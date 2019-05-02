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政治素人沒包袱 郭董：若當總統要組「勝利者聯盟」

靚女總監何金珠推出 自用送禮 拜拜極品「好運發財餅」

2019-05-02 16:03理財周刊

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文．陳慧鈴

曾經參與紅極一時廖峻、澎澎餐廳秀錄影帶，捧紅歌星林俊逸、卓依婷，出版過寶島歌王葉啟田、江蕙、費玉清…等眾多歌壇巨星伴唱帶，光輝卡啦OK，創造華人市場一片天的光輝公司團隊，外型亮眼氣質出眾，美女總監何金珠事業版圖從影視娛樂圈橫跨養生食品類、電子商務類非常多元，目標立足台灣並進軍中國大陸和東南亞市場，搶奪這塊大餅。平時除了常作慈善公益，也常贊助各大愛心團體與廟宇，回饋社會，是一位仁心愛民的慈善家。

台灣是個多神社會，從佛祖到媽祖，從觀音、關聖帝君、土地公到地基主，無所不拜。過去三十年拜拜都會用「旺旺」餅乾，讓「旺旺集團」在台灣、大陸地區創造極高業績。

好運公司團隊有信心可以改變消費者在敬神、拜佛、祭祖時供品改用「好運發財餅」，讓祈求祭拜的人，更能開運、招財、祈福、事業順利，好運發大財。

「好運發財餅」針對台灣民間信仰的祭拜習慣，逢初一、十五、初二、十六，家中有供奉神明，或是做生意開業之店家、企業主，祈求五路財神、土地公等神明保佑、拜地基主求生意興隆之餅乾供品。

「好運發財餅」二〇一九年產品一推出即創造驚人口碑熱銷，農曆年節期間，更在迪化街年貨大街造成轟動，吸引眾多電視台、網路新聞爭相採訪報導，並於momo購物網、消費高手、三立電電購、udn、Yahoo超級商城、遠通尚青購…平台合作上架，造成熱銷，陸續有非常多人詢問洽談經銷，之後在實體與網路通路上更是持續熱銷！

何總監說道：「產品取名吉祥喜氣，精心規劃設計這個好聽又吉祥非常適合拜拜的餅乾名稱，【好運發財餅】就是要讓大家好運又發財。」

記者至好運公司採訪時，巧遇大陸江蘇經銷商一行人前來洽談，發現市場女強人美女總監並非想像中的強勢，而是待人溫柔有禮，熱情貼心的領導者，公司團隊亦是充滿活力衝勁。

「好運發財餅」之所以這麼熱銷，除了結合宗教信仰、增添喜氣外，最讓人們願意回購的原因，是其獨特的餅乾配方，「濃郁的牛軋香，卻不會像牛軋糖般黏牙，吃起來香酥而不膩，微甜的口感，一口咬下豐富的層次感，令人流連忘返。」買過的客人都這樣說道，這滋味需親自買來品嚐才能了解。

為符合消費者口味，「好運發財餅」陸續推出「媽祖版」、「土地公版」、「好運仔版」包裝，使銷售通路更多元。並常將產品贊助給廟宇、愛心組織做活動，讓大家都能感受到平安順利，好運又發財。商品目前已推到東南亞和中國大陸市場，近期會到當地考察，拜會當地一些專家，目前已經有好幾個省表示有興趣經銷他們的產品。好運公司團隊有信心在台灣拜拜市場短時間內超越「旺旺」市售量。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》975期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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