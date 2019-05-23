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能源革命！台灣能源轉型行不行？

2019-05-23 14:48理財周刊

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距離去年底的公投，已過半年。在這段時間，政府表現出持續推動台灣能源轉型的決心。蔡英文總統更是於四月底，現身參加「廢核大遊行」。為何政府對於發展綠能如此堅持呢？台灣的經濟和技術真的能撐起綠能的發展嗎？

釐清真相 終結核能假新聞

在討論能源轉型之前，首要了解的就是台灣現行的能源結構。雖然近年社會上能源議題的討論熱絡，但大部分民眾對於台灣的能源結構卻不甚了解，甚至有許多誤解。「許多國人認為，核能是台灣主要的發電方式，但事實卻不是如此」，經濟部政務次長曾文生這麼說。台灣將發電類別分為燃煤、燃氣、核能與再生能源，以二○一○年為例，燃煤占比四九．二％，燃氣二四．六％，另外四分之一分別是核能與再生能源，其中核能占比僅有約一六．八％。「相較於日韓，台灣的核能占比一直以來都不高，甚至不到一半」，曾文生如此說道。

而台灣的能源結構在這幾年也有所轉變，最顯著的就是核能。核能占比的下降與2025非核家園計畫，讓許多民眾質疑政府是否提前終止核電廠的運轉，但曾文生強調這並非事實，「核能占比下降是因為遵守原有營運時間的規劃，四十年期限到期，就必須除役。」台灣運轉中的核電廠共有三座，興建時間集中在一九七○年代，並在近年陸續迎來除役年限期滿。「而且電業法九十五條之一條文，當初在立法時，包含朝野立委與行政院提出的四個版本，都寫明了『民國114年，所有核電機組屆期以後，自然不再使用核能』，這也是非核家園計畫的來源。」

國際社會不等人 綠能發展的重要性

政府計畫在核能退場後，逐漸以再生能源替代。不過，發展綠能需要投入大量資金與技術成本，讓許多民眾質疑台灣推動綠能是否操之過急。對此，曾文生卻有不同看法，「目前綠能價格確實比化石燃料還高，但是長期來看，化石燃料的發電成本逐年上升，而綠能價格卻會隨著技術成熟逐年下降。」

除此之外，曾文生也表示，綠能發展的急迫性在近年逐漸顯現。「以前我們推廣綠能是基於環境因素，希望透過再生能源降低排碳量，並減少空污」，曾文生話鋒一轉，「但是，現在再生能源已經變成了台灣產品出口的關鍵。」

台灣屬於海島型經濟體，高度仰賴對外貿易，大部分製造業都是透過打進國際供應鏈立足。但是最近國際貿易趨勢卻開始有很大的轉變，越來越多國際品牌要求製造商在生產過程中，必須有一定比例的綠電使用。科技業龍頭Google也以身作則，於今年年初宣布亞洲第一筆綠電採購案，在台南購買10MW、四萬個太陽能面板所產出的魚塭光電。

在這樣的國際局勢下，台灣是否有足夠的綠電供企業購買，左右了企業的國際競爭力。再生能源也不再只是單純提供能源，成了產品出口的重要生產要素。如此一來，台灣還能對綠能發展搖擺不定嗎？

綠能推廣與公民參與 你也可以

那麼，台灣該如何發展再生能源呢？曾文生說，「基本上，台灣綠能發展有專門的法案作為後盾，就是『再生能源發展條例』。」去年政府公布離岸風電收購價格，遭到民眾質疑價格與國際相比偏高。曾文生解釋，「其實，台灣的再生能源收購方法與世界上主要國家幾乎一樣，就是『躉購費率』。」「躉購費率」是由政府計算不同發電方式的成本，加上一定合理的報酬率，讓廠商按照一個固定價格去開發再生能源。

由於台灣過去沒有特別發展再生能源，且離岸風電是需要製造業與海事工程高度配合的精密產業，因此需要引進國外開發商的技術。透過離岸風場的開發，台灣能夠藉機培養更多海事工程的人才，奠定未來發展其他再生能源產業的基礎，例如潮汐或是洋流發電。同時，也能促進相關製造業的進步，綠能發展與經濟成長兩不誤。

