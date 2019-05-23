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聰明還學貸 理財第一步

2019-05-23 14:20理財周刊

美國非裔美籍億萬富翁史密斯(Robert Smith)，日前在喬治亞州亞特蘭大莫豪斯學院畢業演說時，發表了令人震驚的演說，表示將幫畢業生償還學生貸款，估計總金額達新台幣十二．五億餘元，感動學生。

此善舉新聞在全球傳開來引起討論，讓我想到台灣揹學貸的人數還真是不少，根據教育部資料，目前有超過八十七萬人有學貸壓力，一人平均二十萬。以就業後平均薪資二萬八千來推估，要不吃不喝七個月才還得完。

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雖然前行政院長賴清德在去年拍板放寬就學貸款還款條件，不論經濟條件，所有學貸貸款人除了原有第一年無需還本息的寬限期外，新增最長四年的「只繳息期」，也就是說還款期限可延長最多四年。對剛畢業的社會新鮮人來說，雖能減輕負擔，但終究還是負擔，因此除了還清學貸一事，更重要的是「如何」還清還能存到錢。

學貸要怎麼還，要慢慢還？還是一次繳清？這是我在對大學生的演講中很常被問到的問題。以現在政府提供可以只繳息四年的寬限期，建議這四年可以慢慢還，再運用其他理財方式，增加收入，屆時再評估收入情況，以及當時的金融市場狀況，再決定是否一筆還清。因每個人的個性及生涯規劃、職場際遇不同，沒有一定需怎樣做的方法，但提早規劃、有紀律的還款是一定需要的。

至於多早規劃，如果來得及，應該是在借學貸的同時就要想到如何還款。我知道很多大學生都會打工賺錢，在我了解他們的打工性質後，都會提醒他們想一想：「這份工作對你的未來有什麼幫助？」既然要花時間去打工，不如多增加附加價值，在畢業後的求職履歷上可以有所加分，重點是值得「加薪」的資歷。例如進入大公司工讀、實習，也許有轉正職的機會。打工只是個過程，但要讓這個過程為自己的未來加分，更是重要。

做理財一定都知道收入減去支出等於儲蓄的道理，但對年輕人來說，處在吃喝玩樂誘惑很多又愛玩的年紀，這個觀念一定要反轉過來，必須收入減去儲蓄等於支出，才能盡快還完學貸，並存下一筆錢，不論購屋或創業，都是良好的財務基礎。沒有還不完的學貸，只有不會還的人，同學們，加油！

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》978期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。

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