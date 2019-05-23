親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

日圓換匯飆破0.29 雙幣卡+ATM省很大

南科台積電5奈米18廠區再傳意外 兩人墜落命危

中美貿易戰 外匯商機在哪裡？

2019-05-23 14:46理財周刊

分享

文．理周教育學苑

Ｑ：最近打得火熱的中美貿易戰，對國際外匯市場有什麼影響？除了人民幣與美元，是否還會影響到其他貨幣？適合去投資人民幣或美元嗎？這兩個貨幣未來走勢如何？這波貿易戰有沒有什麼商機是可以投資的？其他還有什麼要注意的事嗎？

Ａ：中美貿易開戰，首當其衝必是美元及人民幣，由二○一八年三月二十二日開戰以來，美元對離岸人民幣(USDCNH)價格一路往上，最高來到6.979，同年十二月一日兩位領導人在G20峰會上達成談判協定，USDCNH向下修正，直到二○一九年五月五日川普宣布將二千億美元的關稅商品由一○％提升成二五％，USDCNH直接跳空往上大漲。

由圖中，我們就可以看出，當中美貿易戰變激烈時，USDCNH趨勢向上，這表示需要用更多人民幣才能換到一美元，換句話說，美元強人民幣弱，人民幣是亞洲非常重要貨幣，當人民幣變弱時，亞洲貨幣有很高的機會也會跟著貶值，由最近的匯率來看，美元對台幣已經飆升到31.33，如果貿易戰繼續發燒，台幣將有很大機會繼續貶值。

在這個投資機會下，有兩種操作方式建議給大家，第一種是到銀行購買美元，等到美元上漲後，再兌換回台幣，第二種則是利用外匯保證金直接操作USDCNH價差，買入USDCNH商品，等待趨勢向上，即可獲利。

一旦中美貿易戰延續，波及範圍將越來越廣，像是日幣或黃金這些避險類商品也是不錯的投資機會。此外，中美貿易戰除了對匯市的影響外，對股市的影響也不容小覷。中美貿易戰是一個非常大的國際商機，只要能善加運用，財富就能輕鬆水到渠成。

中美貿易戰 秒懂台股產業影響

Ｑ：中美貿易戰開打，台股應聲跌了七百多點，後續更有機會再下探，這次戰爭主要課徵關稅項目商品有哪些？對台灣的產業有什麼影響，哪幾支股票要避開？台股現在還可以投資嗎？真的要投資，要投資哪些產業？

Ａ：這次中美貿易戰將二千億美元中國進口商品關稅提升到二五％，其中涵蓋範圍最大的是電信通訊及電路板兩大類，如果貿易戰再擴大，進而適用到中國所有進口商品，那麼筆電、手機等消費性電子商品都難逃貿易戰波及。

其中，電信通訊，最強烈的案例是川普下行政命令封鎖華為，華為概念股應聲而倒，甚至跌停，相關概念股包括聯茂(6213)、聯亞(3081)、矽創(8016)、大立光(3008)、奇鋐(3017)、京元電子(2449)、欣興(3037)等，這類因為國家政策影響的股票，除非該公司已經提前有因應政策，否則很難在短時間找到出口，建議遠離或順勢做空。

蘋果等消費性電子產品，雖然貿易戰還沒有更明朗消息傳出，但如果真的被課徵二五％的進口關稅，蘋果產品成本勢必增加，除了轉嫁成本給消費者外，相關供應鏈結構也將產生劇烈改變，現階段蘋果供應鏈是由大陸製造組裝，如果要避開這層關稅，產區將有機會朝東南亞移動，但移動整個供應鏈聚落是一個浩大工程，除了地點、人力、電力還需要產業上中下游配合，未來這些聚落是否形成都還須觀察。

蘋概股中衝擊最大將是組裝廠，相關股票包含台郡(6269)、臻鼎-KY(4958)、玉晶光(3406)、和碩(4938)、可成(2474)等，由於組裝廠需要人力，短時間移動廠區人力要無縫接軌，難度頗高，這些股票的營收必定會受到不小的影響。

