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李章智：全民練太極 樂享身心對話

2019-04-26 11:18理財周刊

【文．洪寶山】

太極拳不是銀髮族的專利，現在連上班族、年輕人都在練太極拳，美國TIME雜誌認為太極拳是最完美的運動，連醫生都在積極推廣太極拳的好處。太極拳到底有什麼魅力？李章智教練推廣太極拳已有二十年經驗，寫過《太極樂慢活》、《養心太極癒百病》、《太極DNA》等書，深入淺出介紹太極拳對身心的美好，目前海內外已有超過萬名的學生跟隨他悠遊在太極拳的雲海中。

太極拳被認為繼瑜伽之後，下一個全球化的運動，因為它對於身體，尤其是腦功能疾病相當有果效，很多醫學人士在推動，慢慢地全球很多人為了追求健康而接觸太極拳。美國有一個城市，在每年四月的最後一個星期六舉辦世界太極日，這活動從二、三十個城市開始，蔓延到全球八十幾個國家，二、三千個城市響應，可見被重視的程度。

太極拳是武術的一種，中醫很早就把武術納入預防保健甚至治療疾病的方法，東漢名醫華佗提到，人體要勞動，讓氣血流通，但不要過度，有一句話說：「流水不腐，戶樞不蠹」，於是他發明一套五禽戲讓百姓習練有助身體健康，武術和太極拳就從這衍生出來。

到了現代，很多疾病，例如帕金森氏症或失智症的患者，用藥好像沒什麼改善，適度的柔軟運動或練太極拳，可有效延緩惡化，所以運動和醫學實際上是一體的。

從現代的觀點來看，太極拳除了是有氧運動、心肺功能運動之外，還多了一個「身心運動」，「你去觀照，看到你身體的反應、情緒的反應」，和一般運動比較，跑步機，你可以一邊看電視、一邊跑步，不需要去管身體的變化，太極拳則是透過「動作、意念、呼吸」三者整合在一起，去達到人體修復和能量提升，套一句現代話，就是人與自然、身與心的深層對話。

以呼吸調整身體 氣順就不憂

太極拳是透過動作的頻率、呼吸的頻率和意念的頻率，三個頻率一致，達到共振的修復效果。李章智說，我們的身體有一個修復的能量機制，就像電腦重組之後，要重新開機，「你睡著十分鐘，跟你躺在那邊半小時，兩個結果不同，當然是睡著十分鐘時，身心合一達到的精神較佳」。

進一步說，太極拳是「用呼吸來調整身體」，古代有一句話很有意思，休息的「息」，就是「呼吸」，「息」這個字，拆開來，就是「自己的心」。以憂鬱來說，中醫認為「氣不舒」，或因為壓力，事情無法完成，所以他憂鬱，這時候，可以透過呼吸來調整身體，「呼吸一放慢，副交感神經強化，心跳就會變慢，然後肌肉就會放鬆，慢慢的，身體就會達到放鬆的狀態，心情也容易放鬆」，加上慢慢的動作，把心放下來，壓力自然透過呼吸排出體外。

理財周刊發行人洪寶山(左)、太極拳教練李章智(右)
理財周刊發行人洪寶山(左)、太極拳教練李章智(右)
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猿肩烏龜脖 五分鐘太極來改善

失眠也是一樣，因為壓力，沒有辦法放鬆、心無法靜下來，所以用反向的引導方式，「由外在放鬆，影響到內在放鬆」，透過慢慢的呼吸，把傷痛放掉，然後用原諒、看開的方式，把身體的毒氣，釋放到大氣中，再慢慢去看自己的心情，看自己的煩惱問題，「能夠解決的就不用煩惱，不能解決的煩惱也沒用」，「如果你是完美主義，那做到九十五分就可以啦，放過自己一馬」，就可以卸下身體的負荷，改善失眠。

上班族最常見猿肩、烏龜脖、腰痠背痛等健康問題，可以「站樁」的動作來紓解，「兩手抱在一起，兩腳內側平行，然後去感覺，脊椎一層一層疊起來」，站五分鐘，姿勢正確之後，再練呼吸，「一般的呼吸大概是一分鐘十二次到十六次，但是調看看，調到一分鐘大概六到八次」，心就會慢慢靜下來。

