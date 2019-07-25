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愛無國界 許毓丕在柬埔寨的牙醫義診情

2019-07-25 14:44理財周刊

文、圖．李三財

今年初，我開始在「教育廣播電台」參與主持「東南亞新朋友」的節目單元，能有主持的口條實現小時候當DJ的夢想，要感謝常邀我上電台的丹萱小姐，受訪中鍛鍊了我的表達反應，她也熱心介紹我認識許多新住民及東南亞的優秀前輩，其中一位是家在台北卻在澎湖偏鄉行醫的牙醫許毓丕醫師！

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從許毓丕醫師身上 看到「慈、悲」力量的實踐

由於年少時在香港的經驗，我的刻板印象認為醫生不食人間煙火，一次感冒我去元朗求診，醫生只花了四十七秒時間看診，但我卻收到了港幣一百三十元的診療費帳單，這筆費用恰好是母親當清潔工一整天的日薪，使我從此認為醫生跟我們一般人柴米油鹽的生活之間有著遙不可及的距離。

二○一三年我邀請許醫師來「就諦學堂」做公益演講，他的懸壺濟世情懷讓人打從心底深深感到敬佩！當下無以名狀的感動向我湧來，從演講中我深刻的了解慈悲的意義，「慈」就是把自己做好，「悲」就是去除別人的痛苦，也就是佛家說的自利、利他。

許醫師出身澎湖，捕魚或務農是周邊鄰居最多的生活選擇。他說自己很幸運，生長於公教家庭，相當重視孩子的教育，使他的人生與其他鄰居不同，得以選擇學醫行醫。一次他跟我聊到，除了個人的天資及努力，讀書的環境真的需要家庭支持！許醫師在大學畢業那年到柬埔寨自助旅行，讓他對柬埔寨有了不一樣的體驗，埋下日後加入「義診團」的契機。許醫師畢業後回到澎湖開業，二○○六年牙醫師公會召集志願醫師到柬埔寨義診，許醫師自願前往開啟每年兩次到柬埔寨暹粒省偏鄉的義診，至今已舉辦第二十三屆。

「愛無國界牙醫義診團」 長期扮演著民間外交大使的角色

許醫師知道我擔任「公民監督國會聯盟」財務委員，他希望我能將民間的聲音帶給政府官員或立法委員，希望台灣能夠多支援第三世界國家的義診，讓愛能走出台灣，傳向世界。我一直把他的鼓勵和期許放在心上，在二○一六年三月公開舉辦「第一屆前瞻東協民間公益論壇」，邀請許醫師作主要與談人和柬埔寨吳哥扶輪社社長，分享柬埔寨義診經驗，當時出席者包含張宏林執行長、現任華視莊豐嘉總經理等近百名參與學員反應熱烈。

許醫師曾經告訴我，「自兒子從建中畢業後，終於可以毫無顧慮地跟建中開展柬埔寨義診合作，希望幫助建中有志學醫的學生能夠循著當初史懷哲走過的路，願意到偏鄉地區去服務，讓每個人都找到學醫的初衷和一顆熱誠的心」。就諦學堂除了提供參與的建中學生免費學習柬埔寨文之外，也發起了「送筆到柬埔寨」公益活動以示支持，我們公開募了數萬支筆分送給柬埔寨當地偏鄉的小朋友。作家王乾任的呼籲下，許多認同「就諦學堂」理念的熱心學員積極響應，今年更將大家的愛心分送至柬埔寨偏鄉，以及台灣台東和嘉義的偏鄉！

去年的二二八假期，我和建中徐建國校長及一百多名學生在許醫師團隊的帶領下，合共帶了三千公斤的物資前往柬埔寨，從台灣出發到金邊，再轉機抵達暹粒，過程井然有序，並看到了大家臉上真誠的笑容與祝福！「愛無國界牙醫義診團」值得鼓勵青年學生們投入參與，接地氣的去認識東南亞外，透過服務學習的過程，讓學生提早探索生命的價值。

謹此文章獻給一起走過「愛無國界義診團」的所有朋友，並期許更多人一起攜手關懷東南亞，將台灣人的真善美分享到更遠的國度！(作者李三財為就諦學堂創辦人、北商大東協研究中心執行長、台北市賽珍珠基金會董事)

▊「愛無國界牙醫義診團」邀請高中生加入，除了贈送大米、文具等物資外，也設計科學實驗教育活動，讓志工服務更多元。

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