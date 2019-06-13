金融科技的領航者 德明科大創造台灣新里程碑

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文．陳慧鈴

驪歌響起，又到了畢業季節，尤其是高中應屆畢業生，馬上要面臨選擇適合自己的大學與專業科系，朝人生目標邁進，德明財經科技大學為財經專業領域的首選！該校位於台北市內湖科技園區旁，緊鄰捷運西湖站，多條線路公車站，是全國唯一以「財經」命名的科技大學。

學校以國父譜名「德明」為校名，以國父誕辰為校慶日

校長徐守德表示：學校民國五十四年創校，係以國父孫中山先生之譜名「德明」為校名，以中山先生之誕辰十一月十二日為校慶日，不論創校初期的「德明行政管理專科學校」，其後的「德明商專」、「德明技術學院」，皆是以「德明」為校名。如了解此設校背景，便不會誤稱該校為「明德」科大。

首重「專業」、「品格」齊聚，讓莘莘學子朝多重領域發展！

德明科大以財經為校名，特別注重學生品格教育，強調「品格第一、專業為先」。並設有全國唯一的「品格教育中心」，101年經教育部評選為「品德教育特色學校」，101年至104年更獲教育部補助─「品德教育推廣與深耕計畫」，也鼓勵學生參與「國際志工服務計畫」和「社區弱勢關懷課輔活動」，透過實際參與，孕育學生品格素養與關懷情操。103至105年該校參與教育部青年發展署舉辦大專校院學生會成果競賽暨觀摩活動，均獲技專院校組最高榮耀卓越獎及金卷獎名次，三連霸全國第一，106年獲得「特優獎及簡報獎」兩項獎項，107年獲得「特優獎、行政傑出獎、立法傑出獎、選制傑出獎及財物傑出獎」五項獎項，108年再次獲得「特優獎、行政傑出獎、立法傑出獎」三項獎項；「108年全國大專校院學生社團評鑑暨觀摩活動」，並獲得「優等獎」及「特優獎」佳績。

德明科大秉持「專業為重，品格優先」理念，對於學生人格的養成不遺餘力。該校106學年度實習雇主滿意度調查，雇主對實習學生的「敬業精神與工作態度」滿意度為88%，「工作適應性與抗壓性」滿意度為85%，「溝通表達能力」滿意度為78%，實習雇主對於該校學生續用意願更高達86%。二○一八年1111人力銀行企業最愛大學生調查，該校為北市私立科技校院第一名；二○一九年調查蟬聯為北市私立科技校院第一名。可見兼具「專業」及「品格」的畢業生，的確易受企業主管歡迎。

為因應跨領域人才的需求，該校特別加強特色課程及成立跨領域產學合作專班，除推動跨院學分學程，並成立「金融科技(FinTech)專班」和「冷鏈國際流通專班」以提升學生就業競爭力。

「金融科技(FinTech)專班」以財金學院和資訊學院為主，進行金融科技人才培育；結合資訊科技界龍頭HPE和三商電腦之大數據分析和雲端運算等技術，並以數位金融為應用領域，和華南銀、彰化銀、陽信銀、板信銀、富邦期貨、玉山證券與群益期貨等，共同規劃該專班的基礎和進階課程，105和106學年度修習的學生數已有一一三位。

「冷鏈國際流通專班」則以流通管理系和國貿系的學生進行跨領域人才培育，採雙師協同教學，於校園內建構冷鏈實驗室，讓學生理論與實務相結合並可即刻體驗實作，105和106學年度修習的學生數已有八十一位。

徐校長帶領德明科大創新辦學，迎接AI人工智能蓬勃發展趨勢！

現今人工智能(AI)趨勢方興未艾，該校獲105及106學年教育部一千萬元補助執行第二期技職教育再造「雲端智慧金融暨網路維運技優人才跨領域整合培育計畫」(兩年期計畫)，創立全台首個跨領域數位金融Fintech專班。107年再次榮獲教育部一千二百萬元補助，執行教育部「AI金融貿易暨雲端人才跨領域整合培育計畫」(四年期計畫)，學校便以原計畫所建構雲端服務及大數據運算平台為基礎，擴展邁向AI人工智慧應用人才培育。

