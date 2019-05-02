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以營收展望揀精擇肥 經濟數據墊高美股支撐

2019-05-02 15:55理財周刊

文．馮泉富

全球主要經濟體除了美國以外，其餘地區復甦緩慢，台股能否挑戰前高，要看GDP經濟基本面數據是否轉好，提供市場更紮實的期待。

近期美國重量級企業首季財報陸續公布，大部分指標企業的財報並未如先前市場預估的那麼糟，在優於預期之下，S&P500指數與NASDAQ指數同步創下歷史高點，S&P500指數從去年十二月底的耶誕節觸底後，迄今累計漲幅約達二七％，以今年起算漲幅約一七．五％；NASDAQ指數今年以來累計漲幅約二二．七％。

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經濟數據墊高美股支撐 區間橫向整理取代下修

接下來的行情研判就十分具挑戰性了，按照歷史經驗，短時間累積不小的漲幅之後，行情很容易出現拉回。

第一種情境，美股指數繼續一路創新高，若出現這般走勢，顯然，相對應的就是投資人押注今年GDP增速將優於去年，所有法人機構的預估皆錯誤，我們目前暫時認為這個機率比較小，後續會說明原因。如果真發生了，也不盡然是好事，因為FED可能因此改變原先的寬鬆政策，且大部分市場參與者都獲利滿滿，潛在獲利了結的賣壓將加速累積，後勢將對利空訊息的抵抗力較差，波動風險劇增。

日前股神巴菲特接受《金融時報》專訪時也表示，當前美股股價貴得離譜，還不如回購自家股票。

第二種情境是基本面跟不上，行情走勢大幅滑落，技術面的修正，空間大於時間。不過，由現階段已公布的美股財報與財測來看，指標企業整體而言優於原先預期。因此，這樣的機率目前看來也不大，若後續經濟數據持續不如預期，FED將會更偏鴿派，加速貫徹貨幣寬鬆，反而有利於股市等風險性資產。

第三種情境，美股轉為區間橫向整理，一方面修正技術面過大的正乖離，以免泡沫化；一方面藉由時間的推展過程，讓FED有更多、更充分的經濟數據作研判，來執行最適當的貨幣政策。

由目前的各項數據來看，第三種情境發生的機率最大。觀察美國商務部剛公布的GDP數據，第一季GDP季增年率達三．二％，大幅優於市場預期，主因在於第一季出口季增年率三．七％，大幅翻正，政府支出大幅成長二．四％，因此抵銷消費者支出與企業投資放緩的影響。

由於美國經濟基本面數據快速跟上，墊高了美股下檔支撐，壓縮技術面下修的空間，加上川普口水干預油價仍然見效，國際油價續漲的危機解除。因此，美股呈現橫向區間整理的機率最大。

美國以能源淨出口彌補內需消費 結構上難掩全球經濟的脆弱性

美國首季GDP初值季增年率達三．二％，不僅高於去年第四季終值的二．二％，也大幅優於路透訪調經濟學家預期的二．○％。不過，若仔細觀察結構內容，仍有明顯缺憾；主要是首季GDP增速大幅優於預期的主因是淨出口數據，其出口季增年率高達三．七％，而進口季增年率反向衰退三．七％，呈現迅速下滑，給予美國GDP季增年率高達一．○三個百分比的貢獻；再進一步觀察出口細項，主要貢獻來自於原油占比高達四二％的工業用品項目。

由於佔美國GDP約七成的個人消費支出仍然是未來經濟持續成長的關鍵，而首季的個人消費支出季增年率由前期的二．五％降至一．二％；商品消費季增年率由前期的二．六％降至負的○．七％；服務類消費季增年率由前期的二．四％降至二．○％。

另外，非住宅投資快速回落，季增年率由前值的五．四％降至二．七％，僅貢獻GDP○．三八個百分點。與此同時，民間庫存貢獻GDP回升至○．六五個百分點，顯然本次投資主要貢獻來自庫存增加，而首季企業投資設備支出僅成長○．二％，增幅創下二○一六年第三季以來最低，其中下降最明顯的是農業機械與辦公設備支出。

以上的結構內涵並不扎實，目前全球主要經濟體除了美國以外，其餘地區復甦緩慢，原油需求之增量也趨緩，美國經濟靠能源出口的持續性仍有變數。另外，如果美國內需消費的增速持續下滑，全球依賴美國市場的諸多國家，復甦力道將更為薄弱，可能讓全球陷入負面迴圈。

