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我們與「二」的距離

2019-05-02 16:00理財周刊

還在上期專欄提到台股「初升段vs.反彈波」之爭，冷不防指數四月十八日就衝到一一○七七點的位置，距離去年高點一一二七○點只在咫尺之遙。就在終極答案即將水落石出的同時，指數卻在四月二十六日出現水滴式下跌的型態，讓多空之間又添幾絲懸念。

本波台股在攻一萬點時完全沒有猶豫，但在來到一萬一時卻反覆八個交易日得而復失。之所以「不怕一萬只怕萬一」很好理解，畢竟二○一八年一整年一萬一就是高壓斷層帶。但即便壓回，市場的主流看法在筆者撰稿時仍傾向美股向好，台股尾隨，所以四月二十六日的下跌只是先蹲後跳的一個過程，終極目標仍是要回升，並逐步向歷史天險：一二六八二邁進。

既然如此，本文就來討論一下，我們與一萬二這個「二」的距離，到底是近抑或遠？

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【四月二十五日美元指數透露出不尋常訊息】

台灣以電子業為經濟主體，匯兌對電子利潤的影響甚鉅。一般而言美元升會造成台幣貶，對出口有利；則電子業易有出口優勢，並產生匯兌收益，電子股易漲。但之所以提「一般而言」，是基於全球政經景氣沒有太大風險的前提下。一旦如千禧年網路泡沫、九一一恐攻、二○○七金融大海嘯、二○一五電子庫存大修正、二○一八複合式疑慮(升息～美中貿易戰～景氣疑慮)等大變遷時，全球資產反而會因避險需求而齊至美元堆疊，造成美元大漲與指數大跌的反向關係(見圖一)。是以觀察美元走勢作為全球股市的斥候站，有時比觀察經濟指標更直接且有效率。

在有了上述的觀念後，我們觀察近一年來美元指數的走勢，將會發現一個有趣的現象：二○一八年因多重疑慮導致股市修正、美元逐步走強是意料中事。但隨著股市在二○一九年第一季的上漲下，美元既沒貿易大戰避險需求(美中走向和解之路)，又沒升息壓力(甚至意欲降息)，美元指數應弱未弱，反而在四月二十五日突破天險九十八，創自二○一七年六月以來二十二個月的新高水位(見圖二左)。這背後的可能義涵，筆者的解讀傾向：

(1)美元指數較美台股市位階低，若只是技術性補漲，理當在五月上旬看到假突破真拉回的走勢。換言之，屆時就應是台股順勢突破一一二七○前高的光景。之後未來即便壓回，都只是中級波型的調整，並應在不久的將來二○二○年挑戰一二六八二是該有的路徑。

(2)若五月上旬不見美元拉回反而逐步往一百大關挺進，意謂全球景氣有衰退的疑慮，即便貿易戰不再開打，都有別的問題會浮現，則美元有走第五波突破一○三．八二的可能(見圖二右)。屆時伴隨的，一定是全球股市的總修正，新興市場股市首當其衝，美股最後才會不支倒地。

【四月十九日台積電透露出不尋常訊息】

觀察四月份台股之所以能夠一條龍的看回不回，台積電貢獻絕對功不可沒。若再將上市與OTC指數作對照，會發現OTC弱於上市甚多。OTC代表的是中小型股，畢竟上市指數沒有中小型股的分類指數，所以用OTC代表中小型股也算是合理的庶民指標。在第一季時中小型股表現亮眼，諸如美時(1795)、晶彩科(3535)等飆股讓股民好不熱鬧。但時序到了四月它們反而率先走弱，但上市指數仍強，意謂股民大多賺了指數賠了差價，這不像是回升波應有的氣度。

再者，台積電在四月十八日召開法說，提到谷底將過，下半年春燕到來。但反觀隔日四月十九日的台積電是開高走低的長黑Ｋ，後頭的四個交易日外資是愈買愈少(見圖三左)，豈不怪哉？

再試想，一個在景氣才在谷底將好轉的產業龍頭股，又是台股權王，卻佐以創歷史新高的股價水位，若真是股價還被低估，那絕對要破五百大關，怎麼會只有外資麥格里提到的三字頭而已？

若這只是股價領先基本面太多，那一定是這些利多消息，只是外資用來烘托反彈極致的慣用手法罷了。這點懷疑不是陰謀論，但有待時間來證明。

【我們與「二」的距離，雖近猶遠】

上期專欄提到反彈波可能會有的特性，在此不贅述，只需提醒大家：指數在前高要過不過之際，即便距離11”2”70的「２」，以及距離1”2”682的「２」皆如此之近，但只要反彈波的現象沒有消失，都不能排除這只是Ｂ波反彈的可能。這就是「我思故我在」的定義，也是筆者「主流擒拿術」教學的核心理念。

現階段的投資策略，當然以靜制動是一策，另一策不妨可以積極點：大家是否觀察到代表股市恐慌程度的美股VIX指數已在低檔築出底型並悄悄站上季線(見圖四左)？而對應台股的則是富邦VIX(00677U)ETF也見低檔外資試單回補的買盤(見圖四右)？即便指數在五月仍然花好月圓突破新高，VIX的波動率已降至相對低點後，在未來亦會變為漲有份跌有守。故與其硬在夾縫中找飆股，不妨好好思考這一策如何。

林友銘

現任：天安信達投顧負責人

學歷：台大經濟系、政大貿研所

經歷：第一投顧執行長、天富投顧副總經理、元富證券投顧經理、統一證券投顧主任、社區大學特聘講師、非凡雜誌特約主筆、工商時報專欄主筆、三立電視台理財有方特約來賓、非凡電視台股市現場特約來賓

理周教育基金會、理周教育學苑講師

專長：國經趨勢解讀、產業週期理論、個股籌碼分析

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》975期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。
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