該校設有財金學院、資訊學院、管理學院等三個學院及十二個系(三個碩士班)、二個學位學程(不動產投資與經營學位學程、連鎖加盟經營管理學位學程)。

各院系因應人工智慧(AI)趨勢，調整課程：

一、管理學院以培育具多元思維及國際視野，並融合新興世代所必須具備的邏輯思考與程式設計能力為主。

二、財金學院奠基在原先商業套裝軟體基礎下，精益求精，以期培養具備金融科技基礎能力的學生，以會計資訊系為例，一○七學年度起，與時俱進的成立大數據數位審計專業模組，培養學生大數據分析能力及數位審計能力，未來更將著重「鑑識會計」課程，培養未來的會計資訊人才。

三、資訊學院則培養學生進入資訊產業所必備的基礎程式設計能力，並訓練邏輯思考以養成學生獨立思考、問題解決、再學習的能力。

因應全球商業模式驟變，德明財經科大著重「創新」的辦學願景，不僅是理念的倡導，更是行動的實踐，如此學校與同學們才能與時俱進。

為落實就業接軌，率先推動「全學年校外實務實習」

為配合教育部「技職再造計畫」之「就業接軌」目標，培養技職畢業生「實作能力」，讓學生就學與就業無縫接軌，該校自一百學年度起，逐步規劃「九學分必修之專業實習」；自103學年度起，推動全校各系「九學分必修全學期之校外實習」；自105學年度起施行「十八學分全學年校外實習」，全校有一千六百多位大四學生，共安排七○五家實習企業單位，產業面擴及銀行、保險、證券，物流業、資訊電腦、電子商務、遊戲產業、國際貿易等。

徐守德校長表示：透過連貫上下學期完整實習時間的安排，能讓學生接受更全面化的職場培訓，同時提高實習生畢業後轉成正式員工的機會。

該校自推行全學年實習以來成效卓著，實習單位對於德明科大實習生表現普遍給予極高評價，甚至希望實習生能繼續留在企業，或於畢業後直接轉為正職。

面臨少子化浪潮，辦學績效卓越，學校註冊率逆勢成長

該校教師秉持「嚴管勤教」的優良傳統，照顧學生不遺餘力，在入學後的學習輔導特別加強以下措施：

一、針對未曾修習過經濟、會計課程新生，於新生入學前的暑假，開設經濟學、會計學銜接課程，讓新生能在開學前先接觸相關知識。

二、藉由專業科目適性編班，達成「老師好教、學生易學」以激發不同程度學生潛能。

三、設置學院專班：針對高中申請入學學生及非商管類組學生設置學院會計學、經濟學專班，請授課教師加強輔導學生，期使能跟上同儕程度，避免失去信心及學習興趣。

四、成立新生「學習弱勢輔導加強班」，藉由適性化輔導方式，搭配深入淺出的教學與重點提醒，消除學習弱勢學生的不安感，進而扎根基礎專業能力，奠定日後學習基礎。

由於老師們的用心，該校不只註冊率逆勢成長，107學年度「學生就學穩定率」(即大一升大二生扣除修、退、轉學後留校比率)亦接近九成(89.2%)，係北市私立科大第一名。

辦學績效優良，專業人才輩出，董事長及校長分別榮獲十大傑出獎項！

創校五十餘年來，德明財經科技大學十餘萬畢業校友廣布社會，其中不乏許多商業精英人士，該校為國家培育無數中堅人才，辦學績效卓著。

該校董事長陳兩傳自一九八七年擔任德明商業專科學校董事長迄今三十餘年，除積極投入資金改善學校各項建設，並致力於學校升級轉型，先改制為技術學院，再改名為目前的財經科技大學，終於二○一七年獲選為「中華民國私立學校第五屆十大傑出教育事業家」。

校長徐守德為美國阿拉巴馬大學財務管理博士，以豐富的教學及行政經驗、專業的財經背景，於二○一一年八月就任德明財經科技大學校長，在董事會的完全授權與充分信任、全體師生及校友的擁戴及支持下，創學校首例，兩度連任德明財經科技大學校長，帶領全校近萬名師生在技專校院各項評比中迭獲佳績，校譽聲望維持高檔，也繼該校陳董事長之後，於二○一八年榮獲私立學校文教協會選拔為第二屆十大傑出校長。

傑出的領導，配合優越的行政團隊、努力教與學的師生、凝聚力強的校友會及家長會，打造出德明財經科技大學的卓越辦學績效。

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