除權息旺季來了！股價會直直落？

文．理周教育學苑

Ｑ：剛接觸股市的投資朋友對於「除權息」一定感到陌生，什麼是除權息？除權息對於股價有什麼影響？有人說趁著配股配息前趕快買一些高股息的股票可以套利，這是真的嗎？除權息後股價都會下跌，那它有機會回到原本的股價嗎？

Ａ：除權息通常發生在每年六到八月，當公司賺錢時，會利用配股配息方式將錢發給股東，假設富邦金現在擁有一億的市值，因為發放股利，市值減少一千萬，這就是所謂的除權息。如圖所示，藍色圈就是除息後股價下跌的現象。

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而除權息又可以拆分「除權」及「除息」，「除權」是指發放股票股利給股東，舉個簡單例子，假設富邦金股價是100元，配2元股票股利，等於原本持有一張富邦金股票，也就是持有一千股，後來加上配股2元(200股)，等於手中持有富邦金1200股，但因為富邦金把股票股利發放給股東，除權後股價會下降，計算公式為除權後股價＝除權前股價/(1+股票股利/10)，經過計算，得到除權後股價約為83.33元。

「除息」，假設富邦金股價100元，發放2元現金股利，也就是股東能拿到2千元現金，那麼在除息後富邦金股價等於100元減掉2元，變成98元。

投資朋友會發現公司雖然發放股利，過程中好像拿到利潤，但除權息後股價下跌，利潤也隨之抵銷，的確，股利發放及除權息，就像把左邊口袋的錢拿到右邊口袋，短期看起來效益不大，但如果公司持續賺錢，股價隨之上漲，長期下來還是有利可圖。投資朋友不妨觀察哪些股票能夠快速填補除權息缺口(填息)，越快填補表示股票越強勢，透過這個方式找到優質股票，趁著除權息旺季也一起來檢視手中持股吧。

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