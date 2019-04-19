股價基期低者 首選標的

【文．馮泉富】

全球央行貨幣寬鬆政策助漲資金行情熱燒，然而國際原油續漲將限縮貨幣寬鬆空間，目前精選低基期績優股，仍是最佳投資策略。

過去一周美股、台股持續維持碎步盤堅的格局，誠如先前所言，市場情緒小心翼翼，且不時都有專業機構適時發表警語，市場交易面就不致過熱，股市閃崩的機率就越小。除非訊息面出現市場十分意外的情境，讓市場風險偏好改變，否則現有的波動慣性不易打破。

中美貿易協議或將簽訂 科技圍堵持續干擾股市

現階段市場焦點仍舊關注中美貿易談判如何收尾，理性來看，對股市仍是好壞參半，為何如此說呢？首先，觀察近一個月以來，中美雙方所釋放的談判訊息，一路幾乎都是雙方取得共識、獲得重大進展、達成重要協議事項、協議接近尾聲、討論協議文本的最後細節等等，氛圍上是清一色的利多，只是完成時間一再延遲。

據美國財長穆努欽(Steven Mnuchin)的說法是，相較於定出達成協議的日期，不如達成正確的協議更加重要。

目前不但是川普總統對達成協議的信心滿滿，甚至美國財長穆努欽(Steven Mnuchin)對媒體還表示，磋商中的協議文本共有七章，頁數將達一五○頁，內容非常詳盡，將超越以往華府要求中方開放市場的程度，涵蓋以往沒有觸及的議題，中美雙方談論甚久的執行機制亦有所突破。

就股市而言，中美貿易爭端落幕對全球當然是利多，遺憾的是時間拖得有些長。這般的利多隨著時間推移也逐步釋放於市場，讓資金行情得以延續至今，美股即將挑戰歷史新高，台股亦將挑戰去年高點。

若以當下時間作分界點，未來的發展結果只能優於預期，不能低於市場期待，否則在景氣基本面尚未順利接棒以前，利多出盡的後作力不容小覷。

另一個重點是，中、美對峙真的這麼容易就落幕嗎？其實不然，觀察上一世紀七○年代的美、蘇對抗，八○年代的美、日貿易戰，對峙談判時間皆長達約二十年，而川普總統剛上台就把中國列為最高級別的戰略競爭對手，中、美的爭端怎可能就此落幕。階段性的協議當然會簽，因為這是競選連任的成績單，只是美國將以其他手段，或非關稅障礙的方式，繼續抵制與圍堵中國。

例如，大陸LED龍頭廠三安光電，日前遭到美國列為未經核實的危險名單(unverified list)，半導體設備大廠應用材料(Applied Materials)下令將停止對三安光電供貨，類似的案例，未來將會層出不窮，這次對台股是利多。但下次呢？沒人知道。合理的推斷，中美科技戰的干擾不會停止，投資人要有心理準備。

紐約輕原油期貨價格走勢-資料來源：CMoney 分享 facebook

美歐貿易戰風暴醞釀中

就目前的發展態勢，就算中、美簽訂階段性協議，全球的貿易爭端仍未終止。目前歐盟對美國一年約有一四○○億歐元的產品貿易順差，加上法國議員同意對美國的臉書(Facebook)、蘋果(Apple)等科技巨擘徵收數位稅(Digital Tax)，早已引起美國強烈不滿。美國也以牙還牙，列出對歐盟加徵關稅的產品清單，以報復歐盟對空中巴士(Airbus)的補貼。

接著川普宣布對價值一一○億美元的歐盟商品加徵關稅，歐盟執委會也已擬定一份價值約二○○億歐元的臨時性對美課稅清單，美歐雙方劍拔弩張，對已經趨疲的全球經濟又上了一道枷鎖。

國際貨幣基金(IMF)首席經濟學家戈平納絲(Gita Gopinath)日前曾表示，一旦美國掀起汽車關稅的貿易戰，對全球經濟成長的打擊，可能遠比中美貿易衝突更大，因為將會打亂全球更大範圍的製造業供應鏈。這是投資人要持續留意的新風暴。

美國消費者信心指數下滑 影響企業獲利增長力道

回頭檢視美國基本面的進展，美國GDP的增長七成靠消費，先前公布的三月非農就業新增人數增加十九．六萬人，累計一～三月非農就業人數平均每月新增約十八萬人，仍屬穩步擴張；三月的平均薪資，較去年同期增加三．二％，仍高於CPI年增率相當程度，大致上朝正向發展，理論上足以支持未來一段時間的消費增長，這是客觀的期待。不過，還需要對未來主觀的信心來促進消費才行。

根據新公布的美國密西根大學消費者信心指數，四月初值為九六．九，低於市場預期值九八．二，也低於三月終值九八．四。

反映消費者對未來一年狀況評估的消費者預期指數，四月初值為八五．八，低於三月的八八．八，也是今年首次下滑，意思就是說，相對於目前水準，消費者更不看好未來的經濟前景。

消費者信心下滑肯定將影響未來的消費積極度，進而傳導至美國GDP與企業獲利的增長力道，最後影響股市估值，這是我們所擔憂的。

國際原油續漲 限縮貨幣寬鬆空間

目前影響全球股市的重要因素還有國際原油價格走勢。本波資金行情的核心推動力，非全球主要央行的寬鬆力量莫屬。美聯儲FED暫停了加息，並釋放了年內不再加息的信號，同時端出了停止縮表的明確框架。

全球央行之所以勇於執行貨幣寬鬆政策，源自於通膨率(消費者物價指數CPI)明顯下降，而通膨率下降，主要原因為去年第四季國際原油價格的大跌。

觀察近期國際原油走勢，已連續默默的上漲超過三個月，收復了去年第四季跌幅的六成以上，如果國際原油價格持續上漲，未來低通膨的優勢將開始逐漸消失，進而干擾美國FED的寬鬆貨幣政策。

反映在目前聯邦利率期貨交易概況的是，先前機率位居首位的今年降息一碼，機率由超過四成降至約三成，目前退居第二，而今年不升息的機率則上揚至近六成。顯然，油價漲幅已限縮貨幣寬鬆的空間，而美股又來到歷史高檔區，投資人需提高風險意識。

配息穩定基期低 王品有補漲空間

由於台股加權指數已來到相對高檔區，追價風險逐步增加，幸虧台股可供配配息的實力豐厚，今年總計約有一．五五兆元新台幣的現金股息將發放，整體現金殖利率達四．三％，若扣除台積電，台股的現金殖利率更達四．六％，這是台股下檔支撐的底氣。

現階段如果股價基期仍低，配息又穩定的個股，將有補漲空間。例如王品(2727)就是其一，王品在台灣的調整已有所成效，二○一六～二○一八年連續三年的營益率穩定維持在四～五％，二○一七～二○一八年新設的品牌總店數為三七家，二○一九年王品台灣展店較積極的品牌將有石二鍋、12mini、沐越、青花驕、莆田、享鴨等。

其中，石二鍋以及其同系列更為平價的12mini展店數可能為今年最多的兩個品牌，此兩個品牌單價低，營運成本也低，可迅速進入獲利狀況，為薄利多銷型的品牌。

中國部分，今年將致力穩定王品、西堤、鵝夫人三個店數較多的品牌，確保基本營收水準，再由日系餐飲的數個品牌作為展店重點，雖整體店數增加速度較慢，但獲利可望否極泰來，穩定成長。

法人預估王品今年營收為一六九．七億元，預估稅後淨利約四．九六億元，年增率約四三．七九％， 稅後EPS約六．四五元，本益比有調升空間。

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