資金回流乘數效應 大廠回台加碼引各界關注

【文．洪寶山】

打開各新聞媒體，不論平面或電子，現在鬧得沸沸揚揚的都是總統候選人的話題，國民黨跟民進黨都面臨「選誰」的問題，而鴻海董事長郭台銘宣布參選，更讓「拚經濟」的訴求更加強烈，主打誰最能帶台灣向前衝。

身為執政者的蔡英文總統更是卯足了勁，利用行政資源，企圖在選舉前夕要讓人民有感，除了現階段贏得民進黨黨內初選，更能在明年大選贏得勝利。

要活絡經濟，最重要的就是資金，有足夠的投資才能創造商機、增強出口賺外匯、增加就業機會。此刻，正因為中美貿易戰帶來的投資不確定，讓台商紛紛思考未來去處，鮭魚返鄉就是最佳選擇。為了鼓勵台資回流，行政院打算立專法，祭出優惠稅率，鼓勵台商將資金匯回來。投審會表示，光是三個月就有二十四家大廠回台加碼，廣達、智邦及巨大等大廠都在其中。

政府鼓勵台商回流投資，回台投資案累計金額將破二千億元大關。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

財政部長蘇建榮日前向立法院財政委員會就境外資金匯回專法報告時表示，訂定專法是希望鼓勵資金用在實質投資，專法實施後，估計一年最低可以有一千三百多億元資金回台，最高可達八千九百多億元，貢獻國庫稅收最低就有約三十億元。根據財政部試算，如果上市櫃公司積極回台投資，且能進一步帶動未上市櫃企業將資金匯回，平均一年可匯入資金規模將可增加到四二七二億元。這些資金活水對台灣經濟發展至關重要。

資金回台，中央銀行也相當關注，總裁楊金龍表示，引導台商回台實質投資不只有助於台灣經濟成長，還能降低超額儲蓄及經常帳順差，使國內經濟發展更趨平衡。

回台的資金，不只是投資在金融市場，最重要的是進入實質投資，政府必須端出吸引台商的配套措施，對此，行政院長蘇貞昌正式定調吸引台商回台「六大區塊」，除了「5+2產業」，其他分別是高附加價值產品、關鍵零組件相關產業、國際供應鏈關鍵地位產業、自有品牌的國際行銷產業、與國家重要產業相關等。這些政策推動落實後，就能帶來倍數於預期的經濟效果，讓台灣真正富起來，而不會流於口號。

面對熱錢派對開跑，要找出台股最佳女主角就是跟著政策走，蘇院長提出的六大區塊是值得關注的方向。

【理財周刊第974期】 分享 facebook