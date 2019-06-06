親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

「志向」開發潛能 「毅力」邁向成功道路

2019-06-06 14:49理財周刊

分享

「人生善變，世事無常」，欲想充實生活及自我探索的方法千百種，人們經歷不同的道路，發展出獨一無二的人格特質。初期在建立成功事業與和樂家庭之前，必須走過一番挫折與挑戰，才能達到最終目標。蓮臺山妙音淨苑廖榮尉苑長，提倡心靈與物質的平衡，其中的「欲望」是世人的本性，該如何掌控心理欲望成為一生的功課。

童年家境貧困，過著野孩子少欲知足的生活，廖榮尉醫專畢業後踏入社會，為改善生活，開設醫事檢驗所。賺錢成為他的生活重心，進入人生第二階段，對於金錢的欲望逐漸轉為貪念，也踏入金錢遊戲當中，最後卻是傷痕累累的結束。經歷一次的挫敗及體悟，他因此覺醒。

體悟「真善美的幸福」 使生活更純樸

就在徬徨無助的時刻，他接觸到聖賢書，深讀之後明白人生真理，從中找到人生志向。「以學聖賢道，開發自我潛能；用堅定的毅力落實佛陀教義的推廣。」逐步建構出「真善美的幸福」。廖榮尉解釋，「真」為真理的道心，「善」為善良的善心，「美」為美好的愛心。以上三心一體順應至真、至愛、至美的自然法則，不相違背，可達到反璞歸真的幸福。因此，著有《真善美的幸福》一書，內容融合哲學、文學、醫學、科學、佛學等，將上述精神哲學靈活運用在日常生活當中。

廖榮尉強調，「幸福的感受深藏於內心體悟，只能意會，難以言喻。」如真善美的幸福，並非僅享受物質上的幸福，而是感受心靈上的滿足，這才是歷久彌堅且永恆不變。他解釋，目前國人離婚率年年攀升，不難觀察兩人維持一段幸福的婚姻是如此短暫，但假如夫妻是追求長期穩健的心靈契合才結為連理，必能維繫一段長久婚姻。

另外，廖榮尉提出「物極必反」的價值觀，人生一旦到達低谷便會否極泰來。他笑稱若以股市波動比擬，指數向上達到高峰會下跌修正；反之，谷底將會反彈回升。不論面對何事，凡事需要保持平常心，便能有效解決問題，避免大起大落的內心轉折，產生心靈上的失衡而樂極生悲。

此外，廖榮尉鼓勵大眾能思考生死為一體兩面的「紙張哲理」真諦，所謂「紙張哲理」即是正反兩方的思考邏輯，「人」的思緒及念頭相當善變，若反映在生命之生死處，則無「生之可喜，死之可悲」之說。人生的紙張哲理就是架構於「心靈」與「物質」之平衡，除了物質的享用，同時也必須充實心靈而達到圓滿人生。

欲望，成為「志向」的動力來開發潛能

欲望，促使人們產生目標及動機。因此，追求物質或心靈欲望是人之常情。基本上可分為兩種類型，一為負向欲望，二為正向欲望。首先，心存負向者，往往是貪圖無名奢求，表現出自私自利的行為。故無法激發正向潛能，最終導致結果事與願違。而心存正向者，將欲望化為崇高的理想憧憬，並以鞭策自我邁向目標。

同樣是欲望之念，正反向思考所獲得的行動方式截然不同。若以古人所提「非志無以成學」、「志不強者智不達」證明，欲望也能成為潛能開發的精神動力，使人生燦爛光明。

「靜」能歸根復命 用打坐沉澱身心

從自我開發潛能邁向成功的過程中，勢必經歷種種艱難的考驗。「失敗為成功之母」，但能從失敗中站起的人，必為意念堅定且具備強大的韌性與耐力，因此堅忍的「毅力」在當中扮演著防腐劑的角色，是掌握堅定意念的關鍵。此刻，毅力的提升及培養，亦須透過「靜」的心靈修養來支持。

什麼是「靜」的心靈修養？廖榮尉解釋，老子說：「靜」能歸根復命。「靜定」的心靈修養，可將浮躁的心性沉澱下來，漸漸激發出一股正能量。讓我們能樂觀進取且坦然面對生活大小事，精準打理身邊的一切事務。「靜」取決於「心」，而非「環境」的與世隔絕。唯要培養「靜」的心靈，就有活力充沛的健康身心。

