黃欽勇：科技島鏈 台灣半導體產業新局

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文．洪寶山

日前落幕的大阪G20高峰會，川習會無疑成為最大焦點！美國一連串的關稅調漲引起蝴蝶效應，讓全球市場大洗牌。地處科技島鏈關鍵位置的台灣，又該如何創造最大效益？

貿易戰背後的科技戰

今年五月，中美貿易戰火達到最高峰，美國總統川普的一道行政令，禁止美國電信公司使用威脅國家安全的外國電信裝置。此令一出，即使沒有指名道姓，明眼人都看得出是針對中國華為與中興兩家通訊設備公司。緊接著，川普直接宣布對三千億美元的中國商品課徵二五％的關稅，同時禁止國內企業向華為販售零件與技術。觀察川普近期幾次出訪歐洲，也極力拉攏歐洲各國加入抵制華為的行列。美國頻頻對中國出手，除了影響中國的進出口市場外，連帶全球科技產業的走向也跟著轉彎。

美國的不滿來自對中國貿易逆差高達三千多億美元，龐大的數目讓美國試圖了解，為什麼中國的產品有這麼好的競爭力。近二十年，中國投入的產業無往不勝，包含汽車、手機、面板，甚至電動車和車用電池。

箇中原因在於：(1)中國擁有龐大的國內市場可以供養自己的產業，(2)中國以國家資本支持重點企業。「這兩個配方加在一起，幾乎很少失敗，只有一個例外，就是半導體。」DIGITIMES《電子時報》社長黃欽勇指出，中國在各項產業有著結構性的優勢，卻在半導體上久攻不下。 這場醞釀已久的貿易戰，關鍵就在5G與半導體。現階段全球5G市場尚未明朗，真正箭在弦上的是半導體產業。黃欽勇表示：「表面上看來是一場貿易戰，實際上就是一場科技戰。」誰能掌握半導體，誰就能擁有最佳談判籌碼。

二○一八年，中國在半導體的貿易逆差高達二二七四億美元。中國科技的發展如若不想持續被他國牽制，勢必得在國內大量投資半導體產業。然而，半導體產業的建立並不在一朝一夕，需要從上游EDA設計工具到IC設計，再到代工與封裝測試，最後還有零件的流通，每個產業環環相扣，最重要的還有半導體的材料和設備的來源。但是，這對結合國家資本與人口優勢的中國而言，也只是時間上的問題。

立足台灣 放眼全球

對於台灣而言，中美貿易戰是好？還是壞？擁有龐大市場後盾的中國，如果攻進半導體市場，台灣半導體產業勢必受到威脅。當今世界十大科技公司，美國六家、中國兩家、韓國一家，以及台灣的台積電也佔有一席之地。歷經十多年的變遷，各國科技產業紛紛出頭，韓國跟台灣還能在如此多元的競爭力下擁有世界級的科技公司，關鍵在於半導體不是一蹴可幾。

中國現在面臨的問題是，第一，半導體業的人才匱乏；第二，國家戰略因許多不確定性，而難以形成；第三，比起台灣在半導體產業投入的人力來說，中國目前只有幾千個人在進行相關的研發，可能不到台灣的十分之一。

台灣還有另外一項優勢，過去幾十年，許多台灣科技人才赴美求學並留任於矽谷，這讓台灣與美國矽谷半導體產業緊密連結。現在全球大約兩百家半導體設計公司，前幾名都在矽谷，訂單可能就占全世界七○％、八○％。在矽谷具有台灣背景的公司也非常關鍵，「例如：NVIDIA、AMD的總裁都是台灣人，他們願意把訂單丟回來台灣給台積電，或是聯電代工生產。」黃欽勇表示，很多台灣人或公司在全世界半導體業是很有影響力的，也連帶影響整個半導體市場的趨向。當美國限制高通、博通這些半導體零件賣給華為和其他中國公司時，這件事對全世界供應鏈會造成很大的影響。基本上，因為半導體業，所以台灣顯得更加重要。

