孫安迪：平衡免疫力，身心靈好健康！

文．洪寶山

黃耆十二克，枸杞、紅棗各九克，再加入兩碗水，放入電鍋熬煮，簡單實惠的中藥材，可以熬出一碗養生「安迪湯」。過去二十八年來，國際免疫學權威—孫安迪醫師與其團隊，在國際知名醫學期刊《Journal of Oral pathology and medicine》（《口腔病理學及口腔內科學雜誌》）陸續發表三篇相關臨床免疫的論文。透過飲用「安迪湯」，可以調節免疫力，促進循環、增加體力，是達到養身保健的方法之一，讓生活步調忙碌的現代人，比較不容易生病感冒，甚至還能有抗壓的效果。身心靈要如何保持健康？保持免疫力的平衡是至要關鍵！

分享 facebook

健康關鍵在免疫 免疫之窗在口腔

「免疫」顧名思義是「免除疫病」的危害。中醫講「扶正」、「祛邪」，「扶正」就是以「免疫力」為主的抵抗力。人體免疫系統主要有三大功能：一、「免疫防禦」：保持正常的細胞不受到入侵和破壞；二、「免疫監視」：負責將人體不好的細胞吃掉，例如：癌細胞或老化的細胞；三、「免疫自穩」：免疫系統具有自我穩定的能力。「就像我們開跑車一樣，要加油門跑得快，也要能夠煞車！」孫醫師幽默的說道。

根據國科會的長期研究計畫顯示，不是所有的免疫細胞都負責吞噬對人體有害的入侵者，有些免疫細胞是為了讓免疫力的反應降低。對於大部分民眾的認知而言，免疫系統不就是應該保護正常細胞，把所有病菌、病毒殺個片甲不留嗎？針對入侵者，或者是癌變、老化的細胞，免疫系統當然要負責把它清除掉，讓人體維持一個比較好的環境，甚至是一個穩定的環境。但是，在這裡我們必須澄清一個觀念，並不是免疫力越強越好，最重要的是保持平衡。

孫安迪說明，對人體最好的狀態是「免疫平衡」，反應太強會導致過敏或自體免疫疾病；太弱則容易讓各種細菌、病毒或黴菌入侵，甚至會產生濾泡性病毒，更嚴重則會長腫瘤。實際上，人體最重要的生物機制就是要維持內在環境的穩定，想要維持內在環境的穩定，就要透過「免疫系統」、「神經系統」以及「內分泌系統」組成一個黃金三角。這三個最主要的系統構成一個神經免疫內分泌的網絡，這個網絡調整得好不好，就是身體健不健康的關鍵。所以，維持免疫平衡是非常重要的，同時也要與神經系統和內分泌系統保持平衡，三者之間是牽一髮而動全身。

一般人要如何觀察自己的免疫力是否出現問題呢？日常生活中最簡單辨別的兩個方向就是，「容不容易感冒？」以及「有沒有過敏？」不同的免疫疾病，有不同的免疫指標，對於民眾而言，要時常去醫院做檢查或許不太方便，但是，透過「感冒頻率」以及「過敏病徵」，如：皮膚過敏、鼻子過敏，都是可以作為初步參考的指標之一。此外，「口腔」的健康狀況，也是觀察身體免疫發出警報的方向之一。

有些人動不動就會出現「口腔潰爛」的情況，也就是我們熟知的嘴巴破洞。有些潰爛可能一兩天就自行痊癒，有些嘴巴的潰爛卻可以持續好長一段時間，此時，可千萬不要輕忽嘴巴裡看似無害的破洞，這可能是告訴您免疫系統出狀況的關鍵！

「在中醫，舌診被視為五臟六腑中唯一外露可診視的器官。」孫安迪從中西醫的角度解析，為什麼「口腔」是觀察人體免疫的重要窗口。首先，口腔的新陳代謝非常快，僅次於腸道黏膜。其次，口腔黏膜的胚胎來源與皮膚表皮、全身黏膜是一樣的。第三，口腔裡面的細菌大概有五百多種，1CC的唾液就有六兆的細菌。最後，口腔的血液循環非常充沛，這也就是為什麼有許多的藥物分子量小，可以直接放在舌頭底下被人體吸收的原因。綜觀以上，口腔裡有幾十種，甚至上百種的免疫疾病，許多的皮膚、甲狀腺、腸胃道等免疫疾病，「口腔潰爛」是其重要的病徵之一。