除了需要密集專業及大型投資的離岸風電以外，政府也致力推動其他可讓公民共同參與的再生能源，就是民眾最為熟悉的太陽光電。「民眾可以在屋頂鋪設太陽能板，再將產出的電賣給台電，不僅能增加收入，在炎熱的夏天還能隔絕一定的熱源」，曾文生舉例說明。

農委會也推動許多相關政策與規劃，希望能實現農光共生和漁電共生。「民眾可以透過出租魚塭上方空間，在不影響養殖的情況下，讓原有的土地能發揮更多地力，並獲得額外收入」，曾文生說。Google預計在台南興建的再生能源案場就是利用相同的概念，將光電板架設在魚塭上方，不僅兼顧發電與魚塭，漁民的工作權也會獲得保障。

還有一種社區型的再生能源的公共參與，經濟部也投注了許多資源輔導，名為「公民電廠」。台灣公民電廠最著名的案例莫過於原住民部落達魯瑪克，他們利用社區屋頂架設太陽能板，形成集合電廠，再統一將產生的電賣給台電換取額外收入。

不過，台灣的綠能發展還有一段路要走。在這之前，仍然需要其他發電方式作為綠能的補充，例如火力發電。

燃氣發電 綠能好夥伴

但是火力發電長期以來都被民眾指控為空氣污染的原兇，即使實際上只占境內空污PM2.5來源中的四．九～九．五％，不到十分之一。政府也因此承諾不再興建或擴建燃煤機組，使燃煤比例逐年下降。在核能因為除役年限到期逐漸退場，社會又相當排斥燃煤電廠的情況下，台灣如何兼顧綠能發展與空氣品質呢？

燃氣發電或許是目前最好的解方，曾文生似乎也證實了這樣的說法，「接下來幾年，政府會陸續開發燃氣機組，增加發電容量並汰換舊有的機組。」天然氣發電是火力發電的另一種選擇，排碳量較燃煤低許多，且隨著技術進步，能源效率也有大幅提升，尤其是複循環機組。另一方面，燃氣發電能快速升降載的特性，也讓它成為再生能源最好的搭配組合。

穩定供電 政府的法寶秘技

除此之外，由於再生能源有一定的間歇性，為了穩定供電，政府也準備許多措施應對，例如智慧電表與儲能設備。智慧電表會忠實紀錄每戶的用電時間，以及自家發電設備的電力生產狀況 ，可透過收集的資料分析，調整用電時間。台電也能藉此配合氣象預測，提前調度發電機組，使能源生產及使用更有效率。另外一個重要的配合設施，是類似大型電池的抽蓄水力。透過抽蓄水力，可以在離峰時段將水抽蓄到較高的地方，等待尖峰時段來臨時再放下以生產電力。

至於儲能設施，經濟部已經與台電合作，提了不少能源科學專案，研究容量型的電池，作為穩定電網的調度工具。隨著電動車的普及，政府也計畫在未來整合電動車汰換的電池，轉換為補充的儲能設備。

再傳捷報！再生能源提前達標

政府針對太陽光電及離岸風電推動時程，訂定了歷年目標。去年太陽光電的設置目標是1.52GW，但截至去年底卻是超前完成，達到1.779GW，等於比原本規劃的多了六分之一。而今年的目標1.5GW，也有極大的可能會提前達標。「依照目前掌握到已經在施設中的裝置容量，估計會有1.9GW」，曾文生如此說道。

離岸風電的前景也相當樂觀，目前台灣已有兩支離岸風電的風機正在運行，明年第一個較完整的非示範性風場落成，就會開始發電。逐年陸續會有離岸風電的電網併回來，一直到非核家園計畫的二○二五年。「目前各個風場的開發都在積極進行中，依照現在情況推算，包含遴選和競標，到了二○二五年，總共能有5.7GW」，曾文生自信地說。

為了環境保護與經濟發展，台灣能源轉型勢在必行。但是再生能源對於台灣來說，是個相當陌生的嶄新領域，因此需要全民共同參與，與政府一起努力，為台灣的未來盡一份心力。或許，透過再生能源產業的發展，台灣能迎來新一輪的產業升級，兼顧環境與經濟成長。

曾文生

現任：經濟部政務次長

學歷：國立臺灣大學土木工程學系

經歷：高雄市政府經濟發展局局長

　 高雄市政府經濟發展局專門委員

　 高雄市政府顧問

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》978期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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