雖有外部環境加持，這個檻仍舊不易越過，尤其是在除息抵減指數的旺季。

沒期待就不會有傷害 聚焦降息後市場反應

本周除了眾所矚目的美國FOMC利率決策會議以外，也有相當多的重大訊息將陸續公布，諸如美國消費者信心指數、FED很重視的個人消費支出指數PCE、美國採購經理人指數PMI、非農就業新增人數等等，八月二日周末日本也將公布是否對韓擴大出口管制，以上訊息或多或少有可能加劇市場的波動風險，過度的猜測也不見得事半功倍，冷靜沉澱個幾天不是壞事。

中、美新一輪貿易談判於七月三十日在上海登場，雙方也儘量營造談判前的誠意。日前，川普與七家美國科技企業負責人會面時，已承諾將適時發出部分供貨給華為的許可；中方除了先前批准九三集團、渤海實業、中海糧油等五家企業，以豁免關稅優惠從美國進口約三百萬噸的黃豆以外，談判前夕也批准部分中國企業可以豁免關稅來採購美國豬肉、高粱、棉花、玉米等農畜產品。

不過，這一回市場卻十分淡定，普遍與我們長期以來的看法一致，預期不會有讓人眼睛一亮的協議結果。首先，美股處於歷史新高位階，川普沒壓力，更不會痛，當然也就不會讓步；至於中方，智慧財產權、強制技術移轉、駭客干擾、貿易壁壘，以及協議執行機制等問題，不但需要時間調整，欲符合「貿易磋商白皮書」之框架的難度更高。

再者，中美雙方事實上都沒有期待，只是各自為了階段性的需要，互相配合演出，達成不同目的之時間拖延，剛好各取所需。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)日前就表示，本次中美貿易談判不會達成重大協議，但美方仍盼望，新一輪的磋商能夠為雙方未來即將達成的協議鋪路。

川普先前接受記者提問時也表示，中國在貿易談判安排上正採取拖延策略，並表明對於中美是否達成協議並不會太介意，因為美國目前正從中國收取數十億美元的關稅。俗話說的好，沒有期待就不會有傷害，因此，本周就直接聚焦在降息後的市場反應，以及觀察周末八月二日晚上美股的走勢，都有可能是八月份的新指引。

暫時先把FED降息的事擺一邊，就美股的發展而言，標普500指數今年來累計上漲近二○％，NASDAQ綜合指數上漲約二四％，而道瓊工業指數的漲幅也達一六．三％左右，市場不免擔憂美國的經濟增長力道能夠匹配嗎？單就美國

第二季的GDP季增年率來看，二．一％是優於預期的。

美國消費維持強勁　 投資不足將成隱憂

主要動能來自消費者支出的大幅提升，若從細項來看，消費部門(占比六九．一％)季增年率為四．三％，優於預期的四．○％及前值一．一％；商品、服務類消費季增年率分別為八．三％(前值為一．五％)及二．五％(前值為一．○％)，商品項目消費已擺脫去年底負面影響，並在第一季淡季過去後配合退稅效果，年增強勁來到三．七％水準。

觀察耐久財及非耐久財部分，季比皆顯著增加，細項中包括服務、房屋、汽油及其他能源、家具及家庭設備、娛樂消遣、食品、服飾及皮鞋、汽車及其零件等增幅皆較前季增加。

由GDP增量的貢獻度來看，個人消費支出就貢獻了二．八五個百分點，政府支出貢獻了○．八五個百分點，為第二季主要貢獻項目。顯然，佔美國GDP約七成的個人消費支出仍然是未來經濟增長的關鍵，提供了我們追蹤的方向。

拖累經濟數據的部分，則是企業投資的不足，美國民間投資季增年率為負五．五％(前值為六．二％)，觀察細項，最關鍵的非住宅投資快速回落，季增年率為負○．六％(前值為四．四％)，因此，對GDP的貢獻度翻負，拖累約○．○六個百分點(前值貢獻度為○．六個百分點)。

整體而言，第二季GDP初值上升且大幅優於預期，是受到消費者支出強勁所支持，然而投資大幅下滑，其中排除庫存去化的影響外，企業及住宅投資也都下滑，顯示房市及企業投資信心持續不足，投資不足雖然尚未傳導至就業市場，但終將成為未來的潛藏隱憂。

台灣資金充沛 支撐個股輪動

雖然未來美國經濟增長內涵潛藏企業投資不足的隱憂，但是在預防性降息的護航下，只要美股未出現大幅回檔之前，台股加權指數都能維持高檔區間整理。例如七月三十日，雖然OTC指數出現明顯的拉回，但加權指數也僅小幅回檔，代表權值股穩定度相當高。

