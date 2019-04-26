如何在外匯市場中獲利？ 新手秒懂銀行換匯

【文．理周教育學苑】

Ｑ：吳小姐最近剛好要到美國，需要一點美金，於是到銀行換匯，但看到看板上密密麻麻的數字，就跟天書一樣，不知該怎麼看，為什麼有即期又有現鈔？買價跟賣價又不同？這到底代表什麼意義？外匯跟一般買賣的做法好像不一樣，到底銀行買賣外匯有賺錢嗎？可以拿外匯來投資嗎？

Ａ：在外匯交易中，最常見的是到銀行去換匯，在銀行大廳中，會有一個匯率看板，上面顯示各貨幣兌換的即時報價，附圖我們用台灣銀行的匯率表來做說明。最左邊是貨幣商品，需要兌換什麼幣別，就看相對的欄位，再來「現金匯率」跟「即期匯率」兩部分，現金匯率指的是有拿到鈔票的，即期則是兌換後放在帳戶中的外幣，外幣存款或匯款都是參考即期匯率。「現金匯率」會比「即期匯率」來得差，所以如果沒有真正需要拿鈔票做事情，一般都不建議兌換現鈔。

再來，常讓大家錯亂的是買入跟賣出的價格，舉例來說，我們今天要把台幣換成美金，也就是我們要「買入美金」，銀行要賣出美金，一買一賣才能成交，這時我們要看的是「本行賣出」報價，也就是30.895。相反的，今天要把美金換成台幣，我們看的欄位是「本行買入」，也就是30.795報價。

仔細觀察會發現，買入跟賣出價格不一，買賣之間的價差，在外匯中稱為「點差」。假設有一個人買入美金匯率30.895，馬上又賣出美金30.795，他會立刻損失0.1元，「點差」是換匯中需負擔的成本，也是銀行換匯賺錢的來源，所以這邊也提醒大家，如果想靠匯率賺取價差，起碼要賺超過「點差」，才有辦法在外匯市場中獲利。

【股票】看新聞買股票 是驚喜？還是驚嚇？

Ｑ：李先生看著鴻海漲了一個禮拜，終於在郭董表態參加國民黨黨內總統初選後買入鴻海，成交價97塊，但買入後股票不漲反跌，被套牢在最高點，難道郭董選總統對於鴻海股價沒有幫助？之後鴻海還會漲嗎？為什麼常常買完股票後就住套房？

Ａ：有在玩股票的人，最近對鴻海(2317)一定不陌生，股價自三月底七三．五元起漲後一路狂飆到九七．二元，短短半個月漲幅超過三○％，而李先生追高殺低的操作行為，是一般散戶心態，股票剛開始漲停時，害怕已經很高了，不敢進場，等到漲了一段後，錯過買點才開始後悔，聽到任何消息都會心癢癢，直到受不了進場後，才發現買在最高點。

其實，股價在投資市場是所謂的「先行指標」，也就是當事情還沒發生之前，市場「預期」結果展現，一旦預期變成「客觀事實」，預期的行情就會暫告一段落，等待下次預期再出現，股價才有新動作，在這個事件中，當郭董確定參與黨內初選，市場的激情將和緩回歸現實。

投資市場顯示了人性的貪婪與恐懼，實務上，因消息而大漲的股票，一旦減緩急漲後，容易產生急殺或陷入盤整狀態，這時通常也是主力調控或換手的時刻，追高殺低的散戶在這段時間也將飽受心理煎熬。

郭董表態參選 鴻海股價走勢 分享 facebook

郭台銘是鴻海主力決策者，民眾預期CEO治國能夠改善台灣經濟狀況，但外資也擔憂，如果郭董因為利益迴避而沒有參與鴻海股東決策，對於鴻海來說並非好事。

「股價」是市場預期公司價值的結果，當消息過後，還是必須回到鴻海真正能夠為股東創造出多少收益，如果只聽消息不做功課貿然進場投資，很容易出現追高殺低的狀況。

做足功課是為了股價在市場震盪時能有一把尺衡量標準，唯有如此，我們在茫茫的股海消息中，才能找到更穩健的投資標的。

【理財周刊第974期】 分享 facebook