CRS、海外資金匯回專法即將上路 台商如何因應？

文．洪寶山

台版肥咖條款CRS上路，預計在明年與日本及澳洲進行第一次資訊交換。CRS會帶來什麼樣的衝擊？民眾該如何應對呢？為了鼓勵台商回流，政府也推出俗稱海外資金匯回專法的「境外資金匯回管理運用及課稅條例」。這個專法有什麼優惠嗎？或是有什麼使用規定呢？

千萬富人聞風喪膽的全球追稅令

分享 facebook 二○一○年，美國率先祭出「肥咖條款(FATCA)」，對散布世界各地的美國富豪及綠卡持有人追稅，號稱追到天涯海角不死不休。這個條款被冠上「全球追稅令」的封號，此令一出，就引起國際金融界大恐慌，和一波拋棄綠卡的逃難潮。

這支殺手鐧也意外為各國政府打開新世界的大門，使國際財政界展開革命性的變動。二○一四年，經濟合作暨發展組織(OECD)效法美國肥咖條款，建立了俗稱CRS的稅務目的金融資訊自動交換機制。這個標準化機制有效降低了各國政府追查海外帳戶的難度，只要加入就能享有所有參與國家的金融資訊自動交換，目前已有一百多個國家加入。

美中不足的是，台灣因為國際政治的現實面，被擋在OECD的大門外，只能逐一與各國簽署雙邊協議，商定兩國的金融資訊自動交換。不過，由於CRS是雙贏策略，可以增加雙方國家稅務局查核境外所得或資產的能力，藉此減少稅損。因此，大部分國家都非常樂於加入。我國的租稅協定國家共有三十二國，目前已有二十多國承諾與我國進行金融資訊自動交換。

反避稅已是國際趨勢，台版CRS正式施行後，國人的海外資產將無所遁形。隨之而來的，是補繳稅金的問題。為了使民眾與稽徵單位對於稅金繳納的認知更加一致，財政部也在今年一月頒布解釋令，明列出海外資金匯回的課稅規定。

CRS上路心驚驚？ 會計師告訴你不用怕

稅法看似繁複，令人頭昏眼花，但其實只要遵循幾個簡單的步驟，就可以判斷出自己是否需要補繳稅。首先，辨認海外資金是屬於本金還是所得性質，若是本金就不需課稅。鄭惠方會計師以銀行轉帳作比喻，「像是資金只在不同帳戶間相互調度，沒有所得產生，就不需課稅」。

剔除本金後，再來就要釐清所得的產生年度。「台灣的所得稅以前是屬地主義，只對台灣境內的所得課稅。但在民國九十九年以後，政府通過新法令，將國人的海外所得納入最低稅賦制，變成屬地加屬人主義，海外所得也開始被課徵所得稅。」在時間點上，海外資金若為超過核課時間五年或七年的所得，也不需補繳所得稅。

第三個步驟，是認定該所得產生年度，是否為台灣的稅務居民。台商許多長年在海外，若當年度並非台灣的稅務居民，則不需要申報個人海外所得，當然也不會有補稅的問題。

節稅迷思要不得 小心誤觸法網

談至此，鄭惠方提出一個常見的迷思，「由於最低稅賦制裡有個六七○萬的扣除額，很多民眾會以為只要每年匯回金額低於六七○萬，就不需要課稅。」實際上卻不是如此，這個說法中存在許多錯誤的觀念，誤導民眾。第一，我國課稅是以所得產生年度為基準，並非匯回時間。「若某一年在海外出售股票，產生三千萬所得，分成多次匯回，每年匯回金額低於六七○萬，那可能還是會有課稅問題。因為課稅的認列是以該年度產生的三千萬所得計算，而非每年匯回的金額。」

第二，依照現行法令，即便每年匯回金額超過六七○萬，也有可能不需課稅。「最低稅賦制是一個繳低消的概念，海外所得的課稅門檻，會隨著境內繳納的綜合所得稅金額變動。海外所得減去六七○萬扣除額，再乘以單一稅率二○％，最後所得金額若低於已繳納的綜所稅，就不用再繳納基本稅額。」

不過，使用解釋令繳納稅金時，有個需要特別注意的地方。雖然明定本金不課稅，但是必須要自行提出證明文件，才能免稅。此外，所得若無法舉證成本費用，將依財政部的設算公式，以收入的一定比例當作所得。例如，不動產交易的所得是實際成交金額的一二％。而使用財政部的設算也有一個前提，必須是真的無法舉證的成本費用才能使用設算，若是像出售國外上市公司股票，有公開資訊可以查詢的，就不能使用設算。

專法即將登場 台商利多

因應中美貿易戰開打、國際反避稅趨勢等，且台灣政府希望台商資金回流，國內許多團體也積極推動立法。行政院在今年四月出台「境外資金匯回管理運用及課稅條例」草案(海外資金匯回專法)，祭出海外資金匯回利多方案，吸引台商資金回國。同時，也考慮到許多海外資金因年代久遠，舉證不易的情況，專法特許資金回台不需辨認本金與所得，統一課徵單一稅率。

