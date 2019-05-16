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不平和的天安門：生而為人的選擇

貨幣戰再起 變動中找機會危機就是轉機

2019-05-16 14:36理財周刊

中美貿易談判破裂，全球股匯市大震盪，恐將掀起新一波亞幣競貶潮。以新台幣來說，這幾日外資持續匯出避險，五月十四日新台幣以三一．一二八元兌一美元作收，已連五貶，並創下兩年三個月以來新低。相對，被市場視為避險貨幣的日圓處於強勢，最近兩周，日圓兌美元已升值超過一．五％。

短期內日圓易漲難跌，如果要用新台幣換日圓，可選擇線上結匯、外幣ATM領鈔、外幣帳戶線上換匯再提領等管道，會稍微便宜些，或是採取「分批買進」，可平均分攤匯率成本。

除了日圓較為強勢，亞洲匯市幾乎全趴。其中因南韓跟台灣是出口主要競爭國，韓元表現尤其要緊盯。韓元從四月底開始大幅貶值，合計今年以來貶值幅度已達到六．二七一％，是亞洲貨幣今年表現最差。主因南韓第一季經濟成長率萎縮，政府要以匯率貶值來救出口。可想而知，出口表現不佳主因就是來自於貿易戰，由於亞洲國家主要出口項目是中間材，以中國組裝為主、東南亞為輔，最後銷往美國消費市場，美中貿易戰絕對直接影響到亞洲國家的出口表現，而為了因應出口減緩，亞洲國家被迫要讓貨幣貶值來救出口，已是必然的結果。

從貿易戰到貨幣戰，其實貨幣戰更加可怕，直接影響到生活層面，沒人躲得掉。貨幣戰爭一旦爆發，我們該如何避險？小至老百姓，大到國家，黃金永遠是關鍵，一向是避險第一選擇。但時代變了，黃金是傳統的避險工具，雖然在中美貿易戰中價格有些上漲，漲幅也只有一％，這一波漲幅最大的是比特幣。上周比特幣才剛突破六千美元，現在更進一步向上竄升，直衝八千美元，創下二○一八年七月以來最高價格。雖然漲幅大，但也必須提醒，比特幣價值波動極大，在擔任避險工具這個角色上仍不穩定，投資者宜小心為上。

從股票投資來看，要尋找的標的就是美元升值受惠股，對以美元計價出口的產業、外銷比重高的台廠均可納入，其中又以紡織、製鞋、工具機、汽車零組件、營收優異的電子股等營運狀況佳者為首選。

變動中找機會，危機就是轉機。貨幣戰開打，投資人只要投資有道，不但可以守住荷包，更能放大荷包。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》977期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。

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