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台北雙子星案遭駁回 南海證實：受到政治干擾

天使之吻：加護病房護理師的八仙塵燃記憶

關懷家園 從參與公民服務開始

2019-06-27 14:10理財周刊

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文．李三財

每聽到世新大學的名字，常憶起當年校長成嘉玲博士，邀請我及一批學生跟她到英國倫敦劍橋等大學參訪，這趟行程拓展了我的世界觀，也促使我「日後協助年輕人學習東南亞語言，連結多元文化」，體驗到視野的建立需要橋樑，也為我播下「不以善少而不為之」的萌芽種子！

我成長當中最豐富的啟蒙之旅應該是在一九九○年，大概就讀五、六年級的時候，早熟的我，開始主動跟隨鄰家叔叔去打工，找尋自己未來發展的可行性。學校一位非常有想法的關老師，常跟我分享歷史及世界觀！當時香港殖民地的環境，菁英教育之下大部分人普遍對政治冷感，或者只希望做好工作本分。關老師教授知識及如何做人，也個別跟我探討許多社會議題，包括周恩來的老二哲學、抗日戰爭的史實，讓我從中更有公民意識！高中讀到老子《道德經》就更理解「兵強則敗，木強則折」的道理，慢慢接受自己矮小，卻能避免鋒芒，可以像海綿一樣多吸收、沉潛，可以在保護色中裝備自己的一種特質優點！

記得一九九七年來台灣的第一個寒假就報名劍潭活動中心「社會研究院」舉辦的「第一期國會助理培訓人才研習」！雖然當時自己省吃儉用，四天三夜五千元的營隊所費不菲，讓我考慮了許久，但收穫還是挺豐富的。當時的講師有如日中天的邱毅教授，還有當時的國大代表鍾佳濱，可謂人才濟濟！參觀立法院議場時，大家分組演練，有同學建議我扮演僑選立委，作為僑生當時在台灣從政幾乎是不可能的，當時所謂的僑選立委，由分散在各國並受政府重用的富豪組成！當時十九歲的我，走出僑生的圈子，主要是覺得如果能多了解一些台灣的政治情勢及人際網絡，未來畢業後回香港的立法會應徵政治幕僚工作，或到東方日報等三大報社擔任記者，也可以多一條就業出路。

剛出社會，我一頭走入了創業的行列，靠著教授廣東話建立了自己的補教事業，最近十年陸續受邀到各地演講，突然有種感慨，輾轉發現過去自己一直盼望成為總經理特助，如今卻變成了總經理；一直希望成為國會議員的幕僚，卻加入「公督盟」成為了監督國會的角色。

二○一二年六月我在師大路、羅斯福路口成立「香港華僑陳就娣女士紀念中心」，希望關心僑生跟新住民在台的需要，也因為這樣有機會多接觸及結識一些非營利組織的朋友，當時，隔壁的「公督盟」也常跟我們借場地開會，後來張宏林執行長向我介紹了「公民監督國會聯盟」，我覺得除了每天埋首工作都還是需要跟社會有些連結，應該到其他領域去看看這個世界，鍛鍊自己表達思惟能力。

公督盟今年已邁入第十二年了，我有幸參與了六年，見證其功能，也受邀成為新一屆的財委會召集人，五月改選，新任的理事長由學者吳鯤魯擔任，他領導的團隊持續做好國會監督的工作，進行立法委員的評鑑，在校園及民間推廣，認識國會監督的分享，同時也投入地方議會的監督，並與十多個各地團體成立全國議會監督聯盟等工作。

今年七月六日(星期六)中午，公督盟在海霸王舉辦「優質新國會、我選我監督」感恩餐會，特別邀請新二代林小婷小姐表演印尼舞蹈，客家歌手金曲、金馬得獎人林生祥及勞動服務樂團演唱，並由主持過國慶的新住民阮秋姮擔任主持人，讓這場餐會更具有多元文化、東南亞風，同樣更精彩的還有往年一起參與的幾位名畫家施並錫老師、邱傑老師、劉洋哲老師、齊柏林老師等人的作品義賣，歡迎大家共襄盛舉！

為善不分國界、形式，一人出一點力，讓我們一起以小額捐款支持監督國會，讓立法院監督國家的同時，也更積極的扮演好自己的角色，讓全民資源得到更充分的運用！(作者為就諦學堂創辦人、國立台北商業大學東協研究中心執行長)

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》983期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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