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郭銓慶「樂活遨遊」 長照事業的領航者

2019-07-11 14:21理財周刊

文．洪寶山

走進台北車站西側走廊，陳列著一系列已故作家游志忠老師與新一代畫家的作品，七月三十一日前，來一場與鐵路和建築文化遺產的相遇。一段話，一群人，一件事，對於郭銓慶董事長而言，許多事情開始於一段與人的談話。二○一七年起，由力麗社會福利慈善事業基金會領頭，展開「回到1919─畫說台灣建築文化遺產系列」巡迴畫展，這是當年郭銓慶與游志忠的夢想，希望透過畫作寄託對建築的熱愛，一筆一畫紀錄與傳承台灣各地的文化遺產，有一天他們還要走向全世界…。

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養兒不防老 長照事業的興起

「建築有它的氣質和背景，了解背後歷史，才會知道它的個性，跟人一樣，越老越有氣質。」郭銓慶的言語中，不斷流露出對建築古宅的特殊情感與使命。從傳統紡織起家，橫跨現代建築產業再到古蹟認養維護，三段不同領域的轉折，來自於心中對情感維繫的重視與關懷。念情念舊的郭銓慶，隨著年紀的增長，有感於周遭親友漸漸老去，子女卻因為在外打拚無法時刻照護，於是興起開設長期照護中心的念頭。

據統計，二○一八年國人平均壽命增長為八○．三九歲，壽命的延長，讓銀髮族對於健康養生、樂活休閒的意識也跟著提高。另外，國發會推估二○二○年台灣將邁入「超高齡社會」，勞動人口總數相對的逐年遞減，針對長輩或失能、失智患者的照護成為棘手的問題。

建築的外觀會斑駁，人也必須面臨生老病死。如何在忙碌的現代生活中，提供銀髮族或失能、失智患者一個良好的生活環境？二○一二年力麗基金會擴大社會服務的範疇，增加高齡長者的服務，發展出以「長者」為中心的社區整合性照護服務模式，以及長照2.0的居家照顧服務與社區式的日間照顧服務，再結合力麗樂活長照的機構式照護，提供多元化、連續性的在地老化服務網。近年也與國際接軌，引進日本技術，致力建構新型態的長照服務模式。

從零開始 給需照護者家的感覺

如果家中有需要陪伴照護的長輩，卻苦於家人時間無法投入，大部分的人會選擇請看護或送進安養中心，然而，家中長輩往往會感覺自己被放棄而悶悶不樂。「我們的概念設定以人為中心，長輩是我們服務的第一個優先位置，這是一個理念，但要落實很不容易，包括服務人員訓練。」郭銓慶說道。對於沒有醫療、照護背景的力麗基金會而言，一切都是從零開始摸索。正因為一開始什麼都不懂，讓基金會有機會不設限地去思考「台灣的長輩、社會需要什麼？」實際投入長照事業後，才真正體會到大家對安養中心或長照機構的反感，根本原因在於大部分的照服員與長輩之間冷漠的互動關係。

台灣傳統的照護模式多以約束、管訓為主，讓走進照護中心的人容易產生「來這裡就是在等待生命終了」的想法。不同年齡層的老人，健康程度的差異大，隨著長輩生命歷程的變化、退化的過程，需要不同的服務。秉持著以「住民中心」為人本照護的核心精神，力麗基金會的專業團隊將長者的生理、心理、靈性視為完整一體。從改變傳統照服員的服務內容或態度開始，注重與長者的互動，提供整合式的照護。無論是在居家服務或日照中心，基金會希望他們不只是完成機械性的服務，而是用心關懷的全人照護，讓長輩在邁入需要照護的時候，也能獲得適合個人與家庭情境的服務模式。

與國際接軌 日式失智症的照護模式

力麗基金會從事長照服務來到第七個年頭，對於失能長輩的照護經驗也日趨完善，除了跨專業的照護團隊外，也多次造訪日本標竿長照機構實地受訓，並聘請株式會社日本介護協會講師來台進行專業訓練與臨床指導。作為全球人口老化最早的國家，日本的長照制度與技術成為許多長照中心爭相學習的目標。加粗體文字處