若以資金面的角度觀察，後勢仍舊大有可為；例如，日前台灣央行新公布的六月貨幣數據，M1B及M2年增率各為七．三五％及三．○五％，兩者差距擴大至四．三個百分點，創一○二個月新高；M1B與M2年增率差距擴大，代表資金調動轉換靈活，流動性充沛。

目前M1B總額逾一八．三七兆元新台幣，M2逾四五．○四兆元，而六月活存餘額月增一七七五億元至十六．三四兆元新高，顯示，國內資金結構維持相當充裕的結構不變，也代表股市資金動能無虞。

另一方面，台商回台踴躍，投資金額衝破五千億元大關，年度目標提前達陣，預計年底有一千六百至一千八百億元投資資金到位，而台商回台投資總額全年將向七千至八千億元邁進；長期來看，不只能明顯推動實體經濟，也將促使台股結構由外資主導，逐步向內資行情作傾斜。未來台股加權指數萬點將成常態，族群輪動之行情也將與外資逐步脫鉤，猶如台韓股市分道揚鑣一般。

未來四季每股拚賺十四．八元 億豐本益比有調升空間

如前所述，只要資金充沛，個股仍舊存在輪流表現的空間，而選股重點建議轉向穩健成長的傳統產業股。例如億豐(8464)，為全球最大窗飾產品製造商，主要產品如下，自有品牌「Norman」客製化窗飾，北美市佔第二，並持續攫取市占中；固定式窗飾，北美市佔第一，億豐主要之生產基地位於中國大陸廣東省東莞市及柬埔寨。二○一八年營收區域及比重分別為北美占七九％，歐洲占一七％，其他地區占四％。

二○一九年億豐推出多款全新系列的軟質窗簾與電動百葉門，設計新穎、更加人性化，將有助於億豐持續搶占高階的窗簾市場。在固定尺寸窗飾市場方面，億豐除了持續擴充柬埔寨新產能，也深化柬埔寨廠的垂直整合能力。

今年受惠無拉繩百葉窗生產效率提升、關鍵零組件(彈簧盒)成本降低及人民幣兌美元貶值，毛利率可望提升。雖然億豐將在第二季向Hunter Douglas支付新台幣一．七億元的專利侵權賠償金，但是這屬於一次性的支付，第三季起已不受影響。

目前持續將生產線從中國(六千名工人)移到柬埔寨(約三千五百至四千名工人)，未來工資成本可望明顯降低。法人預估未來四季的每股獲利約十四．八元，本益比有調升空間。

分享

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》988期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

投資策略：春非我春 冬非我冬

2019-08-01 14:44

選對「撿到槍」 選錯「撿到煙」

2019-08-01 14:30

蔡瑞珊：走進青鳥 追尋身心自由放飛的享受

2019-08-01 14:23

外勞政策失焦

2019-08-01 14:07

賭行情？還是萬全準備？

2019-07-25 14:45

愛無國界 許毓丕在柬埔寨的牙醫義診情

2019-07-25 14:44

蘇嘉瑞：大健康產業跨領域轉型趨勢—精準醫療

2019-07-25 14:40

嚴選訂單能見度高個股

2019-07-25 14:39

搶進越南停看聽

2019-07-25 14:33

三王點火 除權息行情加溫

2019-07-19 11:27

台灣成長動能

2019-07-19 11:27

黃欽勇：科技島鏈 台灣半導體產業新局

2019-07-19 11:27

台股高檔震盪 五分鐘選出輪漲股

2019-07-19 11:27

2019下半年房市景氣趨勢

2019-07-19 11:27

一分鐘看懂外匯波動報價

2019-07-19 11:27

德明財經科大致力推動品格教育 微電影競賽引領潮流！

2019-07-11 14:27

郭銓慶「樂活遨遊」 長照事業的領航者

2019-07-11 14:21

出口現曙光 迎拉貨旺季

2019-07-11 14:16

出口黑翻紅

2019-07-11 14:12

五分鐘找出優質填息股 賺飽股利

2019-07-04 15:13

未來如何繳稅？ 鄭惠方會計師教你節稅小撇步

2019-07-04 15:10

CRS、海外資金匯回專法即將上路 台商如何因應？

2019-07-04 15:05

貿易戰干擾個股 退避三舍

2019-07-04 15:02

終結高利儲蓄險

2019-07-04 14:59

危老重建整合大哉問(八)

