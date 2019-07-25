蘇嘉瑞：大健康產業跨領域轉型趨勢—精準醫療

文．洪寶山

六月份衛福部公布最新數據，癌症已連續三十七年蟬聯國人十大死因首位。面對癌症的威脅，健康保健的意識抬頭，日新月異的醫療科技，如何以新型的產業姿態邁向整合式醫療？

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KPMG安侯建業 跨領域的醫療生技產業輔導

作為台灣四大會計師事務所之一的KPMG安侯建業聯合會計師事務所，三十幾年來也致力於提供各種企業管理諮詢服務，結合全球專業的財務顧問諮詢經驗，以及資源網路與資訊管道，發展出一套整合性的服務架構。近年有感於台灣逐步走向高齡化社會，高齡化人口對於醫療經濟產業鏈帶來的衝擊與商機，KPMG安侯建業希望提供相關醫療企業，透過產、學、研界的整合與共識，找出適合台灣經營的階段式架構。

為了提供在地的整合型團隊，特別聘任同時具備醫師與律師執照的蘇嘉瑞醫師，擔任健康照護產業服務團隊的共同主持人。目前KPMG安侯建業的團隊是以顧問方式與相關企業進行合作，蘇嘉瑞同時解釋，「我們在三年前成立生技醫療團隊，提供例如：精準醫療、健康照護等產業的輔導，也就是一站式的服務。」

藉由財會事務所，或者管理顧問公司的角色促成產業建立，主要協助技術導入、法規管理以及商業資金的挹注。以輔導對象現有的技術和資源綜合出產業呈現的模式，尋找資金、創投，並且引進管理制度，或者輔導企業上市上櫃或與資本市場串聯，讓整個健康照護在管理或商業方面同時獲得成效。

精準醫療 產業新趨勢

蘇嘉瑞認為，「台灣生技醫療業想要做得很好，一定要有頂尖的科學技術。」因此，跨領域的產業鏈格外重要。除了合適的法規管理與實際的商業模式，台灣的醫療技術在全球也是名列前茅，許多醫療機構、生技公司陸續投入精準醫療的研究與發展，這對未來大健康產業的轉型與發展是重要的突破關鍵。

精準醫療是什麼呢？美國前總統歐巴馬於二○一五年在國情咨文中提出以二．一五億美元推動「精準醫療計畫」(Precision Medicine Initiative)。根據美國政府針對精準醫療計畫的說明：「精準醫療是將個人的基因、環境、生活方式等個體差異都納入考慮後，對於疾病的治療與預防的新興方法」。

有別於傳統治療總是以一種治療方式，或單一藥物針對所有病人或疾病作診治，精準醫療將每個病患都視為一個個體案例，針對不同病徵、基因等條件進行觀察與檢測，產生不同的治療方式。舉例來說，過去乳癌只有一種藥物治療，但是現在可以針對不同的乳癌病癥，使用不同的標靶治療。

在過去，醫師問診是「對症下藥」，先了解症狀，再思考如何治療。蘇嘉瑞進一步說道，「每個人都有不同的特異性，就像古人說因材施教，在醫療上也會有『因材施藥』狀況」。簡而言之，精準醫療就是個人化的醫療，主要目的是讓病患在面對疾病時，依照基因特異程度與特質，可以獲得更適合的治療，不同階段提供不同的治療方式，同時，也能減少副作用產生的機率。

跨國合作 法規突破

台灣的醫療產業近年致力於精準醫療的發展與研究，也同步參與美國跨國的「射月計畫」(Moon Shot)。精準醫療作為新興的醫療技術，在科技設備上講求精益求精，除了技術與國際合作，也要推進法規的鬆綁與管理。由於精準醫療範疇廣泛，相關法規的通過也影響整個醫療技術的前進。

以去年九月通過的特管辦法為例，由KPMG安侯建業參與協助政府修正法規，開放同屬精準醫療範疇之一的細胞治療，讓台灣成為全亞洲細胞治療的領頭國家之一。這為細胞治療奠定了長期發展的契機，目前開放六項自體細胞治療，允許由各大醫院向衛福部提出申請，並透過符合「人體細胞組織優良操作規範」的機構合作進行治療細胞的培養。