例如德國Ifo經濟研究院編制的商業景氣指數顯示，德國經濟景氣程度並未出現市場期待的改善，四月指數反而意外從九九．七下滑至九九．二。韓國今年首季GDP也意外季減○．三％，低於路透預估的季增０．三％，是自二○○八年第四季以來最差季度表現，雖然年增率為一．八％，維持正成長，但不如原先調查預期的二．五％。觀察近期美元指數創波段新高的背後，從澳洲到歐洲，再到加拿大、日本、韓國的經濟數據，皆突顯了全球經濟的脆弱性，投資人必須放在心上。

美國經濟數據亮眼 台灣基本面強度不夠

相較於美國基本面的強度，台灣就略遜一籌了。除了上周所提的三月台灣外銷訂單金額為三八五．九億美元，較去年同期衰退九．○％，不如原先市場預期的五％以外，國發會新發布的三月景氣燈號也持續呈現黃藍燈。

由綜合股價、工業生產、海關出口等九項指標編製的景氣綜合判斷分數，雖然三月回升至二十分(二月為十七分)，但燈號依舊是黃藍燈，這是自去年九月以來所出現的第六顆黃藍燈，顯示景氣擴張力道仍然疲弱。

幸好景氣領先指標止跌回升，經回溯修正後，已連三個月上揚，顯示擴張力道雖然疲弱，但也暫時不會惡化。經濟發展處表示，未來除非連續六個月上揚且升幅累計超過五％，否則難以認定景氣擴張力道已經回升。

目前比較令人樂觀的數據僅有製造業營業氣候測驗點達九五．九三點，連續四個月上升，製造業有機會領先復甦；廠商對未來半年景氣看法，目前看好廠商比重為三二．八％，看壞比率為一五．五％，代表信心度增加。整體而言，景氣尚處於築底的階段，只是台股加權指數已領先上漲一大段，休息整理機率大。

目前台股的狀態如上周所言，總市值與GDP比值已來到一八六．二，逼近去年最高點一九○，但基本面數據不如預期，無法比擬美國，因此，加權指數要挑戰去年高點的困難度增加。

觀察市場交易結構，代表業內的OTC指數已領先加權指數走軟，顯示內資已先撤退，個股波動風險開始增加。交易策略上，必須有基本面托底，第一季營收年增率必須表現突出為基本條件，才能有長線保護短線之效。

M31若拉回到三百元以下 可尋求價穩量縮的切入點

例如近期呈現拉回整理的M31(6643)，雖然第一季為傳統淡季，但其營收為一．七億元，年增率為二七．三％，表現堪稱亮麗。M31主要產品為基礎元件及高速介面 IP之專業智財設計服務商，其營運模式係以授權為主，主要營收可分為技術服務收入及技術權利金等二大類。其核心競爭優勢來自於IP設計能力強，為TSMC矽智財聯盟成員。

若以IP種類來分，主要產品線可分為：(1)基礎元件(FMI；Fundamental IP)，(2)高速傳輸IP(FCI，Functional IP)，包含USB 2.0/3.0、PCI E G2/G3、SATAII/III，MipiMPHY、C/D PHY及Display Port等。由於其與台積電合作關係緊密，未來將跟隨台積電往主流製程前進，在成熟製程優化方面，已完成的全套製程包含180nm BCD製程第三代、55nm ULP、40nm HV 製程，未來將合作90nm BCD、28nmEmbedded Flash製程等。

另外M31也開拓其他晶圓代工客戶，包含中芯、華力微、GlobalFoundries、SAMSUNG等，已與十四家晶圓代工廠簽約，未來也將持續與IC設計廠商如Qualcomm合作開發客製化製程，協助IC設計公司進行產品差異化。Functional IP為M31後來發展的產品線，利用其Fundamental IP優勢，強化Functional IP設計及搭配一起使用。

法人預估二○一九年營收為九．三二億元，年增率約二二％，營業利益估計為四．一四億元，稅後淨利約三．五八億元，年增率約二七．八％，EPS 約十一．四二元。投資人不必追高，若股價回檔至三百元以下，可尋求價穩量縮的切入點。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》975期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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