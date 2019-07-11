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德明財經科大致力推動品格教育 微電影競賽引領潮流！

2019-07-11 14:27理財周刊

文．陳慧鈴　圖．德明財經科技大學提供

現今是網絡Ｅ化世代，近幾年來各行各業更興起一陣直播、影音、微電影的創作風格，加上現代人生活步調加快，如果能透過精簡微型短片來呈現，就能達到短時間內增加更多點閱率，進而達到觀看意願的效果。

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為因應社會型態的改變，尤其在學術界，紛紛開立相關科系與選修科目，藉以培養相關人才並吸引莘莘學子報名就讀，除了培養興趣，更希望在未來可以朝數位多媒體及智能產業方向發展。

位於台北市內湖科學園區旁，知名的德明財經科技大學早已領先一步創立相關選修科系，同時已連續三年舉辦「德明有品 鏡頭有愛」品格教育微電影競賽，以發掘優秀青年為文藝界注入一波新氣象並共同激發創意的火花。

為培育專業品格之人才 成立「品格教育中心」

德明財經科技大學秉持「品格第一、專業為先」宗旨，率全國各大學風氣之先，於九十八學年度便在學務處之下成立「品格教育中心」，同時在校長徐守德專業帶領下，該校於一○一年經教育部評選為「品德教育特色學校」，一○一至一○四年更獲教育部補助「品德教育推廣與深耕計畫」，學校也鼓勵學生參與「國際志工服務計畫」和「社區弱勢關懷課輔活動」，透過實際參與，孕育學生品格素養與關懷情操。

該校教師秉持「嚴管勤教」的優良傳統，照顧學生不遺餘力，創校五十餘年以來，德明財經科技大學十餘萬畢業校友廣布社會，其中不乏許多商業精英人士，為國家培育無數中堅人才，辦學績效卓著。

德明財經科技大學校風標榜六大品格標的(尊重、關懷、負責、信賴、公平、公民教育)為主要方向，輔以教育部評鑑指標「行政領導」、「正式課程」、「非正式課程」、「潛在課程」、「資源整合」、「多元方式」、「校園氛圍」、「永續經營」為檢核指標，專責推動該校品格教育，希望培育出專業與品格兼具之人才。

港台德明校友會 攜手合作微電影競賽

在德明財經科技大學校友總會與香港德明校友會攜手合作指導下，該校品格中心舉行了第三屆「德明有品 鏡頭有愛」品格教育微電影競賽，並於六月份辦理成果展暨頒獎典禮。

活動當日典禮會場「德明人」雲集，包括徐守德校長、校友總會歷任理事長、香港德明校友會多人皆蒞臨現場，一同欣賞得獎作品，並擔任頒獎嘉賓，鼓勵年輕學子持續創作優質作品。

從微電影競賽過程中 了解品格教育的實質內涵

該校藉由每年度「德明有品 鏡頭有愛」品格微電影競賽之舉辦，促成同樣注重推動品格教育的香港德明、台灣德明校友們，與年輕世代的德明科大學子聯繫在一起，互相交流微電影的製作及心得，激發更多具創意及不同以往的創作風格，帶動文藝界的新時代潮流。

本次優勝作品中，微電影組由《在台灣的品格》、《雨後彩虹》、《神奇左輪》分別獲得一、二、三名，作品內容包含從志工服務中獲得的樂趣、品格概念的探討、心念不正導致惡果的醒世短劇以及校園性霸凌等議題，劇本創作組獲獎作品《看不見的美》則以外貌歧視為主體，闡述美醜的根本在於心靈，心美比外表更重要。

藉由精短的影片攝取多元素材與影音、社交平台發表，學生在此次微電影競賽創作中融合構思與創作表現對品格議題之切入視角，摻入人文關懷。同時藉由此「接收」與「輸出」行為，對眾所皆知的既定品格標的進行再創造，富含自學與推廣品格教育之意義。

透過影片的實作教學，讓學生從最初劇本的撰寫到最後團隊向心力演出的階段，透過戲劇，實際運用在藝術興趣和人文教育上，同時也為品格教育開拓新的契機。

希望藉由此類實務課程激發並加強相關專業領域技能，從拍攝微電影的過程中體會品格教育的實質內涵，建立正確的價值觀、行為準則及現代公民素養，除為國家社會培養更優秀的創作人才，更為推廣品格教育盡份心力。

德明品德書房網站 將推動全球品格贈書計畫！加粗體文字處

該校全球校友更建立了德明品德書房網站：https://www.tmcharacter.org/，除更新該校品格活動推行資訊外，未來並將推動全球品格贈書計畫，為建立該校品格教育特色不斷努力。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》985期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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