科技島鏈產業新局 創造台灣新價值

當中國與美國在半導體產業產生重大爭議的時刻，具備人才與經驗兩大條件的台灣，正是讓大環境把走向台灣變成唯一選擇的好時機。站在政府立場，現階段應該重視，如何讓台灣的產業發展不受限於各國明爭暗鬥的市場爭奪，又能不斷開發新市場以及提升本土產業競爭力。

「我呼籲半導體業的朋友，一個產業的成功，不是孤身一人就能做到，需要很多社會條件的配合。」黃欽勇認為，在中美貿易戰中，台、日、韓擁有前瞻技術，同時也是地緣政治上的新冷戰前緣，台灣政府此時應該積極與企業合作，協助半導體產業的環境提升，讓本土公司願意創造更高的價值。

走出中美框架 布局新興國家

台灣電子業占出口約三五％至四○％，其中對中國的出口去年達到四一％，今年卻下降至三八％。造成出口下降的主因並不是市場萎縮，而是美國訂單的轉變。在美國對中國的前兩波加徵關稅制裁中，包含台灣占全世界九四％市場的伺服器，部分在中國的台灣產業已立即轉移陣地了。

也由於部分產業移交回台灣組裝或回台擴廠，反而增加對美出口二○％，對韓國也提升一八％。第三波將一○％的附加稅提高到二五％。原定第四波是三二五○億美元，包含筆電、手機等產品都要課徵二五％的附加稅，但在G20川習會後，雙方達成重啟談話的協定，美國也允諾暫時不再擴大附加稅的課徵。

中國被大量課稅後，競爭力大幅降低，當中國產品不被他國接受，他國也不願意提供零件與技術時，中國製產品必然面臨銷售量減少的問題。以華為手機為例，華為本身判斷一年會減少四千至五千萬支手機的銷售，此時，台灣的競爭力在哪裡？並不是去生產手機，而是從手機的零件著手。

當華為手機在市場失勢，同樣為Android系統的三星手機會第一個獲利，這會造成怎樣的結構變化呢？三星手機裡的攝像頭、部分面板都是跟台灣進口的，一直以來都會認為韓國三星和台灣處於競爭局勢，其實，台灣的零件配套也不斷的在銷往韓國。

真正的問題在於，除了中美兩國，我們要如何擴大市場，走進新興國家？台灣下個階段應該是思考如何協助新興國家，把他們的生產體制建立起來，由於台灣走在產業前端，對於許多新興國家而言，台灣在技術上的協助是可遇不可求的投資。

當台灣產業紛紛從中國退場時，如何在不提高成本的前提下，找尋新的腹地與人力投入成為關鍵問題。除了將部分廠區、產品搬遷回台灣，只要市場存在，用對方法，跨越框架，許多東協國家如：越南、印度與泰國等，都有機會提供工廠和基地與台灣產業合作。

台商回流 如何永續

行政院最新估計二○一九年底台商回流的資金可望破七千億台幣，對於台商大舉回歸，政府應該如何經營國內市場並同時擴展視野？台灣必須從內部知識、訊息的流通加大力度，並予以國際化。大部分的人不知道全世界有十二個人口超過一億的國家，第十二個人口超過一億的國家是菲律賓，下一個是越南。這些國家都有很大的市場，台灣如何抓緊機會經營這些鄰國市場？當這些擁有意願的國家張開雙手歡迎台灣的同時，台灣政府應該積極設置對接窗口，而不是看著機會流失。

「我認為台灣有很多機會，在中國有個好朋友跟我說，台灣人是大餅掛在脖子上餓死，不知道怎麼去吃這塊餅。」黃欽勇希望透過《科技島鏈》這本書的出版，試著讓大家理解台灣有很好的條件，有時候是我們走錯路了。

黃欽勇

DIGITIMES總經理暨電子時報社長

最新著作：《科技島鏈：中美日韓台共構的產業新局》

經歷：為32年資歷的產業分析師，一手創辦科技專業媒體DIGITIMES《電子時報》，著有《巧借東風》、《電腦王國ROC》、《打造數位台灣》、《西進與長征》、《出擊》等多本著作。曾旅居韓國與美國，受邀至多家國際企業總部及大專院校講授產業趨勢，遍訪中國、歐美、亞太主要城市。現任經濟部顧問、外貿協會董事。