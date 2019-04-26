親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

米店老闆遭陌生男子持刀捅腹 傷口深達7公分送醫急救

家庭月入15萬在中南部算什麼咖？ 網：呼風喚雨、跟神一樣

從法說會得到四大重點 台積電投資價值看這張圖！

2019-04-26 10:27理財周刊

【文．翁偉捷】

台股經過一週仍然維持在相對高檔，守住月線，台指期安全轉倉，接下來對於台股的看法筆者還是相對保守，除了上週所提到的技術面、籌碼面以及基本面的因素外，主要還是來自於台積電法說會的內容，筆者曾提到台積電這次法說會重點有以下四點：(1)資本支出，(2)七奈米良率，(3)客戶訂單持續性，(4)庫存水位。同時，台積電公布了對於第二季的財務預測，本次筆者將粗略地預估台積電今年全年營收，先把結論寫出來：台積電今年營收恐怕很難超乎市場預期。

全年營收仍偏弱勢

首先，筆者預測台積電營收的方法是把過去台積電對外評論業績展望的說法拿來建立出全年財測數字，主要有幾個重點：(1)第二季營收區間：估二三二九至二三六○億元，(2)第二季開始營收季季高，(3)估全年與去年營收相仿。

抓住這三個重點，筆者利用第二季給出的營收區間的高標二三六○億元當成是預估基準，再參考去年第二季至第四季營收的季成長幅度約為一一％的QOQ來計算，因此，筆者可以得出，台積電第三季營收為二六一九．六億，第四季營收為二九○七．七億，所以全年營收是2187億+2360億+2619.6億+2907.7億約等於10,074.3億，若與去年營收為10,314.7億元相比，則今年營收YOY-2.3%，約略可以符合今年第一季台積電給出的YOY±5%的目標。

建立自己的比較標準

當然，這個數字是一個粗略估計出來的，其目的只是為了要讓投資人知道，只要是大型企業有穩定的產業週期以及出貨週期，其實都可以透過每次的法說會內容來建立出自己的一套比較標準，重點不在數字能估到多精準，而是提供未來每個月營收在公布的時候的好壞比較標準。

比如，筆者利用台積電第二季財測區間的高標來預估數字，所以大致上可以得出一個結論就是：台積電今年就算再好，也好不過去年！然後有了每季的營收數字，除以三之後就可以得到每個月營收的比較基準。當然，因為這是用最樂觀的高標數字建立出來的，所以只要比它好，台積電今年就會比預估好，反之，則差。

本益比河流圖看未來

再來看看台積電的本益比河流圖，所謂的本益比河流圖就是動態的本益比所形成的長期趨勢，簡單來說，本益比河流圖代表的是企業所處的產業趨勢，左下到右上為多頭代表產業趨勢為多；反之則為左上到右下，為空頭趨勢產業。

從台積電的本益比河流圖的走勢不難發現，過去十年晶圓代工的確是個成長性良好的產業，但從近兩年開始河流圖的走勢開始趨緩，表示產業進入到成熟高原期，成長性減緩。

再者，近十年的台積電本益比一直都在十二倍至十六倍之間，但到了近期成長性減緩的時候反而向上跳到十六倍至二十 倍之間，顯然股價偏貴，也是近一年半以來外資持續調節的原因。

台積電本益比河流圖
台積電本益比河流圖
分享

台股高點時日無多

因此，從產業趨勢、投資價值以及技術型態來看，台積電現在完全不是個可以值得長期投資的標的，當然台積電漲不動也不代表它就會崩盤重挫，這是一定要提醒讀者的，成長趨緩、股價盤整不代表要放空操作，只是它可能已經不再是適合長期投資、存股的標的，當然如果台積電跌對台股來說是個滿大的壓力，只是從長期業績來看，台積電表現空間有限，台股可能也難再有創歷史新高的機會了。

【理財周刊第974期】
【理財周刊第974期】
分享

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》974期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

郭台銘參選總統 業界支持：拚經濟一定贏

2019-04-19 08:40

李章智：全民練太極 樂享身心對話

2019-04-26 11:18

資金回流乘數效應 大廠回台加碼引各界關注

2019-04-26 10:55

如何在外匯市場中獲利？ 新手秒懂銀行換匯

2019-04-26 09:42

上市櫃第一季財報陸續公布 嚴選首季營收亮麗個股

2019-04-26 09:05

不敗教主陳重銘：存股降低投資成本才是王道

2019-04-19 08:41

未來房產的投資將和現在大不相同

2019-04-19 08:38

台股短多長空 保守觀察不放空

2019-04-19 08:31

股價基期低者 首選標的

2019-04-19 08:30

手刀衝刺 拚經濟衝政績

2019-04-11 16:30

張國榮：購物店轉型退稅店 創造境內外

2019-04-11 16:28

外匯投資新寵襲台 只要三千就能炒匯？

2019-04-11 16:10

從「2019台灣房市交易信心調查」 剖析「買」房時機 ─房市景氣春燕已捎來訊息？

2019-04-11 16:09

聚焦低本益比高殖利率股

2019-04-11 16:08

老牌集團兩樣情

2019-04-04 10:02

透過ETF參與鋰電池高成長

2019-04-04 10:02

無基之彈有機可趁？

2019-04-04 10:02

呂秋遠：從婚姻制度看見往後的幸福人生

2019-04-04 10:02

讓每一分錢都能生錢 創造更高價值才是致富之道！

2019-04-04 10:00

利率倒掛是警訊 市場解讀原因不同

2019-03-29 09:36

普惠金融

2019-03-29 09:36

美債殖利率倒掛 多頭玩完了？

2019-03-29 09:36

外匯市場中該如何投資美金？

2019-03-29 09:36

學習投資不分年紀 理財教育從小開始

2019-03-29 09:36

房市景氣擺脫谷底 言之過早！

2019-03-29 09:36

搭上財報公布潮 搶賺價值股商機

2019-03-29 08:58

陳明璋：企業二代接班 溝通能力是關鍵

2019-03-22 08:43

在購屋這件事 女性發言權已經超越男性

2019-03-22 08:43

低本益比股啟動補漲

2019-03-21 16:00

跨境電商女王朱佳期 月入千萬的奇幻人生

2019-03-21 15:45

得AI者得天下

2019-03-21 15:29

從「工商心理學」看見企業與員工的關係 共創雙贏

2019-03-18 08:27

贏家風範

2019-03-15 09:29

2019年房市景氣迷思之解讀 ─從房市風向球與廣告批數觀察景氣變動趨勢

2019-03-15 09:29

低基期績優股 可守可攻

2019-03-15 09:29

史丹佛高材生勇闖美國數位資產管理

2019-03-15 09:29

引資興利 毋故步自封

2019-03-08 09:22

因應台商回流 工業用地之策略性規畫

2019-03-08 09:22

聚焦低基期穩定配息股

2019-03-08 09:22
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top