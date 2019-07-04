終結高利儲蓄險

文．洪寶山

你知道自己有幾張保單嗎？這些保單中是否有儲蓄險呢？如果是，你可能得好好讀完本篇文，因為攸關你的權益。

分享 facebook 根據金管會保險局統計，台灣二○一八年全年新契約保費收入高達一．一七兆元，其中儲蓄險高達七千四百多億元，占比高達五四％，其中一定有你的貢獻。從數字來看就可清楚知道台灣人愛買保險，而且是偏愛儲蓄險。

當然，有人買就有人賣，對保險公司來說，為何要推，又愛推儲蓄險？保險公司獲利來源主要來自保單的利差、費差、死差，當保險公司跟保戶說儲蓄險預定利率遠高於銀行定存利率時，在低利率時代就會吸引民眾購買，將錢從銀行轉向保險公司。

但似乎好景不再，七月兩大壽險龍頭國泰人壽、富邦人壽率先降息，新台幣利變主力保單宣告利率多在二．五％，美元則在三．五％附近，若扣除附加費用等，保戶新台幣一百萬元本金六年大約會減少超過萬元利息。

除了國泰與富邦人壽調整六十二張保單宣告利率外，南山人壽、新光人壽、中國人壽、台灣人壽、三商美邦人壽、全球人壽及遠雄人壽等九大壽險公司也都調降新台幣、澳幣及部分美元保單宣告利率，合計九家公司共調整逾三百五十張保單。

金管會主委顧立雄表示，「要有合理的報酬率才可以宣告，不能亂喊價。」他認為現在宣告利率喊到四％太高了，而且因為過去推出高利率保單，現在為了彌補虧損，只好靠推新保單，但這不是好現象。為矯正此情況，五月份顧立雄約了全台二十二家壽險公司董事長開會。這場會議總結出六大重點，包括控管壽險業大量銷售儲蓄型保單問題、建立傳統型人壽保險門檻比率、保障型及高齡化保單占初年度保費(FYP)須達六○％、不當招攬行為將訂罰則、淨值比不得低於三％、各公司成立IFRS17專案小組等。這些對健全保險業發展都有所幫助，對保戶也有保障。

金管會積極推出政策整頓高利儲蓄型保單，希望導正保險回歸「保障」的本質。但愛買儲蓄險的不只是一般民眾，許多政府官員也都愛買儲蓄險，包括顧立雄夫妻就有九張儲蓄險，要導正保險是保障非儲蓄或投資的既有觀念，恐怕還有好長一段路要走。

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