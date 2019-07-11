出口黑翻紅

文．洪寶山

中美貿易戰開打以來，出口型國家都受到很大的影響，亞洲經濟受創尤其嚴重，台灣當然難置身其外。出口經過七個月的負成長後，終於看到由黑翻紅。甫出爐的統計數字令人欣慰，六月出口二八三．九億美元，是歷年同月最高，月增二．四％，年增○．五％。財政部統計處處長蔡美娜認為六月出口優於預期，是因為受到美國部分台商產能回流，以及部分轉單效應。

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貿易戰對在中國的台商來說影響很大，本來毛利已經很低了，現在再加上高關稅，利潤就被吃掉，因此被迫要轉移生產據點，來避開高關稅壁壘，這一來也造成台商回流台灣的趨勢。對於原本就在全球各地設有生產基地的台商來說，中美貿易戰的影響或許還能分散風險，但若是集中在中國設廠，甚至以中國為唯一基地，就是非轉移陣地不可，回台設廠就是好的選項。

在川普第三波關稅兩千億清單裡，台灣的網路通訊、自行車產品都包含在內。這些台廠已經很明顯擴大其在台灣的生產活動，所以從上半年到下半年，台灣本地的投資都有增加趨勢。對台灣來說，出口雖受到影響，但投資也有增加，經濟下滑幅度就比別國來得小。

「貿易戰」對中國而言還算新鮮事，但對美國來說就是駕輕就熟了。近百年來，美國曾對諸多國家發動過貿易戰，日本應該是受創最嚴重的，失落了二十年，到現在還沒完全恢復。

從歷史來看，每一場貿易戰都會發生產業轉移，一九七○年和日本打貿易戰，整個產業轉移到亞洲四小龍。一九八○年對日本和亞洲四小龍打貿易戰，產業再轉移到東南亞和中國。現在對中國打貿易戰，一波產業轉移又將發生。

只是中美貿易戰還沒打完，日韓貿易戰接著上演，日本宣布，從七月四日起限制出口到南韓的三項半導體材料，八月一日開始更將南韓從「白名單國家」剔除，不再享有出口管制優惠。南韓政府表示抗議外，更揚言要告上WTO。日韓爭端不但會衝擊兩國經濟，還可能波及全球供應鏈。

不過根據《路透》報導，因應日韓科技戰，南韓廠商包括三星、SK海力士等，有可能另尋台灣、中國等業者取得更多原料，台灣將有機會成為受惠者，也有助於出口表現。

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