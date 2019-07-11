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出口現曙光 迎拉貨旺季

2019-07-11 14:16理財周刊

文．馮泉富

六月出口翻正創新高，扭轉連七黑頹勢，三大理由顯示，未來景氣急轉直下的可能性不高。淡旺季循環落差較大的族群，營收有機會否極泰來。

近期全球主要股市皆陷入量縮整理，不同的是美股創歷史新高之後才進行整理，而台灣加權指數卻無法站回五月初高點，即無功而返。大陸Ａ股與韓國股市則表現更為弱勢。接下來的行情發展，不論是美股還是台股，在月底美國聯邦銀行FOMC會議結束以前，可能大部分的時間都將呈現高黏度的多空膠著行情。

極端的情緒 操作上最大的風險

就美股而言，本波行情能再創歷史新高，主要是來自市場對FED有強烈的降息預期。在美國非農就業新增人數未公布以前，耐久財訂單、ISM採購經理人指數等等重要經濟數據皆呈現快速下滑，景氣擴張力道明顯趨緩，讓市場一度預期七月底FED可望一次降息兩碼。

這般強烈的貨幣寬鬆之期待卻被稍後的非農數據給澆了冷水；新公布的美國六月非農新增就業人口激增二二．四萬人，此為五個月來新高紀錄，不僅遠遠優於五月的增加七．二萬人，也超越市場預估的十六．五萬人，導致原先在亞洲電子盤處於創高狀態的美股，當日出現豬羊變色。

不過，我們認為這是好事；第一，純粹由貨幣寬鬆而推高的資產價格，本身穩定度就不佳，風險／報酬比不利於投資人，市場情緒主導成分大。第二，非農數據優於預期，降息的急迫性是降低了，但至少證明景氣基本面雖有雜音，但尚能維持穩健擴張，基本面並未出現急迫性的不可控斷層，這才是股市真正能托底的內在力量。第三，不論任何原因，近期若美股出現連續重挫，反而坐實了FED大幅寬鬆的理由，就如我們一再強調的，美國FED不只負有控制通膨與保障就業穩定的天職，維持金融市場的穩定也一樣是FED非常非常重要的任務，尤其是川普很在乎民調。至於七月底會不會降息，也許符合預期，也許不如預期，雖然會影響短線走勢，但不易干擾中期走勢，聚焦基本面即可。

由於再過一周，美股將進入第二季財報密集公布期，根據FactSet六月下旬的最新預估，第二季S&P500企業整體獲利的年增率下修為負二．六％，可能出現連續兩個季度的獲利年增率是衰退的，要出現亮眼財報的機率已不高。不過，投資人不必過度擔憂，基於前述的三個重點，七月份的操作策略必須反市場情緒。因此，若美股創高，投資人心理狀態要如履薄冰，伺機反向操作；若出現連續性下跌，則可樂觀以待，偏多操作，台股加權指數亦有異曲同工之妙。

美國薪資增長 支持內需擴張

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聯準會一直以來相當關注就業數據，而六月非農就業數據遠超預期，與上周我們提到的採購經理人指數PMI呈現不同表象，確實增加了聯準會官員權衡七月貨幣政策制定的難度。日前非農數據公布後，七月底降息二碼機率自三○．七％滑落至四．九％，而降息一碼機率自六九．三％攀升至九五．一％，市場認為降息機率仍達一○○％，只是一碼或是兩碼的差別，目前一面倒預期降息一碼。

數據上的不一致，並不代表矛盾，主要因為採購經理人指數PMI是領先指標，景氣擴張力道的趨緩有可能尚未傳導至就業市場，而且PMI雖快速下降，但仍未跌破景氣榮枯線的五十分界；解讀上就是，擴張力道趨緩但不構成急迫性。