鑒於貿易戰延續至今已經一年多，台灣電子廠除了原先在大陸廠區，有不少台商也積極往東南亞擴大廠區，貿易戰對供應鏈影響錯綜複雜，比較簡單選擇股票的方式是這間公司在大陸設廠的比例，或者接大陸訂單的比例，如果判斷較難，建議直接避開電信通訊、電路板及蘋果概念股，才不會在這次貿易戰不小心踩雷。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》978期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

分享

理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。

相關新聞

能源革命！台灣能源轉型行不行？

2019-05-23 14:48

從大趨勢看台灣大量興建社會住宅的必要性

2019-05-23 14:26

台廠供應鏈尋求轉單商機

2019-05-23 14:43

聰明還學貸 理財第一步

2019-05-23 14:20

邁向頂級廚藝全球通行證 高餐藍帶 實現你的開店夢

2019-05-16 15:24

LINE運用通訊平台與創新科技優勢 推動金融服務民主化

2019-05-16 15:20

數位進化2.0助攻 中租零卡分期今年衝十萬會員數

2019-05-16 15:03

台廠訂單移轉受惠股吸睛

2019-05-16 14:59

貨幣戰再起 變動中找機會危機就是轉機

2019-05-16 14:36

魔鬼藏在細節裡！保險業中那些你不能不知道的事

2019-05-09 15:29

數據之王 外匯界波動巨浪

2019-05-09 15:25

逐筆交易明年三月正式上線 跟集合競價有何不同？

2019-05-09 15:18

川普亂放炮 股市風險劇增

2019-05-09 15:09

免稅衝衝衝 就是要讓大家對減稅有感

2019-05-09 14:55

徐躍之 穿對個人基因色彩 另類人生路況導航家！

2019-05-03 10:25

靚女總監何金珠推出 自用送禮 拜拜極品「好運發財餅」

2019-05-02 16:03

我們與「二」的距離

2019-05-02 16:00

以營收展望揀精擇肥 經濟數據墊高美股支撐

2019-05-02 15:55

春天來了！美超微投資台百億 將創造二千個工作機會

2019-05-02 15:46

李章智：全民練太極 樂享身心對話

2019-04-26 11:18

資金回流乘數效應 大廠回台加碼引各界關注

2019-04-26 10:55

從法說會得到四大重點 台積電投資價值看這張圖！

2019-04-26 10:27

如何在外匯市場中獲利？ 新手秒懂銀行換匯

2019-04-26 09:42

上市櫃第一季財報陸續公布 嚴選首季營收亮麗個股

2019-04-26 09:05

不敗教主陳重銘：存股降低投資成本才是王道

2019-04-19 08:41

郭台銘參選總統 業界支持：拚經濟一定贏

2019-04-19 08:40

未來房產的投資將和現在大不相同

2019-04-19 08:38

台股短多長空 保守觀察不放空

2019-04-19 08:31

股價基期低者 首選標的

2019-04-19 08:30

手刀衝刺 拚經濟衝政績

2019-04-11 16:30

張國榮：購物店轉型退稅店 創造境內外

2019-04-11 16:28

外匯投資新寵襲台 只要三千就能炒匯？

2019-04-11 16:10

從「2019台灣房市交易信心調查」 剖析「買」房時機 ─房市景氣春燕已捎來訊息？

2019-04-11 16:09

聚焦低本益比高殖利率股

2019-04-11 16:08

老牌集團兩樣情

2019-04-04 10:02

透過ETF參與鋰電池高成長

2019-04-04 10:02

無基之彈有機可趁？

2019-04-04 10:02

呂秋遠：從婚姻制度看見往後的幸福人生

2019-04-04 10:02

