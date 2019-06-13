舉辦深澳漁港淨灘 喚起全民環保意識

文．陳慧鈴

分享 facebook 泰國南部一隻暴斃的鯨魚被發現至少誤食了八十五種塑膠垃圾，而台灣也曾發現懷了身孕的母鯨豚因為吃下大量塑膠垃圾而擱淺一屍兩命。

據統計，全球塑膠垃圾超過八成源自於亞洲，海洋塑化物污染的食物鏈終究會影響人類，所以海洋環保需要全民共同來維護。

為善盡企業社會責任及對環境永續的關懷，全國農業金庫董事長吳明敏率領一百六十餘位同仁及眷屬，偕同瑞芳區漁會共同舉辦「深澳漁港淨灘淨港活動」以實踐環保，履行企業社會責任。

適逢瑞芳區漁會七十週年慶，該會除推展農漁產品之外，特別選在六月七日端午節當天與全國農業金庫共同舉辦「深澳漁港淨灘淨港活動」，希望藉此活動，讓民眾到海邊遊玩，都能看見深澳岬最美麗的風景，透過實際行動喚起民眾的環保意識，同時宣傳生活中減少使用塑膠製品的重要性，呼籲民眾從垃圾源頭減量，共同為環境保護盡一份心力。

全國農業金庫董事長吳明敏表示，有好水和好環境才會有好品質的漁產品，瑞芳區漁會七十週年慶的淨灘淨港活動深具意義，因此他特別響應此次公益活動，號召同仁一起加入淨灘淨港的行列。

吳明敏籲全民減垃圾做環保

他強調：「海灘及海港上的垃圾其實都是來自於人類，我們做好減量、分類與回收，妥善處理，減少使用塑膠製品，才能治本，並能大幅降低環境的污染及地球的負擔，尤其是塑膠垃圾，在歷經長年廢棄，依然不會分解與消失，且還會碎裂成小塑粒，最後流入海洋裡，最終所有污染還是又回到我們身上！」他呼籲大家養成隨手撿垃圾、愛護環境的好習慣。

全國農業金庫成立宗旨為：建構農業金融體系，輔導並協助農會、漁會信用部事業發展，辦理農、林、漁、牧融資及穩定農業金融，促進農業經濟發展。

全國農業金庫歷年來履行社會公益及實踐企業社會責任不遺餘力，從舉辦愛心捐血活動、協助農漁會及青農銷售農產品、提供國內知名大學相關農業系所學生獎學金到環境保護活動，都能看到全國農業金庫熱心參與，不僅對人與人之間付出關懷，也對人與環境之間的環保議題更加關注。

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