由於美國GDP增量七成靠內需，此時與內需密切相關的薪資增長率對後續的研判就很重要了。由於正值畢業季，尋找工作的人數增加，六月的失業率由五月的三．六％增至三．七％；平均每小時工資上升六美分，月增○．二％至二七．九美元，略遜於分析師預期的增加○．三％，而年增率為三．一％與五月持平，由於薪資年增率目前仍遠高於CPI年增率，因此，我們認為薪資數據仍可以維持消費市場的穩健擴張，美國基本面仍舊獨強於全球主要經濟體。

歐元區降息壓力不亞於美國

歐元區方面，六月製造業採購經理人指數(PMI)終值為四七．六，低於五月的四七．七，連續第五個月處於五十榮枯值之下。IHS Markit指出，導致製造業PMI表現不佳的原因，包括全球貿易情勢緊繃、政治不確定性及汽車業疲弱等因素。

所幸歐元區六月的服務業採購經理人指數由五月的五二．九升至五三．六，推升綜合採購經理人指數由五月的五一．八升至五二．二，IHS Markit預估，歐元區第二季GDP為○．二％，低於第一季的○．四％，這也讓歐央未來更有貨幣寬鬆的理由，反映於債券市場，德國十年期公債殖利率再創新低，甚至略低於歐洲央行存款利率負○．四％。

台灣出口出現轉單效應曙光

至於台灣基本面的概況，雖然仍受全球擴張趨緩的影響，但也沒有進一步的惡化，甚至已出現轉單效應的曙光。根據財政部新公布的六月進出口統計，我國出口值達二八三．九億美元，為歷年六月最高水準，年增率為○．五％，終於由負翻正，扭轉出口連七黑的態勢。

六月出口表現優於預期，除了六月份美中貿易爭端在G20之前未進一步加劇之外，主要是廠商或因信心回升，或為因應美中貿易戰而調升在台產能配置，相對地海外訂單亦帶來移轉效應，以致積體電路等外銷增溫推升出口成長。

進一步由出口貨品來看，以資通訊產品較去年增加六億美元，年增率二○．二％為各產品中最亮眼，且連續四個月皆為雙位數成長；電子零組件出口年增三．三％，增速較也前月的○．五％加快。

展望未來，基於下列三點因素判斷，七～八月出口有機會延續正成長。第一，去年七月起台灣出口明顯降溫，代表今年七月出口面對的比較基期降低，統計數字容易上升。第二，六月進口農工原料年增率跌幅收斂，僅年減○．四％，較今年一～六月平均年減三．一％及第二季年減二．四％已明顯收斂；可見已出現庫存回補的需求，願意進口農工原料來維持正常生產運作。第三，廠商資本設備進口明顯成長，在半導體設備大增九七％的帶動下，六月台灣資本設備進口整體大增四一．六％；可見廠商對於長期景氣的觀感並沒有太過悲觀，仍然願意加碼投資，景氣要急轉直下的可能性不高。

進入拉貨旺季族群 可望否極泰來

如前所述，既然景氣已出現轉好曙光，上市櫃公司整體營收向上發展可期，尤其是淡旺季循環落差較大的族群，營收有機會否極泰來。例如台郡（6269），雖然美系大廠近年新款手機銷售狀況不佳，且新增功能有限，多數供應商獲利受到壓抑，但台郡近期反向投入龐大的研發費用和模具成本，用於開發modified PI天線新產品，預期明年能夠量產LCP天線。

台郡高雄新廠將於今年下半年完工，美系大廠下半年新款手機率先導入modified PI天線，未來隨著各國電信業者推動5G商轉，其他手機廠商也會陸續更改手機天線設計，屆時台郡已擁有生產技術和量產能力，能夠因應客戶需求。

台郡近期發展重心放在天線，其次為顯示器。規劃未來跨入天線測試和組裝製程，提供客戶模組化天線產品，提高進入障礙，目前正在提升測試的技術。mini LED軟板的設備與現有設備相近，且短期有成本優勢，今年底會推出以軟板當做基板的產品。法人預估台郡二○一九年每股盈餘約七．六五元，本益比約十四倍，仍有調升空間。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》985期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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