專法施行第一年，海外資金回台，可享受八％的所得稅率，第二年則是一○％。若是投資實質產業，稅率還能再減半。這個稅率是政府依照過去經驗編製而成，海外資金的平均所得額約為五一％，乘以最低稅賦制二○％稅率後，大約就是一○％。第一年因為要吸引台商回流，提供較低的優惠稅率八％。

除了稅率優惠以外，去年行政院也成立一個專案，名為「歡迎台商回台投資行動方案」。這個跨部會專案的推出，是為了解決台商回台投資的所有問題，包含土地、人力、水電等。政府希望藉此讓台商投資無後顧之憂，吸引更多台商回流。配合中美貿易戰等國際局勢，根據媒體揭露，目前台商回流已高達三千多億。專法上路後，想必會再迎來一次回流高峰。

要產業提升 拒絕炒房炒地

民國九十八年，台灣降低遺產贈與稅，並計畫於隔年將海外所得列入課稅名單。當時，許多富人紛紛藉此將海外所得匯回，資金流入房地產市場，大幅推升房地產交易價格。鄭惠方表示，「為了避免重蹈覆轍，政府在推出專法時，設立了一系列規範，希望資金回流能為台灣的經濟成長、產業轉型和就業帶來實質性的幫助，而不是流入房市，再次造成房地產價格上漲，引起民怨。」

專法中規定，海外資金匯回後必須先進入專戶接受控管。銀行代為扣稅後，有七○％的資金需直接或間接投資實質產業，二五％可以投資金管會列出的金融商品，只有五％可以自由運用。若沒有計畫投資，資金就必須鎖在專戶裡五年，五年後才能分次提出，且一次只能提三分之一。這個規定無疑會使台商資金運用的靈活性下降，但也更能確保資金回流對台灣產業的實質幫助。

「專法的稅率優惠，只有針對所得稅，不包含遺贈稅等其他稅目」，鄭惠方提醒。因此，若匯回的資金涉及其他稅目，還是會產生其他課稅問題。另外，雖然在現行稅法中，中國的所得屬於綜合所得稅的申報範圍，而香港、澳門等其他地區所得才能歸類為海外來源。但是專法並沒有這樣的劃分，中國來源的所得將比照其他地區來源，可一併適用專法。

未來如何繳稅？ 鄭惠方會計師教你節稅小撇步

隨著CRS開始施行，且已成國際趨勢，簽署國家越來越多，未來民眾的海外資金曝光機率只會越來越高。由於台灣現行稅法規定，海外資金匯回若為本金不課稅，但需要自行提示證明文件，在這樣的情況下，民眾應該一改過去的習慣，確實保存好所有交易憑證，以免權益受損。

專法的推出，也讓擁有境外資產的民眾重新思考資金匯回的路徑。專法雖然有稅率優惠，但對於使用範圍也有諸多限制，民眾必須仔細思考資金匯回的用途與憑證保存狀況，再加以選擇。鄭惠方建議，「由於資金匯回可能還會夾雜其他稅目風險，需要一同評估，若請專家協助，會比較清楚自身的風險。」

專法因為屬於特赦性質，期限只有兩年。兩年後專法失效，台灣的海外所得課稅回歸原有的稅法規定，將不再有稅率優惠，且需要自行舉證相關證明文件。「因此，若是希望使用專法回台，需要盡早規劃，才不會錯過稅率優惠期限。一般來說，建議在專法開始施行的第一年就將資金匯回，才能享有比較多的優惠。」

反避稅已成國際潮流，民眾的海外財產也將透明化，未來勢必要確實申報，才不會面臨罰款的風險。國際局勢風雲變幻，中美貿易戰短期內難以結束，各國廠商陸續撤出中國，轉向東南亞等地。因應這樣的情勢，政府致力推動一系列相關政策，吸引台商回流投資。希望在接下來幾年的資金回流潮中，能如我們所願，成功協助台灣實質產業發展，使經濟再創高峰。

鄭惠方(艾蜜莉會計師)

現任：惠譽會計師事務所主持會計師

經濟部中小企業處榮譽會計師

台灣省會計師公會稅制稅務委員會委員

台灣省會計師公會工商服務委員會委員

《艾蜜莉會計師教你聰明節稅》作者

《艾蜜莉會計師的10堂創業必修課》作者

「艾蜜莉會計師的異想世界」版主

學歷：國立政治大學會計學研究所碩士

輔仁大學會計學系學士

經歷：資誠聯合會計師事務所

資誠企業管理顧問(股)公司經理

太古汽車集團經理

瑞士銀行、花旗銀行、渣打銀行、台新銀行、台北富邦銀行、合作金庫、國泰人壽、南山人壽、友邦人壽、英國保誠人壽、中國人壽、公勝金融集團等金融保險機構之授課演講講師

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