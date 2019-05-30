富翁養成術 如何教出世界首富？

「望子成龍，望女成鳳」是為人父母對子女最大的期待，然而孩子生下來時並沒有附使用說明書，且每個孩子有其獨特個性，就算讀遍專家的教養書籍，教出好小孩並不是一件容易的事，更何況是要教出「富小孩」。也許世界首富比爾．蓋茲父母的教育經驗與智慧可提供借鑑。

對於自小就特立獨行的蓋茲，他的父母用不壓抑的方式，給了他很多自由，去做他想要做的事，但也敦促蓋茲去學習不擅長的事情，只是他們都沒有強迫蓋茲去達到他們的期望。此外，他們也培養蓋茲善良及服務社區的價值觀，其中最重要的一點，也是大家最容易忽略的，就是「陪伴在孩子身邊」。現代雙薪家庭常忙碌於工作，把孩子丟給保母、安親班、菲傭者大有人在，甚至還丟給電視、手機，這些都是必須避免的，再怎麼忙，如果你想要孩子成功，就要陪在孩子身邊。

分享 facebook 猶太人的教育也相當值得參考。全球猶太人約有一千五百萬人左右，占全球總人口○．二％，但猶太人在全球最富有的五十人中比例高達二○％。說猶太人是世界上特別有智慧的一個族群並不為過，而且他們特別對金錢有天生超凡的敏銳，可說是財商最高的民族。全球首富排行榜很多都是猶太人。猶太人就是把理財落實在生活中，從小就教導孩子對於金錢的觀念。

香港股神曹仁超說，世上只有三種致富之道，一是透過勞動而得之財，雖然他認為這通常只是「小財」，但大部分人原始資本都是透過勞動所得；二是理性投資致富，他認為這是「中財」；三則是透過做生意，生意成功才是發「大財」。這跟我提倡的四個賺錢層次不謀而合，最下者用勞力賺錢，再者用腦力賺錢，更上者用錢賺錢，以及最高明者，用別人的錢賺錢，能到第四層次才真正踏進富豪大門。

理財教育要從小扎根，理財周刊每年寒暑假都會舉辦兒童、青少年理財營，用循序漸進的方式，教導孩子基礎的財商概念，區分「需要」和「想要」，以及從闖關遊戲中來學習互助合作，練習訂定未來目標與夢想，並有「創立公司」及「經營行銷自創品牌」等活動，如果你不知道怎麼做，交給理財周刊的理財營，幫你替孩子的致富基礎扎根。

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