讓每一分錢都能生錢 創造更高價值才是致富之道！

2019-04-04 10:00
看更多

熱門文章

中美貿易戰的真相 一場市場全都誤判的戰爭

2019-05-17 16:26

回應「草包」批評 韓國瑜：我放牛班畢業的 沒事兒

2019-05-14 15:56

高價搶下台北雙子星標案的人是誰？他逛10圈北車後 決定出手

2019-05-16 07:00

PChome與中華郵政物流園區爭議 momo不參加競標背後的3個秘密

2019-05-16 12:10

指考衝刺術》靠「錯誤筆記本」記錄考題 他拚上台大醫學系

2019-05-17 08:44

「餐飲圈的孫悟空」 他是大陸麥當勞最怕的台灣人

2019-05-17 10:40

時機正好趁下跌布局 股東會 除權息行情一手抓

2019-05-17 16:26

華為「終結之戰」全解讀：8個關鍵問題 看懂川普絕殺令的衝擊效應

2019-05-22 12:41

2千萬理賠金差點變別人的！投保旅平險 別忽略這兩件事

2019-05-21 11:36

民調力壓藍綠白 韓國瑜到底強在哪？

2019-05-16 09:06

電商菜鳥空降momo總經理 蔡明忠整合台灣大集團賣什麼藥？

2019-05-17 14:10

指考衝刺術》掌握出題邏輯 女孩衝上台大生傳

2019-05-17 08:46

川普力阻華為5G進入美國內幕

2019-05-22 16:54

《新新聞》最新民調 賴神被小英追上

2019-05-16 09:08

顯卡廠微星、技嘉再次發功

2019-05-16 13:13

中美貿易戰 台灣最慘？25％關稅對台影響全解析

2019-05-15 13:16

柯P選總統 機率接近百分百

2019-05-16 12:42

想靠「七日豆漿減肥法」瘦身 可行嗎？

2019-05-20 09:03

提早20年退休！他靠基本分析選股 挑中這檔股票大賺3000萬

2019-05-15 11:24

她自學日文 發揮英語力赴日當高薪人才

2019-05-17 08:43

賣肉羹賺1億逃稅、名醫欠稅數億元罰6萬就解套 立委：縱放惡人

2019-05-20 13:07

IKEA總部大裁員！為何在台灣還能連10年成長開新店？

2019-05-22 12:39

爬山該選登山鞋 還是雨鞋？

2019-05-20 09:06

川普出手打擊華為 風颱尾掃到台積電

2019-05-22 16:54

打敗股災的5G潛力股

2019-05-16 12:32

揪員工開新品牌 員編003號執行長走回老路救得了王品？

2019-05-17 10:31

老牌IC設計股 飆漲的秘密

2019-05-16 13:10

支持同婚 七藍委遭同志圍剿 部分綠委遭鄉親「洗臉」

2019-05-23 08:38

買不起就別硬買！35歲公務員扛千萬房貸 每月剩1萬生活

2019-05-22 09:56

林毅夫：中美貿易戰影響中國經濟成長僅0.5％

2019-05-16 09:08

電波拉皮毀容！ 整形名醫：從未見過!

2019-05-20 15:20

辦公室最大干擾排名 同事大聲講電話最讓人厭惡

2019-05-21 10:58

從可樂找靈感 台生材讓矽谷驚豔

2019-05-16 12:41

復仇者再度刷新記錄 從經典台詞學會4個多益字

2019-05-17 08:46

專訪林毅夫 被通緝的經濟學家

2019-05-16 09:08

獨家專訪／華爾街傳奇操盤手《大賣空》真實主角：貿易戰 美國挺得住

2019-05-22 12:38

指考衝刺術》他活用英文作文範例 成功錄取成大電機

2019-05-17 08:46

謝金河：台灣價值將重現

2019-05-16 13:08

今年掛牌市值王！緯穎把威脅變機會 臉書、微軟都成為客戶

2019-05-16 15:48

迎夏商機啟動 5大旺季族群非常hot

2019-05-17 16:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top