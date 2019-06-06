台灣50季度調整 要你賺到時機財

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文．理周教育學苑

Ｑ：在股市中每一季都有所謂的「季度調整」，什麼叫做季度調整？季度調整對於股票會有什麼樣影響？常見的編撰機構有哪些？什麼時間點會季度調整？發布時間跟生效時間有差嗎？

Ａ：談到季度調整，一般都跟指數型基金有關，所謂的季度調整，是每季編撰機構針對各公司評分後，調整基金內部成分股或權重，常見到的指數型基金像是台灣50，當這些股票被納入或被剔除時，通常都會對股票造成不小波動。

常見的編撰單位有兩個，第一是富時(FTSE)和證券交易所共同編纂的台灣50、台灣100、台灣高股息等指數，第二則是MSCI編撰的MSCI全球指數。台灣50在每年三、六、九、十二月第一個星期五收盤後公布，公布當月後第三個星期五收盤後生效，而MSCI則是在每年二、五、八、十一月中收盤後公布，月底收盤後生效。

台灣50三月季度調整，和泰車(2207)納入，鴻準(2354)剔除，由圖中我們可以知道在二月二十七日公告後和泰車股價小幅拉回，而三月十五日生效後Ｋ線拉長紅，一路漲到現在，而被剔除的股票則會依據投資人心理反應下跌，依據歷史經驗，只要是成分股調整都會對於該股價造成不小震盪，只要搭配Ｋ線及籌碼就能找到最佳的切入點。

六月份台灣50成分股調整公告在即，股價的發動點有機會出現在公告或是生效時，有興趣的投資朋友可以留意公告後的結果，看看哪些股票被納入及剔除，在這波季度調整中，找到像和泰車一樣的飆股。

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