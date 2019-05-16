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數位進化2.0助攻 中租零卡分期今年衝十萬會員數

2019-05-16 15:03理財周刊

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中租控股旗下的仲信資融成立於二○○○年，以消費者購物的「分期付款」為核心業務，具備有手續簡便、審核快速、多元便利的分期繳款方式，以及消費者免辦卡等多項優點，符合消費市場購物分期便利的需求。

中租零卡分期 獨占鼇頭

去(二○一八)年九月，仲信資融推出「中租零卡分期」，獨創免綁信用卡、免儲值、免綁定銀行帳戶、免年費，將過往的線下分期服務，帶到線上，拿起手機、平板電腦，輕輕一滑，就可以輕鬆又便捷的購物，對年輕的「滑世代」及小資族群深具吸引力。

中租零卡分期推出後，申請會員數即翻倍成長，每個月有高達約一四○％以上成長率，由此可見，零卡分期的市場是非常值得期待的。

仲信資融副總經理張銘聰表示，中租也看好因為消費者的口碑力道與正向推廣，今年更從「網路」與「實體通路」現辦現用兩種方式，同步積極招募會員，可望從現有的五萬多個會員，上衝至十萬個會員數，共創消費者、商家、零卡分期的三贏局面。

張銘聰表示，中租零卡行銷團隊致力於推廣品牌聲量，在網路上，藉由網路媒體與社群平台的曝光，讓無卡市場消費者能以輕鬆有趣的方式，了解零卡分期的服務，進而吸引消費者申辦會員，前往配合商家消費。

此外，與實體通路的知名商家合作，共同推廣零卡分期的付款方式，成功招募到優質會員外，也為店家帶來實質業績成長。消費者可以當場申辦額度，現場結帳，快速完成分期作業。

數位2.0助攻 提升商店業績

張銘聰表示，自從去年導入數位科技後，開放會員事先申請信用額度，取得額度後，在特約商家，只需開啟APP，出示付款條碼，經商家掃碼後，即可秒速完成交易。

中租零卡分期也將商家的請款文件數位化，只要輕輕點一點手機螢幕，即可申請撥款，隔天入帳。

有此項技術支援後，就能大幅降低門檻，即便是一百元的消費金額，消費者也可以動用零卡分期的額度，以一次付清方式還款。

另外大額消費也可當場辦理分期申請，如居家裝修款，系統家具等，讓零卡分期金額提高至數十萬元，例如特力屋的浴室、廚房裝修即可使用。

中租零卡分期努力做好每一環節，在不同使用場景中，創造更好的使用者體驗，以提升商家業績。

憑藉大幅降低金額門檻，中租零卡分期能和更多類型商家有合作機會，也為商家高單價商品消費分期的服務把關。

中租迪和數位金融發展部副總經理陳瑞興指出，除了提供無技術門檻的商家APP外，中租零卡分期也開放電商與使用POS機的商家，進行系統串接。

以電商為例，中租零卡分期的應用程式介面（API）彈性十足，好上手，一個交易API兼容「掃碼付款」及「現辦額度現結帳」兩種功能，即便尚未取得零卡額度的消費者也能先下單，將有助提高訂單轉換率及客單價，串接起來也相當容易、不困難。

產品技術優化 商家陸續上線

使用POS機的商家更是單純，只要掃瞄消費者出示的付款條碼並傳送交易金額、分期期數就可完成交易。

而連鎖型商家更可在每筆交易中記錄門市名稱及櫃位名稱，有助對帳及業績分析。

今年五月起，中租將與中租租車（三重店）、東森購物、欣亞數位、特力屋等諸多知名商家合作，陸續安排上線，並接洽百貨商場、連鎖量販店、網購、旅遊業者等其他商家，提供消費者一個完整的服務網絡。

免卡行動支付 安全有保障

由於中租零卡分期打響無卡分期市場，吸引了不少競爭業者跟進效法，服務品質良莠不齊。也因此，消費者在面對付款模式時，選擇具有品牌商譽、正派經營的中租零卡分期，對自身權益才會更加有保障。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》977期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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理財周刊

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