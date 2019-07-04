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五分鐘找出優質填息股 賺飽股利

2019-07-04 15:13理財周刊

Ｑ：每年六到八月是台股除權息旺季，公司賺錢時，會發放股利給股東，而發放後股價市值減少的過程稱為除權息，參與過除權息的朋友都知道，除權息的結果會反映在股價上，真正要賺到股利，必須完成「填息」，填息股該如何選擇呢？有什麼參考依據？

Ａ：一般來說，能在短時間內填息完成的股票通常有幾個特色，由基本面來看，公司需要處於有前景發展或是穩定成長的產業中，通常這些股票都帶有高殖利率(要大於五％以上)，每年也能穩定發放現金股利。

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究竟該如何找出容易填息的優質好股呢？提供兩個條件給大家作為參考：

第一，平均現金股利殖利率大於四％。既然是要賺取現金股利，那麼穩定發出股利是必要條件，透過現金股利殖利率可以來衡量用多少錢拿到這些股利，現金股利殖利率=現金股利÷買進股價，一般大於四％以上，就可以列入考慮。

第二，填息率及填息速度。填息完成才算真正賺到股利，所以在賺股利的前提下，歷年下來都能夠順利填息，代表公司體質不錯，而填息速度也是一個重要的選擇條件，越快填息表示投資人預期未來公司會有較佳的發展，趁股價低時買入，當然如果以填息股的角度切入，越快填息，也能夠越快拿到現金股利了。

一般券商軟體都能夠查詢填息率，如果沒有的話，也可以利用搜尋引擎輸入「填息率」，很多網站都看得到相關資訊，附表也幫大家統計了近年來填息狀況不錯的個股讓大家參考，在這個除息旺季，投資朋友也能自己動手試試，讓現金股利幫自己加薪。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》984期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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理財周刊

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