藉由靜坐的手段，達到靜心靜定的結果。廖榮尉提出，其靜坐方法有五項程序，第一項，「調飲食」。多食蔬果抗氧化之鹼性食物，飲食保持六、七分飽，避免過飽或過少。第二項，「調睡眠」。依自己體質來調整有定時節制，睡飽神志清明，方可入坐。

第三項，「調身」，共四種姿勢，可依自身狀況調整。如下：一、雙盤坐(七支坐法)，二、單(散)盤坐，三、正坐，四、站(立)樁。

第四項，「調息」。依各人程度選擇，一、喉頭呼吸，二、胸式呼吸，三、腹式呼吸，四、體呼吸。以上四項最終之目的是達到最後第五項，「調心」。身息調整適當後，將心裡一切的念頭放下，讓心中毫無罣礙，清爽無憂。如此，內心靜定下來，亦可提高工作效率，處事順利邁向人生成功之路。

人生價值觀就是「實踐」幸福

廖榮尉舉出自身例子，過去人生經歷三大階段，從第一階段少欲知足的童年生活；進入第二階段為求生活的貪婪心念，導致身心精疲力盡；最後第三階段因研讀聖賢書而覺醒，體悟自然的人生真理。

就此，他立定「志向」以學聖賢道，來開發自我潛能；用堅定的「毅力」來落實佛陀教育的推動，成立佛陀教育義塾之淨宗學苑。經歷十年後，為實踐經典教義的真理，成立蓮臺山妙音淨苑，落實佛陀教育行門之叢林修學，透過自身修行印證所學。

「人生哲理」就是一個人格修養，現代社會的人們，幾乎生活在物質富裕的世界，而使道德精神上的層次匱乏，人情世故逐漸冷漠，社會亦變得功利現實。廖榮尉提倡物質與精神上的平衡，從欲望到貪念，過程當中記取貪婪的教訓，建立「真善美的幸福」，實現人生最崇高的理想與生命永恆的價值。

廖榮尉

蓮臺山妙音淨苑苑長

中華醫科大畢業

107年榮獲傑出校友

經歷：醫檢所負責人

蓮臺山創辦人

人文文教事業社社長

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》980期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

分享

理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。
>金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 →

相關新聞

台灣50季度調整 要你賺到時機財

2019-06-06 14:54

花開花落九十日 一世之人皆若狂

2019-06-06 14:51

脫鉤美股 台股蓄勢反彈

2019-06-06 14:46

美中未來爭霸戰

2019-06-06 14:25

菌寶貝博物館帶你一探微生物的世界

2019-05-30 14:48

網路時代新選擇 知識變現的創業夢

2019-05-30 14:46

危老重建整合大哉問(四)