2019-06-27 14:12

關懷家園 從參與公民服務開始

2019-06-27 14:10

從景氣燈號看投資 投資好簡單

2019-06-27 12:42

大盤回測 聚焦法人買超股

2019-06-27 11:58

福衛七號 科技外交

2019-06-27 11:54

除權息旺季 用股期賺股利比較划算？

2019-06-20 15:37

除權息旺季來了！股價會直直落？

2019-06-20 15:35

孫安迪：平衡免疫力，身心靈好健康！

2019-06-20 14:56

貿易戰受惠股續嚐甜頭

2019-06-20 14:49

歹戲拖棚 美農撐得住？

2019-06-20 13:55

舉辦深澳漁港淨灘 喚起全民環保意識

2019-06-13 15:34

金融科技的領航者 德明科大創造台灣新里程碑

2019-06-13 15:20

市場聚焦個股營收表現

2019-06-13 15:18

華為爭議升溫 「網路鐵幕」拉近5G時代

2019-06-13 15:02

台灣50季度調整 要你賺到時機財

2019-06-06 14:54
看更多

熱門文章

一張「平民卡」竟刷600多萬！跟銀行談刷卡額度 有不為人知潛規則？

2019-07-26 10:59

月薪破9萬元 生活還是很苦！他犯3個致命錯誤 一家三口每天吃泡麵度日

2019-07-30 09:32

指考志願怎麼填？熱門科系最低錄取分數大公開

2019-07-24 14:40

中共的手愈捏愈緊 快不能呼吸！ 46％港人絕望 想移民台灣

2019-07-31 13:11

韓國瑜的「蔡衍明矛盾」 切割如自殺 不切郭董難和解

2019-07-25 08:45

回媽媽的國家念書 他成為三國搶著要的人才！

2019-07-29 14:58

看到爸爸開刀虛弱躺病床...阿滴誓言：老爸撐了40年的家 現在換我扛

2019-07-31 13:15

味全魏家兄弟心結浮上台面 味全龍由誰埋單？

2019-07-25 15:09

從競速溜冰國手到鴻海集團最年輕國際人資長：決定只是開始 堅持才是關鍵！

2019-07-31 09:33

攜壽司郎賣珍奶一次開500據點 砸億元、做對色卡還引發離職潮

2019-07-26 09:03

未來荔枝、龍眼可能有錢也買不到 農民怎麼和老天爺拆招？

2019-07-24 13:10

北檢邢泰釗救火接下私菸案 與調查局微妙過招

2019-08-01 08:44

隱身峇里島火山旁的台灣之光 全球小丑魚價格他說了算

2019-07-29 15:14

總統維安多頭馬車 兩皮將軍上場鎖螺絲

2019-08-01 08:46

蘇起幫洗紅帽子 目標讓美國不打韓國瑜

2019-07-25 08:45

新光三越經營權風暴 23天驚魂記

2019-07-25 15:07

鴻海郭董、頂新魏家30年前抓住西進機運 老謝：現是台灣重大轉折時候

2019-07-31 13:08

下半年大爆發的5G潛力股

2019-07-25 12:08

8年資產翻50倍！年輕警官靠3招股債賺錢秘技 30歲就財富自由

2019-07-24 10:02

夠麻吉創辦人勇闖餐飲界 砸5700萬跨行開「便當店」為哪椿？

2019-07-29 09:02

台股斜槓賺錢術 左手抱股息！右手抓快錢！

2019-07-26 10:47

「台灣有多棒 你知道嗎？」最新民意顯示：香港人越來越喜愛台灣

2019-08-01 11:13

買台積電不如買5G

2019-07-25 11:41

私菸薰下國安局長 國安體系面臨整頓

2019-07-25 08:43

還討厭香菜嗎？美國研究：它不只排毒 還能抗癲癇

2019-07-29 12:41

坐在金山上20載 兆豐投顧董座李秀利只取一瓢飲

2019-08-01 08:43

大家都愛配息基金 眉角多！怎看怎挑才賺

2019-07-26 10:47

安成藥「快閃下櫃」 三大疑點有夠懸

2019-07-25 15:06

半導體設備廠接到大禮

2019-07-25 13:22

林飛帆一腳踏進政治漩渦 從街頭底層到民進黨「高層」的距離

2019-07-25 15:09

謝金河：好公司輕鬆填息的訊號

2019-07-25 12:44

最熱科技題材！基地台6年成長30倍 5G商機首部曲搶灘實戰

2019-07-26 09:09

謝金河：選好股才能出頭天

2019-08-01 13:06

韓營就怕市政天災人禍摧毀總統之路

2019-07-25 08:46

甚麼股票Q3看漲？

2019-07-25 11:39

【編輯室報告】韓國瑜會質變國民黨嗎？

2019-07-25 09:00

大同案爆違規中資落跑 恐成反洗錢評鑑最大絆腳石

2019-07-25 08:44

一斤101萬的茶竟然在台灣 新竹小山城如何靠「東方美人茶」成千萬富翁村？

2019-07-24 12:36

賠售200萬 學區宅不再是抗跌保證？ 專家：這裡的房子更讓房東叫苦連天

2019-07-23 09:58

素還真成為Netflix熱搜第一　看霹靂兄妹如何打造「東方版迪士尼」

2019-07-24 12:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top