「萬一真的不行，就去站牆角」，李章智強調，「不是牆壁，是牆角」，因為「有時候肩膀前彎或側彎，自己沒辦法把背部整個貼直，但是如果站九十度的牆角，薦椎、腰椎、胸椎、頸椎到頭頂可以很明顯的拉一條線」，他教過許多人練這簡單的動作，會陰跟頭頂連成一條線，氣慢慢的往上衝，脊椎拉直，心靜下來，把不好的心情，全部去掉，習慣之後，再做一個小馬步，抱樁調整呼吸，肩膀放鬆、手肘放鬆，身體機能就會漸漸改善。

現代人很多腸胃病、心臟病，大概都是心理壓力造成，例如腸躁症的人，一緊張就拉肚子、心跳就加快，太極拳強調肢體運動，藉由呼吸、動作去達到內臟按摩，更透過肢體伸展，牽扯肌膜拉動臟腑，促進新陳代謝，所以不管是心臟病、腸胃疾病、女生的經痛，都有輔助改善的效果。

生活作息跟著調整 雙管齊下控制重症

李章智提到在自己教學過程中，有一個失智的學員，被醫生判定要吃藥，他練了半年的太極拳再去醫院做檢查，病情沒有惡化，甚至稍微改善，醫生說暫時可以先不用吃藥。

另一個更誇張的例子，有一個學員來找他時，「壽衣已經買好了」，因為罹患胃癌，全胃切除，連膽一起割掉，來的時候，臉色蒼白，可是這位學員就是跟著練，雖然動作不見得多標準，五年來，氣色變得紅潤，現在他一個人住，而且把自己照顧得很好。

更有一些年長者，有遺尿、漏尿的問題，他們練了幾次之後，症狀改善很多，這些正向的例子，讓李章智對太極拳的推廣深具信心，其實「不用打到多標準，只要願意動，甚至透過團體的力量，大家有一個互相交流跟互動的機會，心情一放輕鬆、快樂，對身體自然有很大的幫助」。

李章智提醒，練太極拳對身體有幫助，但不是仙丹妙藥，什麼都包醫，癌症不是只有吃藥、運動，包含整個生活作息都要去做調整，有一位朋友被醫生判定只剩三年壽命，練太極拳之後，十年來身體都還在控制中，但他從此早睡早起，清晨五點起床，晚上九點準時就寢。

不須漂亮招式 專注享受身心對話

要進入太極拳的朋友，李章智建議，不要急著想要學完一套招式，要把太極拳當作日常生活的學習，熟了之後，去享受每一個動作，當作自己跟身體的深層對話，特別是年輕人，不論是三十二式、一○八式，這些動作對他們來說太容易了，學完之後，沒有深刻體驗享受，就不會沉浸在這個太極拳的樂趣中。

「太極拳可以慢慢享受，其中的韻律，讓我拋開煩惱，到另一個空間悠遊」，李章智分享自己練太極拳的經驗，「你在一個寧靜空間，做一個新生的沐浴」，在練的過程中，把身心全部都靜下來，我們常說「遠離塵囂」，讓自己身心舒暢，煩惱也會忘記，整個就是很舒服。

另外，有些人會疑問，「這人好厲害喔，練了馬上就有感覺，可是我練了這麼久，都沒有感覺？」李章智認為，「不要羨慕有氣感的」，因為根據經驗，一開始練就有氣感的，十個中有八個大概是身體不好，對於能量的波動太敏感，只有少數一兩個特別敏感體質，能感受到天地的能量灌下，一開始並不是每一個人都有這麼高的頻率，他會反問學員，「你是為了氣感，還是為了健康？」學員說，「我沒有氣感，但好像比較少生病」，其實這就是練太極拳的目的。

【理財周刊第974期】
【理財周刊第974期】
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李章智

學歷：

東吳大學法律系

福建中醫藥大學中醫學系

臺灣師範大學運動與休閒管理研究所

現職：

CIP國際職業認證高級國際太極拳教練

世界太極拳聯盟國際太極拳教練

中華古傳陳式太極拳協會副理事長

行政院體育運動總會國家級國術教練

衛生福利部運動保健師資

國際氣功養生聯盟理事長

明日醫學基金會董事

著作：太極樂慢活、養心太極癒百病、太極DNA

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》974期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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