精準醫療看似可以治療部分過去不能治療的疾病，但目前隱性存在的風險也是重點追蹤的方向。「就像新藥開發，會有新的副作用產生。」蘇嘉瑞指出，有些癌症病患或許可以經由精準醫療獲得治癒，但某些可能產生其他副作用，甚至沒有預期的治療效果。即便如此精準醫療的發展仍是全球趨勢，相關安全性的長期觀察與追蹤必須落實。另一方面，也要仰賴政府的法規管理與推廣，在開放現制的同時，也應該扮演監督的角色。

健保大數據與資通訊的結合 台灣醫療前景優勢

大數據的應用，已經成為許多醫療變革的依據。以個人化為中心的精準醫療，針對基因進行分析，透過個人化的基因模式、過往基因的解密以及研究，才能發展出一套個人化醫療的完整體系，相對的，基因庫的蒐集與建立成為首要問題。基因就是一種生理數據，透過基因資料的蒐集作為大數據，並應用人工智慧掌握人體或健康的奧秘，克服照護環境的困難。

對於台灣而言，由於健康保險制度的推行，在醫療大數據的建立擁有極大的優勢。首先，獲得大數據有兩個前提：(1)資料的完整性和豐富性；(2)資料庫的建立需要是「好」的資料。蘇嘉瑞表示：「簡單說，台灣是單一健保體系，九九％都是通過同一個系統建立，不像美國或其他國家由不同的保險公司建立，會造成資料數據的分散。」由於台灣健保覆蓋率很高，讓醫療系統擁有完整的數據參考，加上台灣本土的醫療技術在國際上也具備數一數二的水準，這讓台灣建立的資料庫有著一定的代表性。

第二，資通訊產業也是台灣的強項。透過台灣的ICT產業，無論是雲端、運算，甚至是人工智慧，針對國人健康資料進行分析與對比，醫療技術與資通訊的結合將成為台灣醫療大健康產業的強項。如何從精準醫療、個人化醫療、基因定序到大數據再經由資通訊、人工智慧做一個醫療產出，這將是一個完整的連貫，也是台灣未來發展的方向之一。

KPMG安侯建業的生技醫療團隊也針對這樣的結合，協助許多資通訊產業與醫療機構合作，例如：透過穿戴式的裝置蒐集醫療訊號建立大數據，再透過人工智慧的部分進行資料分析。尤其在台灣正走向高齡化的狀態，怎麼利用醫療資通訊的資源，透過大數據、穿戴式的裝置、遠距照護、智慧醫院等項目結合，來提供更完善的服務，是產業界與政府能夠著力發展的方向，藉以提供台灣人民一個良善的照護環境。

跨界服務 整合式醫療的推手

在當今許多產業追求轉型，並且做跨領域的產業整合，KPMG安侯建業跨領域的背景，不只是提供單向服務，而是多方位的彙整。「跨領域後才讓我明白如何從不同角度看同一個問題。」蘇嘉瑞說道。由於過去專業技能的訓練，長時間以專業看待產業，當站上平台整合的角色時，才轉而體會如何從需求者的角度看事情，並有效地將各方資源整合在一起，避免以狹隘視角面對產業鏈。

目前台灣的精準醫療產業雖然有人才優勢，但市場較小，在整個產業的整合上也需要加強。最重要的是，在面對道德與法規議題時，法規要能同步修正，才能提供更彈性的生技醫療產業開發，讓台灣的精準醫療與世界標準並行，一同朝向完整產業結構邁進。

蘇嘉瑞

KPMG安侯企業管理股份有限公司之健康照護產業服務團隊主持人及安侯法律事務所資深律師

專業服務經歷：

曾為美國Barnes-Jewish醫學中心臨床試驗委員，並擔任TFDA再生醫學諮議小組及CDC預防接種受害救濟審議小組委員

協助醫療機構及生技公司之資產活化、併購分割、上市櫃發行

主導並順利完成亞洲第一例醫療機構資產售後租回案，熟悉醫療行政法規與財務規劃

提供醫療機構實際運營管理、醫療紛爭、評鑑督考，保險給付之解決方案，以及生技醫藥業有關臨床試驗、藥品訂價、投資管理之顧問服務

提供有關精準醫療，長照機構法人，食品、化妝品、藥品及醫療器材之運營管理或法規遵循之顧問服務

學歷：國立陽明大學醫學系

國立交通大學科技法學博士

美國Washington University in St. Louis, 智財法碩士

證照：台灣外科及骨科專科醫師

台灣律師及美國紐約州律師

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