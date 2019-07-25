搶進越南停看聽

文．洪寶山

分享 facebook 美中貿易戰方興未艾，新一輪貿易談判即將開始，兩國領導人都各有打算，儘管G20高峰會剛在日本大阪結束，川普與習近平達成暫時沒有新的增稅協議，但不確定因素對企業經營者來說就是風險，因此，在中美貿易問題浮上檯面之後，對企業先進來說，為了生存，早就開始採取因應之道，從二○一八年至今，各國製造大廠已逐步撤出中國，對台商來說，除了鮭魚返鄉回台的選擇外，就是越南。

前台灣駐越南大使黃志鵬指出，由於越南的基礎設施、貿易條件等相對有優勢，成為許多廠商外移首選，連中國廠商也在越南相當活躍積極，投資金額日益增加。

根據統計，今年第一季越南吸引外資總額達一○八億美元，年增八六．二％，創三年來同期新高，且中資就占了一半。搶進越南的結果就是開始產生缺地、缺工問題，經濟部政務次長王美花表示，目前越南搶工搶得很厲害，建議台商將生產線移往其他東協國家，以多元布局分散投資風險。

經濟部更進一步提出建議，以五加二產業來說，智慧機械適合前往印度、印尼、泰國、馬來西亞、越南等國；生技醫療適合泰國、馬來西亞、新加坡等國；綠能科技，適合印度及馬來西亞等國；新創產業則適合前往印度及新加坡等國。

只是這樣的現象對於本來就在越南設廠的業者而言，可能並非好事，越來越多企業湧入，將導致工資快速上升，人口紅利就會流失。從事實來看，過去十年來，越南最低工資已經成長超過三倍，越南政府還要求工廠每年要調薪一○％，勞動力成本攀升會是一大問題。

而廠商為了避免輸美商品增稅轉移到越南的方式，怎麼可能不被川普注意到？一心想拉製造業回美國的川普自然不樂見這樣的轉移情況發生，日前就暗示，下一個關稅報復的對象有可能就是越南，而越南政府為了防止中國等地廠商「洗產地」、躲避美國關稅，也決定採取打擊行動，以防遭川普政府盯上。

如此一來，台商下一個行動可能就是轉入柬埔寨，儘管柬埔寨早已是台商轉戰的基地之一，但以往發展多集中在金邊，現在則會將生產基地逐漸從金邊移往其他柬埔寨城市，這些轉移都是投資機會所在。

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