行醫40年，開設全台唯一「口腔黏膜」免疫特別門診

孫安迪從「口腔黏膜病」與「全身免疫」之間的交互研究，促成臺大醫院在民國七十七年，設立全台灣唯一的「口腔黏膜病」免疫特別門診。三十年過去，每個月前來求診的病人高達八百至一千二百人不等。大部分的免疫門診是針對紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎或者其他全身免疫力疾病做診療，卻不容易發現口腔黏膜病變其中的相互影響。

「口腔黏膜病」免疫特別門診則可以依照口腔病況觀察與全身免疫相關疾病。孫安迪指出，特別門診獨特的地方在於兩方面，一是口腔內科要很精湛，另外一面則是對全身免疫很了解。藉由口腔黏膜特別門診的診療與各科門診互通有無，相輔相成，讓病人更能對症下藥。

生活步調亂 平衡免疫這樣做

現代人生活節奏紊亂，熬夜是家常便飯。孫安迪提醒，許多免疫疾病是跟隨著人體基因而來。透過基因的調控，會不會發作，先天後天的條件都會影響。根據研究顯示，人類第六對染色體HLA就是專門調控基因的。

在此，兩個參考點分別是：第一個，來自原生父母親的基因遺傳與生活習慣；第二個，就是兄弟姊妹，因為他們的基因排列組合有時會和自己非常一致或類似。例如有一對父母親，分別在胃與甲狀腺的免疫基因有問題，在他們的孩子身上，有可能都有免疫疾病的基因遺傳，卻只有姊姊發病，妹妹沒事，這是為什麼？有可能妹妹還年輕，等到以後跟姊姊相同年紀的時候就發病了。另一個可能的情況是，妹妹的生活壓力比較大，早姊姊很多年就發病。所以如果家族中有不好的基因遺傳就要特別注意，很可能你的生活型態會影響免疫疾病是否發作。

不管基因好壞，孫安迪提出以下幾點建議：一、養成生活的規律性，每天盡量在晚上十二點前入睡，睡眠保持充足。二、適當的運動可以舒緩壓力，動態可以快走流汗，靜態可以學習呼吸吐納。三、飲食要均衡，每天的蔬果最好占所有食材五○％，另外，三餐的熱量要調配好，避免暴飲暴食。維持良好的生活作息，平衡免疫，是追求養身的前哨站。

從養身追求「天人合一」 開啟人體潛能

從中醫的角度，透過經絡的活絡，帶動氣血循環，神經免疫內分泌的調適，配合練氣、禪修，或宗教信仰的追求，促使人體潛能開發，可以開啟腦功能感知宇宙的能量和訊息，這就是中國哲學講的「天人合一」。對於孫安迪來說，從免疫平衡到養身保健，退休後追求的終極目標即是「天人合一」的身心靈養生境界，也希望能將此養身之道推廣給所有民眾共享。

孫安迪

學歷：台大醫學院免疫學博士、台大醫學院牙醫學士

現職與經歷：前台大醫院主治醫師、天津醫科大學客座教授、世中聯耳鼻喉口腔專業委員會常務理事、中醫耳鼻喉國際論壇專家委員會常務委員

在口腔顎部疾病領域，為國際最頂尖專家，居最前0.38%，從2008到2019年，在此領域有47篇論文貢獻。

在台大醫院成立台灣唯一的「口腔黏膜」免疫特別門診30年。

參與編寫並出版由北京大學口腔醫學院召集的國家級教科書：中西醫結合口腔黏膜病學；空中大學教科書：生命教育。另有45本免疫和醫學相關專書與著作及3套系列有聲書共13輯。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》第982期www.moneyweekly.com.tw。尊重智慧財產權 如需轉載請註明出處來源。《 理財周刊 》982期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱 理財周刊電子雜誌或免費下載APP 】