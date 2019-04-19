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攤商賣肉羹賺進上億 7度遷戶籍逃稅千萬

搶韓國瑜光環？郭台銘狂打國旗牌 帽上這兩字卻洩了底

拚經濟 一定贏

2019-04-19 08:40理財周刊

【文．洪寶山】

鴻海董事長郭台銘四月十七日宣布將參與國民黨內總統初選，鴻海股價當天盤中最高衝到九二．七元，市值超過一兆元。

郭台銘參選不但引起政壇震撼，也在企業界引發熱烈討論，正反看法都有。威京集團總裁沈慶京認為他犧牲太大，擔心他事業如何處理。工總理事長暨台塑集團總裁王文淵表示恭喜，說「台灣現在是拚經濟最重要」，且把郭台銘比喻成川普，直說商人從政很好。工商協進會理事長林伯豐說：「企業家效率積極度一定高。」支持他參選。其他也有企業家表示希望郭台銘出來選，用台灣最大利益來經營這個國家，這些贊同的聲音，都是放在台灣拚經濟的前提上。

對照日前高雄市長韓國瑜訪美，提出「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力要靠自己」，郭台銘表示「市場靠競爭，技術靠研發，命運靠自己。」郭台銘的看法似乎更令人接受。

韓國瑜提出「台灣經濟鬼混二十多年」，並批評三位台大法律系出身的總統把台灣經濟搞殘。面對台灣經濟表現屢遭唱衰，國發會主委陳美伶舉出六項事證，從數據上來看，近三年國內經濟穩定成長，且商品出口活絡，勞動市場保持穩定，競爭力也備受國際機構肯定，這些證據表示，台灣經濟沒有韓國瑜說的那麼慘。面對連任壓力的蔡英文也是把「拚經濟」掛在口上，日前PO文報告「台商回流投資破1200億」，將創10500個就業機會。

理財周刊發行人-洪寶山
理財周刊發行人-洪寶山
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台股近二十二個月以來只有四個月時間在萬點以下，股市是經濟的先行指標，台股水位拉高，對經濟基本面應該有更高的期待。蔡英文也表示她執政後是在調整台灣的經濟體質，她有做到發展創新產業、廣結國際友人、吸引外資投資。這都是拚經濟所必須的。

對一個國家來說，無論誰當政都要全力拚經濟，當年建設台灣創造經濟奇蹟，只要找到新的成長動能，就有辦法活絡台灣經濟。台商回流、5+2經濟建設等都如火如荼在進行，未來建設成果效應爆發力可期。

人民要過好日子，執政者聽見了，雖然不是一蹴可幾，但方向對了，馬步蹲了，基礎打好，願景總會實現。

執政者好好拚經濟，老百姓認真理財，許多問題自然迎刃而解，民富國強，指日可待。

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【理財周刊第973期】
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