台灣成長動能

文．洪寶山

美中貿易戰現況如何？川普說，美中貿易仍有一段路要走，G20之後好像釋出和緩的訊息，日前卻威脅可能對三二五○億美元輸美商品加徵關稅，此話一出美股應聲下跌。亞股除部分陸股小漲外，包括台股在內其他亞股十七日都隨之下跌。

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中國公布第二季GDP成長率只有六．二％，創二十七年來最低單季成長數字，相較台灣有○．五％的小成長，讓我對台灣經濟的未來並不悲觀，尤其在中美貿易戰下，台商回流帶來的投資效應更令人期待。

台經院院長張建一表示，台商返台投資即將爆發，只要政府未來五到十年把環境建構好，台灣經濟成長率有望重回四～五％水準。行政院政務委員龔明鑫也說，在美中貿易戰下，台商轉移產地的優先選擇就是台灣，過去二十年來，台商資源都往外流，這次貿易戰讓台商資源回流，短期看來是挑戰，拉長時間看，卻是重要的轉折。

台商回流，哪些產業會有機會，就是投資人要注意觀察的重點。

龔明鑫表示，台灣未來二十年產業發展基礎靠「四個兆元」，第一個兆元，是政府推動「歡迎台商回台投資方案」；第二個兆元是前瞻基礎建設第二期加上境外資金匯回專法回流；第三個兆元是5+2產業創新的綠能產業，預計投資金額會上兆元，創造二萬個就業機會；第四個兆元則是半導體、物聯網投資，預估到二○二五年累積投資也能破兆元。

此外，還有很重要的5G，去年證交所舉辦的「5G大未來：台灣產業的發展與挑戰」座談會，就提到5G將是整個ICT(資通信產業)未來的驅動力量，尤其在AI、IoT、AR、VR等技術結合運用後，可以多方面在醫療、交通、城市等有所發展，台灣喊了多年的產業轉型，真的等到機會翻轉。根據資料顯示，到二○三五年，5G會帶動台灣相關產業產值達一三四○億美元，並帶動五十一萬個就業機會，這一波成長動能對台灣經濟至關重要。

二○○八年金融海嘯重創全球經濟，十年來台灣經濟受內外夾擊，全球經濟崩盤，以出口為導向的台灣受到重創。加上近年來投資環境惡化，實質薪資所得幾近零成長，消費成長有限，台灣經濟陷入低度成長困境。現在終於看到成長機會了，投資人也要適時把握。

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