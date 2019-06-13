市場聚焦個股營收表現

文．馮泉富

在美中貿易大戰陰影下，哪些企業未受影響？第1季賺錢、營益率為正且5月營收大成長的公司，用數據證明沒有漏氣，其中5月營收創歷史新高的強棒，更將成為市場關注的焦點。

美股近日終於迎來一波睽違已久的強力反彈，主要是建立在市場預期美國FED將有降息的充分理由，六月四日是個關鍵的時刻，FED主席鮑威爾在芝加哥聯邦儲備銀行主辦的會議上表示，貿易問題不知何時、以及如何能得到解決，聯準會正密切關注貿易談判和其他事件對美國經濟前景之影響，將採取適當措施維持經濟擴張，以及強勁的就業市場與通膨接近二％之目標。

預期貨幣寬鬆的情緒改變 無法扭轉基本面轉弱事實

分享 facebook

觀察聯邦利率期貨市場交易概況，市場預期二○一九年底以前降息三碼的機率還一度超越兩碼達三五％；目前市場預估降息兩碼的機率為三四．六％，降息三碼的機率為三四．二％，按照時程預估，七月啟動降息的機率大增。

市場這麼篤定會降息的理由，除了FED的明示以外，也得利於國際原油價格重挫與美國經濟數據不佳之條件疊加在一起。

以紐約輕原油為例，五月下旬起算約兩周的時間，最深跌幅達一九．五％，讓原本就疲弱的通膨數據，預期未來將加速走低。

接著，日前根據美國勞工部最新報告顯示，美國五月非農業就業新增人數經季調後僅增加七．五萬人，遠低於經濟學家們預估的增加十八萬人，同時下修前兩個月的就業數據，四月新增就業人口由初值的二六．三萬人下修至二二．四萬人，三月數據由十八．九萬人下修至十五．三萬人。

不論這個數據是否讓你有人工雕琢的感覺，神通廣大的川普總統這次應該能達成FED降息的願望了，更誇張的是，美國前財長桑默斯（Lawrence Summers）甚至呼籲FED今年夏季就應降息兩碼。這時投資人肯定很想問，在預期貨幣寬鬆的強大力量推波助瀾之下，美股是否又要挑戰新高？我們的答案是：非常非常不容易。

先容我將五月底以來，連續兩周本刊轉為樂觀的理由說明一下，美國經濟數據不佳其實早有跡象可循，例如美國ISM採購經理人指數PMI與耐久財訂單等等領先指標早已示警，美國非農就業新增人數只是再次驗證景氣轉弱，加上油價重挫，FED的鴿派言論早在本刊預期之內，所以對股市樂觀以對。

重點來了，經濟基本面轉弱是事實，初步研判，中、美六月下旬達成協議的機率也很低，股市的環境背景沒有改變，改變的只是投資人的情緒，如果因美股強彈一周而情緒變得亢奮，那是很危險的事。

另外，美國經濟最大的危機是在明年不是今年，川普的選舉也是明年下半不是今年。

美國經濟危機 關鍵期在明年

由過去長短期公債殖利率倒掛的歷史經驗來看，最危險的時間也是明年。這時我們該理性思考，FED會把手上重要的籌碼放在今年，還是預留到明年防患未然，我認為後者的概率較大。

所以，FED貨幣政策會偏向寬鬆，也會降息，但兩碼需視狀況而定，三碼可能過度期待。因此，投資人若期待貨幣寬鬆的力量推動美股創高，將是一件非常危險的事情。

接續前言，為何FED的寬鬆政策會有所保留？雖然目前美國經濟面臨諸多干擾，例如減稅的效用遞減、全球經濟成長減速、美國總統川普的貿易政策對商業投資與聘雇的負面影響，但是所有機構法人只是下修經濟增速，並非陷入衰退；況且FED更不希望金融市場出現泡沫。

世界銀行在半年一度的《全球經濟展望報告》，將二○一九年全球成長率由一月預估的二．九％，下修到二．六％；預估美國二○一九年的經濟成長率將由二○一八年的二．九％放緩至二．五％，事實上美國的經濟增速仍在可接受的範圍之內。根據美銀的模型估算，未來十二個月內美國經濟衰退的幾率為一九．五％，距離三○％的歷史危險關口還有一段距離。

官方看法方面，美國國家經濟研究所（NBER）認定對經濟衰退具有前瞻意義的五大經濟指標，分別是首申失業救濟人數、汽車銷售、工業生產、費城聯儲製造業指數以及每週總工作時，上述指標近期並未像過往週期一樣惡化。

況且美聯儲發佈的褐皮書也顯示，雖然美國經濟有一些陰霾，但整體擴張與商業前景依然穩健，顯然，FED不會輕易與市場情緒起舞。

FED寬鬆有限度 追價作多宜謹慎

再觀察歷史的數據，聯準會前兩次的降息循環分別是在二○○一年一月與二○○七年九月，這兩次降息循環啟動之前，非農就業人數均出現過數次的單月負增長紀錄，但是現階段美國非農數據已經長達一○四個月的正成長，創下史上最長紀錄，只是五月數據遠不如前兩個月的水準而已。所以，我們認為FED降息次數不會如市場預期的那麼多次。

現階段比較重要的是企業獲利之評估，今年第一季度，標普500指數公司的盈利增速接近零軸，以Mike Wilson為首的摩根士丹利策略師們現在預測第二季度將下降二．七％，然後第三季度輕微反彈，並預估標準普爾500指數公司二○二○年的每股收益約一六二美元，與二○一九年的預期持平，這等於是美國企業連續兩年獲利零增長。因此，如果對照前述美國企業獲利基本面趨勢而言，美股再創新高的機率很小，追價宜慎。

官方下修台灣出口 限縮大盤上檔空間

目前不論是美股、陸股、台股的回溫，只是反映全球主要央行可能寬鬆的預期情緒，並非整體外貿環境變好。

日前美國總統川普接受CNBC專訪時表示，如果在六月的G20峰會上達不成協議，對中國約三千億美元輸美商品的關稅計畫將立即實施。但是若以日前中國發布的中美經貿磋商白皮書來觀察，明顯很難有交集，因此我們再次強調，對六月下旬的川習會不必期待。

把焦點拉回台灣，台灣五月份出口年減四．八％，連七個月負成長，衰退較前月的年減三．三％擴大，且表現不如市場預期之年減三．五％，主因在於受制美中貿易爭端升溫加上去年基期偏高影響，而月增率為七．三％，則推論與美中關稅稅率加高前商家提前拉貨有關。

累計今年前五月的出口值為一二九八．八億美元，年減四．二％；進口值則為一一三七．八億美元，年減一．二％。重點在於統計處預估，台灣六月出口也將連八黑，年減二％～四．五％，要第四季才能轉為正成長。

主計總處日前也將今年經濟成長率由二．二七％微幅調降至二．一九％，第二季出口值成長率調降到衰退三．四％，第三季則預估為持平態勢；預估全年出口成長率也從○．一九％調降至衰退一．一七％，為三年來首度負成長。

雖然貿易戰使企業提前拉貨，但第三季出口旺季不旺，不如預期的機會已經攀升，因此在交易策率上，儘量朝營收表現相對良好的個股靠攏，再搭配三大法人買超的條件，才能收事半功倍之效。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《 理財周刊 》981期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱 理財周刊電子雜誌或免費下載APP 】