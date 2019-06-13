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華為爭議升溫 「網路鐵幕」拉近5G時代

2019-06-13 15:02理財周刊

美中貿易戰如火如荼之際，有了新的變數。習近平日前出訪俄羅斯，雙方建立「新時代全面戰略協作夥伴關係」，六月五日，華為與俄羅斯最大電信業者MTS簽約，預計明年在俄羅斯推出第五代網路。

本來在美國主導下，許多國家紛紛表態拒絕華為，看似要阻斷華為後路，與俄羅斯的合作又為這個世界加添了另一種可能性，那就是CNN記者說的「網路鐵幕」。

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CNN記者葛里菲斯以「網路鐵幕」來形容，是因為北京與莫斯科透過華為5G技術來強化同盟關係，等於是把華為置於中俄與美國等西方國家矛盾的核心，華為儼然成為兩大陣營之間的「網路鐵幕」，各國將被迫「選邊站」。這樣的發展不利於全球網路發展，並加速毀滅網路自由開放的精神。鐵幕一詞最早出自於英國首相邱吉爾，形容歐洲東西方兩個陣營的分裂。

「網路鐵幕」隨著華為爭議升高而出現，讓本來眾所矚目，期待讓世界距離更拉近的5G時代，反而演變成可能造成世界分裂的因素。此外，美國禁華為也影響到自己的發展，有分析師警告，美國已經在部分城市佈建5G，華為禁令可能會拖慢普及速度，甚至讓美國在5G的發展落後中國，在俄羅斯跟中國簽約後，可能也有了超越美國的機會，這些發展都是在中美貿易戰初期始料未及的。

從美國在加拿大扣留華為公主孟晚舟開始，之後宣布華為禁令，影響範圍已不只是哪一間公司負責建造5G網路，或是如何審查國內網際網路的問題。當網際網路分裂為兩個或更多陣營，可能會帶來不同的標準和規範，國際通訊和跨越不同系統將變得更加困難。

這也讓我想起了貿易壁壘，在十六至十七世紀歐洲推行重商主義政策的國家，以及十九世紀的英國，都曾經運用關稅壁壘來阻止外國製成品進口，保護本國工業發展。二十世紀以來，國際貿易更是複雜，不但發達資本主義國家運用關稅壁壘來保護自己國家，發展中國家有時也會運用關稅壁壘來抵制別國低廉物品傾銷進口，保護民族工業的發展。

川普上任後為讓「美國再度偉大」，關稅戰可說是遍地烽火，從墨西哥到中國無一倖免。再加上從貿易戰到科技戰，以及網路鐵幕，全球各國都很難平靜。

台灣現在全島政治人物都在忙選舉，究竟有多少「未來的領導者」，針對這些國際大事能有因應之道呢？

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》981期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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理財周刊

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