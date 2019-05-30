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菌寶貝博物館帶你一探微生物的世界

2019-05-30 14:48理財周刊

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文．蔡武穆

「菌，是屬於動物，還是植物？」採訪時，菌寶貝博物館董事長陳勝騰問起記者，「菌，有個草字頭，應該是植物吧？」，「你確定？再給你一次機會。」記者當場猶豫，「菌會動、會繁殖，應該是動物」，陳勝騰不疾不徐回答，「菌不是動物，也不是植物，菌就只是菌。」

「菌是全世界分布最廣的生物，有水的地方就有菌，但什麼水絕對不能有菌？如果有菌，就會生病？」記者左思右想，一樣被考倒，答案是「羊水」，孕婦子宮裡的羊水絕對不能有菌，如果有菌，胎兒就會生病。

以上兩題，你是否答對了呢？

以科普教育為內容，在二○一七年被美國CNN新聞及孤獨星球雜誌(Lonely Planet)報導的台灣公司僅有兩家，一個是位於台中的彩虹眷村，另一家即是隱身在宜蘭郊區，以菌為主題的菌寶貝博物館。

腦力激盪 探索菌的奧秘

菌寶貝博物館今年營運邁入第八年，每年吸引近萬名遊客、親子、中小學生戶外教學，甚至大學生前來探索菌的奧秘。

創辦人陳勝騰原本做工程業，後來朋友找創業搭檔，才半路出家闖進菌的世界，他趁著假日到宜蘭大學進修綠色科技碩專班，接觸微生物領域，除了研發各項益生菌產品之外，更將微生物教材化繁為簡，以輕鬆活潑、有趣的問答方式，帶領遊客進入微生物的世界。

「人體的細胞有六十兆，那你知道人體的腸道菌，不管好菌、壞菌加起來有多少？」五十億？你太小看你自己了，「答案是：一百兆！」

益生菌和乳酸菌一般人搞不清楚，「乳酸菌是益生菌，但益生菌不一定是乳酸菌，益生菌是有益於宿主的菌種，乳酸菌是能夠分解五○％以上乳酸的功能菌」，一般建議嬰幼兒多喝母奶，因為有乳酸菌分解乳酸，有乳糖不耐症的人應該吃乳酸菌，而不是益生菌。

「就是將科學、微生物、實驗和日常生活連接起來」，陳勝騰說，最主要傳達正確的健康觀念及保健方式，「用互動的方式、腦力激盪，再回去翻翻書本，很快就會記起來，比起在課堂上一對十的教學，吸收更快，更容易應用在生活中。」

舉例來說，「吃飯時為什麼要用公筷母匙？大家都知道要避免傳染病，但是預防什麼具體的病？」我們可能知其然而不知其所以然，事實上，除了感冒的病毒傳染之外，還有一個重要的原因是要避免幽門螺旋桿菌所引起的胃潰瘍感染。

產學合作 益生菌產品堅持品質

以教育為出發點，菌寶貝博物館要讓大家了解菌不是那麼可怕，「大部分的菌都很脆弱，溫度升高兩、三度就會死掉，因此當人感冒發燒時，其實就是身體在做自我療癒、殺菌的功能，體溫提高兩、三度，過了這個階段，身體就健康了。」

菌寶貝博物館內陳列菌的發展歷史及生態系，記者走了一圈，才恍然大悟，「原來細菌之父巴斯德，他證實酵母菌可以使糖水發酵變成酒，更利用微生物防止疾病的傳染，奠定了現代微生物學基礎」、「平常吃的味精，是經過細菌發酵來的」，「微生物分為細菌域、古菌域、真核域，還各自有家族哩！」

在導覽員的解說之下，就能輕易了解微生物的基礎知識，好菌、壞菌的分別及對人體的影響、益生菌和乳酸菌的差別，二樓還有體驗教室，讓來賓DIY手做益生菌面膜、乳液、化妝水等，更深刻體會到菌在日常生活中對人體的好處。

