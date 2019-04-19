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台股短多長空 保守觀察不放空

2019-04-19 08:31理財周刊

【文．翁偉捷】

全球股市在FED、ECB二大央行偏寬鬆的環境下，持續反彈多方強勢格局，台股受到市場資金寬鬆影響，反彈來到年線之上，台股交易市場中的氛圍也相當熱絡，從近期成交量不難看出對於後市持續挑戰萬一行情頗有期待，的確，從技術面、籌碼面來看，筆者要先針對台股下個結論：短多長空！

．證照：證期雙照分析師

．經歷：三立財經台盤中連線分析師、豐銀投顧研究部副總

．電視/廣播媒體：NEWS 98 財經起床號連線來賓、三立財經台人氣連線來賓

再從操作上說，喜歡操作短線價差的投資人只要能掌握停損、停利，都可以進場操作。至於長線的投資人，由於台股在歷史相對高檔，不建議在這裡進場！

當然，筆者對於時間的定義還是要先講清楚，短線是三個月以內，而長線是三年以上，僅供參考並不一定適用所有人，請各位讀者一定要先找到自己的操作週期。

先回檔不見得不好

以下筆者大致上分成三個部分來說明，為何會認為台股是短多長空。先從技術面來談起，台股現在指數位階正處於歷史相對高檔，簡單來說，未來還有多少空間能上漲是高度不確定的，所以即使技術面指數站上年線，筆者本來就會保守看待台股未來。

再者，年線的扣抵值在未來的三個月都將扣抵在一○七○○點以上，除非未來一個季度台股都能在年線以上，那麼到了今年下半年，台股年線將走平翻揚進入大多頭，否則，要說台股是長線多頭還為時尚早，現在短線台股強弱分界點就在月線支撐，月線破回測頸線支撐機會就高，頸線約莫在季線附近，筆者個人認為，要台股走得長久，回測季線會比較有利。

北美半導體出貨金額-資料來源：財經M平方
北美半導體出貨金額-資料來源：財經M平方
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外資匯入 卻有人匯出

再從籌碼面來說，並不是只是單純的看外資有沒有買，成交量多少？而是要分析量的品質，外資買多少固然重要，但買什麼樣的標的？持續多久？可以看得出結構是否失衡，外資大部分買盤都在權值股，但可以明顯看得出來金融股是被外資放棄的族群，只在台指期結算前用來轉倉用，所以台股的結構並不是全面都強，是失衡的狀況。

另外，雖然到目前為止外資匯入台灣已經超過二千五百億，但卻無法從新台幣匯率上看出端倪，也就是說當外資在匯入台灣時，國內有一股至少是等同於外資匯入金額的錢在流出台灣，所以才會造成新台幣匯率沒有變化，這股流出的金額數字不少，為什麼要退出台灣？如果台股會再回到長多，為何要匯出？說真的，筆者很在意流出台灣的籌碼。

基本面反彈 但卻無法回升

最後，從基本面來看，雖然上市櫃公司今年第一季營收獲利成績單還算不錯，但從年增率的狀況來看是減緩的。再從PMI採購經理人指數來看，雖然本月出現反彈，但也沒有回到五十榮枯線之上，所以也不能定義成是基本面回春，還要多些時間觀察。

同時，上週大立光法說會說得還不錯，但面對今年手機銷量封頂的市況，訂單能維持多久？再來就要看本週的台積電法說，至少從現在北美半導體出貨金額來看，絕對金額維持在相對歷史高檔，成長力道開始明顯衰退，而且才剛剛開始，代表消費型電子產業今年市況仍是悲觀，台積電若再下修市況，台股後市也將會受到影響。總之，台股到這位階，保守一點不會蝕本！

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》973期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

【理財周刊第973期】
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