2019-05-30 14:32

外資賣超壓縮指數 台積電成指標

2019-05-30 14:25

富翁養成術 如何教出世界首富？

2019-05-30 14:19

能源革命！台灣能源轉型行不行？

2019-05-23 14:48

中美貿易戰 外匯商機在哪裡？

2019-05-23 14:46

台廠供應鏈尋求轉單商機

2019-05-23 14:43

從大趨勢看台灣大量興建社會住宅的必要性

2019-05-23 14:26

聰明還學貸 理財第一步

2019-05-23 14:20

邁向頂級廚藝全球通行證 高餐藍帶 實現你的開店夢

2019-05-16 15:24

LINE運用通訊平台與創新科技優勢 推動金融服務民主化

2019-05-16 15:20

數位進化2.0助攻 中租零卡分期今年衝十萬會員數

2019-05-16 15:03

台廠訂單移轉受惠股吸睛

2019-05-16 14:59

貨幣戰再起 變動中找機會危機就是轉機

2019-05-16 14:36

魔鬼藏在細節裡！保險業中那些你不能不知道的事

2019-05-09 15:29

數據之王 外匯界波動巨浪

2019-05-09 15:25

逐筆交易明年三月正式上線 跟集合競價有何不同？

2019-05-09 15:18

川普亂放炮 股市風險劇增

2019-05-09 15:09

免稅衝衝衝 就是要讓大家對減稅有感

2019-05-09 14:55

徐躍之 穿對個人基因色彩 另類人生路況導航家！

2019-05-03 10:25

靚女總監何金珠推出 自用送禮 拜拜極品「好運發財餅」

2019-05-02 16:03

我們與「二」的距離

2019-05-02 16:00

以營收展望揀精擇肥 經濟數據墊高美股支撐

2019-05-02 15:55

春天來了！美超微投資台百億 將創造二千個工作機會

2019-05-02 15:46

李章智：全民練太極 樂享身心對話

2019-04-26 11:18

資金回流乘數效應 大廠回台加碼引各界關注

2019-04-26 10:55

從法說會得到四大重點 台積電投資價值看這張圖！

2019-04-26 10:27

如何在外匯市場中獲利？ 新手秒懂銀行換匯

2019-04-26 09:42

上市櫃第一季財報陸續公布 嚴選首季營收亮麗個股

2019-04-26 09:05

不敗教主陳重銘：存股降低投資成本才是王道

2019-04-19 08:41

郭台銘參選總統 業界支持：拚經濟一定贏

2019-04-19 08:40

未來房產的投資將和現在大不相同

2019-04-19 08:38

台股短多長空 保守觀察不放空

2019-04-19 08:31

股價基期低者 首選標的

2019-04-19 08:30
看更多

熱門文章

每月得先付4萬8才能用自來水！新店大台北華城爆發用水爭議 康橋中學被迫停課

2019-06-03 09:08

「把中國帶回台灣」 相融意識正發酵

2019-05-31 08:38

起底！將大台北華城、康橋中學斷水的永柏企業老闆 曾涉行賄書記官 法律糾紛高達上百件

2019-06-04 10:02

三年才有成的蔡英文 被情緒勒索的台灣人

2019-05-31 08:38

勞保年金領到一半突然過世 遺屬要如何繼續領？

2019-05-31 13:29

凱道六一韓國瑜欠妙天、花蓮王人情 國民黨憂他成肉票

2019-06-05 16:18

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:38

從霸氣總裁到總統參選人 郭台銘的五大轉變

2019-05-31 14:03

一顆鳳梨揭開的兩岸密碼

2019-05-31 08:38

郭董背後高人操盤 韓國瑜慘遭大面積切割

2019-05-30 11:01

除權息行情熱鬧登場 高殖利率做波段 高股利做短線

2019-05-31 13:05

沒被凱道紅十字沒嚇退 郭台銘修補人和抗韓流

2019-06-05 16:18

碳爐燒熾飄散鵝香 燒鵝界連5年摘星的街邊燒味

2019-06-03 08:58

他比股神還要神！ 蘭迪斯送你6道保命符

2019-05-31 13:05

謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

2019-06-05 12:36

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:05

華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:08

歐巴馬最愛漢堡店 香港灣仔吃得到最原汁滋味

2019-06-03 08:58

從史上第一次稀土禁運戰 看美日台防線 中國稀土戰反擊美國 自己恐先受傷

2019-06-06 15:59

為什麼台積電可繼續出貨給華為？揭開中美貿易戰「神祕數字」

2019-05-29 07:00

台灣唯一無二的活體蟹懷石

2019-06-03 08:54

儲蓄險快滅跡了？搶購前沒搞懂3件事 小心買了就虧錢！

2019-05-29 09:50

HR新同事上工了 快篩人才減少200小時

2019-06-05 14:26

新台幣貶至2年低點是買股好時機？13檔受惠股出列！

2019-05-29 13:23

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 12:46

零食、襪子都拿來報交際費 國光獨立董事徐小波「獨立性」遭外界質疑

2019-06-05 10:52

六首長同摘5星 老將實力強、新科挑戰嚴峻

2019-05-31 15:29

開大門「迎台商」 不能只看表象

2019-05-31 08:38

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 12:41

史上最貴普洱茶出現！為何賣出這筒茶就可以買1億元豪宅？

2019-05-30 12:32

貿易戰正酣 油價走跌湊熱鬧

2019-06-05 12:59

我家附近有購物中心才不怕跌價？錯！這個因素才是重點

2019-05-30 12:04

綠營初選 小英要動員5萬人逆轉賴神

2019-06-05 16:16

南韓發展戰略產業 邁入5G強國

2019-06-04 11:05

試圖擺脫美國控制 「安倍主義」下的日本自衛隊轉型

2019-05-31 08:38

台灣50季度調整 要你賺到時機財

2019-06-06 14:54

大台北華城斷水爭議未解 台鳳擁有加壓站產權 永柏擅自斷水是違法

2019-06-06 11:38

連柯文哲、徐國勇都瘋狂在買！金管會整頓儲蓄險 很多人喊痛

2019-05-27 09:32

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 12:43

貿易戰成失速列車？ 華爾街 美台科技大老有話要說

2019-06-06 10:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top