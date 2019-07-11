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春樹用科技做行銷十年有成 前進資本市場要做全世界生意

2019-07-11 14:25理財周刊

文．許洛婕 圖．春樹科技提供

春樹科技，以Martech為發展方向，帶著科技的DNA，勇闖數位行銷市場，集創意、行銷、研發、數據於一身，近三年作品獲獎無數，為品牌客戶擴大行銷效益。也打造粉多任務、發票怪獸自有平台，擁有百萬會員。

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二○○九年六月，就在全球苦於金融海嘯之際，鄭景榮離開王品資訊長一職，放棄即將到手的豐厚配股，毅然決然選擇創業。找到當年在誠品任職時的戰友謝孟瑋，以及在學校擔任老師的林益成，募資一百萬美元，成立了春樹科技。回憶創業的那一段，副總經理謝孟瑋笑著說：「學矽谷創業，我們也是從車庫開始，就在George家開會、辦公。」

創業初始原本是要打造交友平台，殊不知等做好要上線時，Facebook進來台灣，一夕之間被打垮，這才警覺自己是關在台灣的象牙塔裡埋頭苦幹，必須學習國外創新的理論跟Knowhow。營運長林益成說，「所有創業該犯的錯我們都犯了。包括用錯人、組錯團隊、花錯錢、想錯事情、決定錯誤的事業規格。」春樹一路走來跌跌撞撞，直到近五年成功轉型Martech，小樹終於長成大樹，不但有自己的平台，還整合了科技、行銷與廣告，善用公司組織的混血基因，讓春樹科技得以在扎實的IT基礎上，將行銷做到精準到位。

用IT任務編組概念打造混血基因

你可能對春樹科技感到陌生，但一定看過他們的精彩作品。盧廣仲擔綱演出的家樂福廣告影片「有新意更有心意」就是代表作之一，一系列廣告擺脫中元節談鬼的題材，大膽創新用盧廣仲的吉他音樂祭拜祖先，以及刺青師在豬腳上刺青、花藝師的美感供桌，都獲得好評。曾在網路上引起極大討論的蘋果直營店外牆「有閒來坐」、華康情書體，都是來自他們的創意。

春樹科技團隊成員涵括了廣告、數位資訊、媒體、社群專家，說到組織，林益成表示，「每年組織都在變動中，發現不對，我們就改。」身為執行長的鄭景榮對「人」更有所感，「我們跟傳統公司有固定的組織不一樣，創意是一群人，文案是一群人，用IT任務編組的概念，專案拉出來，再混編。」這就是春樹引以為傲的混血基因。儘管基因不同，卻有著相同的價值觀─熱情、創新、追求卓越，讓他們可以用一樣的價值觀對話，讓講創意的行銷人跟講規格的IT人可以溝通，進而創造出讓客戶滿意的產品，也獲得消費者的喜愛。

運用科技力 讓數據說話

轉型Martech五年來，客戶涵括各大產業，銀行、汽車、航空、百貨、科技、零售、運動產品、食品……等，都是業界數一數二的大品牌。對春樹科技來說，能夠擁有這麼多客戶支持，來自於他們是從品牌策略開始為客戶服務，以消費者為核心，擬定數位策略、行銷內容與資源串連，並制定包圍式行銷計畫，精準鎖定客群、有效傳達產品。

不同於傳統的行銷方式，春樹科技充分運用科技力，在其他廣告公司還在憑經驗、感覺來創作作品時，春樹科技使用數據來說話。善用ABtest找出最能被消費者接受的行銷內容，用最具效益的方式，幫客戶直取目標客戶的心。

也因此得獎不斷，二○一八至二○一九年就囊括了數位廣告雜誌十大廣告案例、十大數位創意、數位奇點獎最佳AI應用獎、動腦雜誌年度行銷傳播傑出貢獻獎等。

其中值得一提的是獲得數位奇點獎最佳AI應用獎的家樂福福媽。春樹科技幫家樂福打造專屬中元節的聊天機器人─福媽，透過實際訪談、網友互動，搜集了高達七千組的語意，因此福媽可以透過人性化的口語回覆，並搭配設計長輩圖、普渡教學、直覺選單等行銷策略，號召年輕族群嘗試準備供品、嘗試普渡。推出之後好友數近十四萬人，對話次數近一百萬次，就是Martech最佳實證。

五年來，春樹科技已經替客戶創造超過二千三百萬會員的粉絲數，自家經營的粉多平台也有一四○萬會員，其中最有趣的就是發票怪獸，自今年初改版推出以來，已有四十萬會員。

快速打造原型 面對市場再修正

林益成表示他一直在想：「我們還可以幫客戶做到什麼？」以發票怪獸為例，除了兌獎功能外，還可以做什麼？於是他有了可以對發票、養怪獸的想法。為避免重蹈覆轍，產品開發完成卻已失去市場，決定導入敏捷精實，鄭景榮解釋：「把程式設計開發流程放進來，精實是Lean Model，想法太多，會設計得很好，消費者並不喜歡，或是別人做出來了，因為想太久了，應該把核心價值、解決痛點先做，精實是一個選擇，關鍵假設跟關鍵價值先出來。敏捷開發是Agile IT的開發，很快速的把產品打造原型出來，面對市場再去快速做修正。」

春樹科技二○二○年即將公開發行，希望吸引具有相同價值理念的人才加入，這棵大樹將會奠基台灣，面向全球，成為更茁壯的大樹。

春樹科技

成立：2009年6月

資本額：1億元

執行長：鄭景榮George(左)，歷任：全國電子資訊長、誠品資訊長、王品資訊長

營運長：林益成Max(中)，歷任：十年教職國小老師、專欄作家、電子報編輯、設計業創意總監

副總經理：謝孟瑋(右)，歷任：誠品品部選品主任、直效行銷襄理、品牌部副總特助

Martech

隨著行銷科技概念的崛起與顯著行銷效益的提升，兩者已經無法切割，Market Technology因應而生，合體字即為Martech。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》985期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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