在照護的過程中，對於失能長輩與失智長輩的服務其實有許多差異。每個失智長輩因為生命脈絡不同，異常行為也不同。「就像某個長輩，有天醒來把照服員當成過去在當會計師時的員工，要大家聽令行事。」這是郭銓慶的親身經歷，他表示許多剛到照護中心的長輩，對環境不熟悉，導致脾氣特別暴躁。想要穩定失智患者的情緒，必須了解他們過去的生活經驗與習慣，在互動中產生安全感。

「我們常會在電視上看到一些社會新聞，長輩在照護中心被綁起來或者被欺負。當我們發現老人脾氣突然轉性，行為異常，常會說他是老番顛，其實他們是生病了！」郭銓慶指出平時的生活中，可能會忽略長者的異常行為，正是走向失智的病徵。引進日本的照護模式，從空間改變，離床跌倒預防偵測、膀胱尿量偵測等科技照護設備的引進，提供不同於傳統的照護環境，讓失智長者在力麗樂活長期照顧中心感受家的溫暖。

其實，許多失智患者的生理功能還是正常的，但認知已經產生混淆。「零約束，零尿布」運用多元化的輔助療法，自力支援、生活復健及飲食營養照護，力麗樂活希望協助失智患者發揮正常生活機能，一樣可以煮飯、洗衣服，促進認知與生活品質，藉以擺脫頭腦不好或癡呆的標籤。因此，對於失智長輩的精神、行為和情緒有一套不同的評估標準，讓照服員可以更了解長輩的狀況，擬定更合適的照顧計畫。

長照人力短缺 留才與用才

根據統計與觀察，有些較嚴重失能的出院病患，需要的是長時間照顧與陪伴，據統計全台照服員去年九月短缺五六八七多人，推估二○二○年人力短缺恐逾八千人。台灣在地照服人力的不足，導致外籍看護總數創新高，達到二五．四萬人。長照大約有九四％的長輩都待在家裡，由家屬跟外籍看護照顧，在推動「長照2.0」以社區為基礎的照顧型社區時，我們該如何創造與培訓照顧服務員的居家照顧能力？

您一定常聽許多長輩或家屬會認為照服員就和外籍勞工一樣，甚至頤指氣使。如果沒有過人的愛心與耐心，很難在照護產業經營下去。人力資源的不足一直是長照發展最大的瓶頸，力麗基金會以招募、訓練、留才與用才做為拓展人力的四個方向。不同於一般照護中心，積極地跟學校產學合作，提供學生實習計畫，同時也供應住宿。從基礎培訓開始，當實習的照服員認同機構或居家照顧的理念，留任機率會大幅提高。

目前在台灣，專業照顧服務員只能取得丙級技術士的執照，如何協助提升照服員的專業身分，成為政府應該積極面對與處理的課題。近年，力麗樂活與勞工局合作開設「照顧服務員訓練班」，希望藉由訓練班讓更多的人才加入照護行列。一般取得照服員資格的門檻很低，只需要完成九十或一百個小時的訓練，但是，完成這些訓練不代表馬上可以在第一線服務。一般照服員到了機構，還必須經過一連串的教育訓練與專業課程。因為有完整的專業訓練，加上跨專業團隊的整合服務與支援，提供的服務也更到位，讓加入力麗樂活的照服員覺得自己跟別人不一樣。

109(憶你久)咖啡 新型態的照護服務

「原本我只是想開一間和三五好友可以喝咖啡的店，到後來完全跟我想像的不一樣。」郭銓慶笑道。在團隊的建議下，109咖啡館結合長照服務，成為社區照護服務的據點。一方面透過開辦講座，推廣提早預防與延緩老化的重要性，也增加銀髮族群的互動；另一方面，也創造年輕人進入長照領域的意願與機會。如果有機會經過和平西路，不妨走進109喝杯咖啡，與長輩聊聊天！

郭銓慶

力麗社會福利慈善事業基金會董事長，前力麒建設董事長。

1956年生，父親為力麗公司創立者郭木生，1992年力麗跨足營建，創立力麒建設，深耕台北市中心生活圈，2002年起從商辦主力轉攻精品與豪宅市場。

熱愛歷史建築，卸下力麒建設董事長一職、交棒第三代後，便拿下「日治時期台北茶葉仕紳陳朝駿宅邸」經營權，以保存並發揚古蹟為己任。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》985期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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