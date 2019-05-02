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春天來了！美超微投資台百億 將創造二千個工作機會

2019-05-02 15:46理財周刊

加碼台灣投資又一樁！經濟部四月二十九日晚間在臉書宣布，美超微(Supermicro)要加碼投資台灣一百億元，預計將創造二千個工作機會。經濟部表示，目前政府積極改善投資環境，企業現在回來投資台灣絕對是正確的選擇。台商不斷回流，對要參選明年總統的蔡英文來說，宛如一劑又一劑強心針，她強調，光是去年五億元以上的僑外投資就創造了五三六五億元，是近年最高，這些話在在告訴民眾，她是認真在拚經濟的。

數字會說話，國際貨幣基金(IMF)四月初公布世界經濟展望(WEO)最新報告，上調台灣今年經濟成長率預估值到二．五％。國發會副主委鄭貞茂認為，IMF上調應是基於兩大原因，一是去年十月的氛圍較悲觀，許多國內外智庫都認為美中貿易戰會傷到台灣，如今貿易談判趨於和緩，情勢好轉，便拉抬對台灣的展望。另一就是內需，政府積極推動歡迎台商回台投資方案，並引導資金回台，都可以看到成績。

從財政部剛公布的三月進出口統計來看，廠商在機器設備進口的表現相當亮眼，進口機器，代表有訂單，可看出今年廠商投資也會維持在不錯水準。對於經濟，主管機關經濟部也說：「感覺是春天來了」，因為近期國際局勢及國內整體產業都有復甦跡象，我們不必像之前那麼悲觀。

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標準普爾全球評級最新發布的《亞太區經濟展望季報》，也針對台灣給了兩點提示：其一直指內需，其二是強調要持續投資。綜合以上看法，可知內需跟投資，就是目前拉抬台灣經濟兩大支柱，而目前看來都有不錯表現。

儘管從很多方面來看，都提供了對經濟正面的訊息，但市場仍充斥唱衰聲，看看美國人天性樂觀，美國選民不只要聽好話，還會懲罰唱衰美國正在衰敗的政客。這讓我想起蔣經國先生當年「風雨生信心」的勉勵，那是一首在七十年代末期，傳唱全台灣的歌曲。那時美國與台灣斷交，黃金、美元飆漲，房地產、股價劇跌，台灣可說是處在風雨飄搖中，經國先生信心喊話，不論處境多麼艱難，都要自立自強，帶領台灣走出困境。放到現在此時此景，我想說的是，無論什麼顏色執政，我們都要努力打拚，團結一致、唱旺台灣，一起迎接春燕飛來。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》975期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。
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