陳勝騰在二○○六年創立拜寧騰能生技股份有限公司，專注在益生菌的開發研究，目前公司掌握多項獨創技術，包含微生物篩選平台、微生物馴養技術、微生物酵解奈米化技術、生物性螯合礦物技術等，並且和各大專院校產學合作，研發各類益生菌產品，幫助人體健康。

「不論是談生意或晚上睡覺，菌都不眠不休在工作」，陳勝騰說，拜寧騰能跟其他公司不一樣的地方是以菌做為生產工具，「前端用益生菌提取，後端也用益生菌來發酵，我們的菌會繁殖健康活力的下一代，因此能保存萃取物最原始、最完整的狀態。」

比方說，茶葉經過益生菌發酵的專利製程，萃取出來的兒茶素(EGCG)成分，比沒有發酵的效果更好、抗氧化性更高。另一個顯著的例子，是把人蔘皂甘發酵成比原來更小的分子，稱為Compound K，從圖譜來看，同樣的水平線，免疫調節劑PHA用800μg，而Compound K只需6.25μg即可達到同樣的效果，是PHA的一百三十倍。

以專利包覆技術 容易吸收

「我們在前端的研發花了很多的時間和金錢，標準之外，還要做到有效」，陳勝騰說，公司把益生菌看得很透徹、分得更仔細，「益生菌的屬性，適合哪一種產品、環境；兩種不同的菌合不合，都有講究」，有些菌適合酸，有些菌在酸的環境就會死亡；有些菌可以加在食用油，形成不飽和脂肪酸，對血管有益處。

益生菌有很多人在做，但是有效、沒效差很多，拜寧騰能的益生菌在配方調製比別人更用心，不管是菌種挑選、接菌、酵解、低溫造粒都有嚴格的規範，甚至「在一桶發酵槽中，什麼階段、要多少溫度、濕度、發酵多少時間、哪一階段提取什麼產物，都必須嚴守操作流程」，才能做到市場上做不到的功效。

以珍珠為例，一般人吃珍珠，是為了美白，如果去外面買珍珠磨成粉來吃，吃到的只是生物性的碳酸鈣，「吃珍珠，其實是吃裡面的胺基酸」，清朝慈禧太后將珍珠和豆漿一起熬煮，用豆漿中的蛋白質釋放珍珠的氨基酸，才能達到美白的效果。

公司是以特殊的菌，與珍珠放在一起發酵，經過專利的製程提取出胺基酸，再跟益生菌做結合，做成飲料或粉劑，美白之外還能調整體質，「我們的菌都是活的，用專利包覆技術，把產品做到有效、容易吸收，就是拜寧騰能堅持品質一貫的初衷。」

一條龍生產模式和ODM相輔相成

陳勝騰提到，二○一一年的塑化劑風暴，菌寶貝的產品也中鏢，公司上下都很緊張，細查原因是上游原料公司管控不好，並非公司內部的疏失，「只要不是故意的，都是天災」，當時藥局通路很多產品是菌寶貝所生產，卻有兩家大廠注意到菌寶貝的產品，直接上門詢問原料製程，因禍得福接到兩張大訂單，基本功夫做得扎實、堅持品質，大風吹來，也不會動搖。

菌寶貝博物館旁的開架式商場，陳列各式各樣益生菌產品，包括幫助腸胃蠕動的益生菌、乳酸菌，以及益生菌做成的面膜、乳霜、保養品等，整體來說，開架式商場和網購占營收的四五％，其餘五五％來自客戶ODM代工。

陳勝騰說，觀光工廠一條龍生產模式和ODM相輔相成，因為產線開放參觀，客戶能夠在最短的時間看到產品和製程，對公司接單有很大的幫助，菌寶貝博物館對B2C廣大的消費者，在了解益生菌的來源後，對於產品的選購更加有信心。

「公司生產的東西，我自己每天都在吃」，陳勝騰分享，他的母親眼睛不好，也是吃自家的產品得到改善；高齡九十歲的老奶奶膝關節疼痛，擦了葡萄糖胺，立刻見效，一分錢一分貨，最貴的東西永遠不會倒，「如果客戶價格砍到見骨，產品沒效果，我去跟客戶說，我就是要這個價錢，保證有效」，這是陳勝騰對於自家產品和技術的保證。

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