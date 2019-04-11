親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

日職／王柏融對軟銀首打席滾地出局 浪費打點機會

手刀衝刺 拚經濟衝政績

2019-04-11 16:30理財周刊

【文．洪寶山】

「我沒有路，但我知道前進的方向。」～溫斯頓．邱吉爾(Winston Churchill)

請問，「民生經濟」與「統獨議題」，您更在意什麼？固然兩者之間可能具有相關性，但是，對於一般民眾而言，如何維持生活水平，能夠吃飽飯、滿荷包，更是每個階層所關注的問題。

二○一八年底執政黨在九合一選舉大敗，追究主因在於大部分民眾認為，民生經濟沒有提升而導致民怨四起。

今(二○一九)年初臨危受命接下行政院院長一職的蘇貞昌，就任時自比邱吉爾要捲起袖子回應民意，如今開始加大動作，是否準備展開「不可能的任務」，用極短的時間，衝出讓老百姓買單的政績？

讓人民有感１：大動作撤換公股行庫高層

挑起大任的蘇貞昌銜命為敗選內閣收拾殘局，在台灣各項經濟指標尚未轉好之際，頻頻出招，為拚經濟衝衝衝。近期釋出的三項政策討論，看似大刀闊斧要讓人民有感，一是公股行庫董事長及總經理撤換，二是吸引台商回流資金回台優惠稅率政策，三是會晤工商團體。

蘇貞昌上任的首波公股行庫董事長及總經理撤換名單一出爐，被質疑根本是「政治任命」。無論是在野黨或執政黨，對於此次的人事命令都是充滿憂心與質疑，一度被解讀是為明年選舉做出的決定。面對爭議，行政院方面表示，相信此次提出接任公股行庫的人選，絕對具備專業表現與能力。

立委許智傑也曾表示，相信蘇院長是以執行力為考量，期許新的人事任命可以帶動公股銀行活絡，有更多政策上的積極作為。如此大動作的人事名單撤換，能否帶動公股行庫對內外投資的積極流動，還有待時間驗證。

讓人民有感２：資金回台提供８～10％優惠稅率

另外，為鼓勵台商回台投資，於四月十一日送行政院討論「境外資金匯回管理運用及課稅條例」草案，此前，行政院與民進黨立院黨團已達成共識，海外資金匯回台灣將提供優惠稅率八％到一○％，但是不可以買房地產，並且須存在銀行專戶。

行政院發言人Kolas Yotaka(谷辣斯．尤達卡)表示，為了因應美中貿易戰等國際情勢諸多不確定因素，台商需要布局全球，政府以專法打造友善的投資環境，希望引導境外資金匯回台灣，促進台灣產業發展。假若草案三讀通過，預計可以提升台商回流投資的意願，同時間也能有效提升台灣的就業能力與經濟發展實力。

蘇貞昌在四月十日前往網通廠智邦(2345)參訪，智邦總經理李志強表示，智邦回台設廠，初期增加五條生產線，但是終極目標是要設立十二條生產線，也就需要萬坪的工業基地，也需要更多的技術人力，因此，希望政府能開放建教生、外籍勞工以及中國技術人員的限制，協助廠商發展。

智邦就是搶頭香、第一家返台投資的廠商，到目前為止已經有二十四家廠商通過審定，蘇院長表示：「到這個月底就有三十家，希望達到五十家，總投資額新台幣一千億元，創造一．一萬個就業機會。」

在蘇院長「衝衝衝」的帶動下，希望這波上下游供應鏈的台灣廠商能陸續移回設廠，帶動「台灣製造」高附加價值產品，並把關鍵技術根留台灣，加速國內產業轉型升級，強化國際競爭力，不但創造實質出口帶動經濟發展，更能提升台灣在全球產業鏈的優勢與戰略地位，這才是長遠之計。

2019年4月9日行政院長蘇貞昌參訪智邦-圖片取自行政院官網
2019年4月9日行政院長蘇貞昌參訪智邦-圖片取自行政院官網
分享

讓人民有感３：工商會談 帶領台灣經濟起飛

要廠商帶動，溝通就至關重要，必須關注的是四月和五月即將開啟的工商會談，每每工商界希望的無非就是政府能大力協助企業，創造最有利於投資的環境，讓企業賺大錢，員工加薪，老百姓過好日子。

對於這次會談，主要統整出的三項議題分別為：改善台灣投資環境、能源政策的檢討；比照國際主要經濟體，降稅拚經濟；政策鬆綁，減少限制等三大項。透過政院與中小企業總會、工商協進會等工商團體進行茶會交流，聆聽民間企業建議，期盼政府能夠真正地跳脫藍綠，研擬一套帶領台灣走向經濟起飛的政策。

或許我們正處於最渾沌的時代，對於經濟提升無感，面對生活困窘的茫然，以至於對政府失去信任。想要擁有好的生活除了個人努力外，還要整體環境共同前進。前路茫茫，但未知的光明或許在新任閣揆的帶領下漸漸露出曙光。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》972期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

【理財周刊第972期】
【理財周刊第972期】
分享

理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。

相關新聞

張國榮：購物店轉型退稅店 創造境內外

2019-04-11 16:28

【外匯】投資新寵襲台 只要三千就能炒匯？

2019-04-11 16:10

從「2019台灣房市交易信心調查」 剖析「買」房時機 ─房市景氣春燕已捎來訊息？

2019-04-11 16:09

聚焦低本益比高殖利率股

2019-04-11 16:08

老牌集團兩樣情

2019-04-04 10:02

透過ETF參與鋰電池高成長

2019-04-04 10:02

無基之彈有機可趁？

2019-04-04 10:02

呂秋遠：從婚姻制度看見往後的幸福人生

2019-04-04 10:02

讓每一分錢都能生錢 創造更高價值才是致富之道！

2019-04-04 10:00

利率倒掛是警訊 市場解讀原因不同

2019-03-29 09:36

普惠金融

2019-03-29 09:36

美債殖利率倒掛 多頭玩完了？

2019-03-29 09:36

外匯市場中該如何投資美金？

2019-03-29 09:36

學習投資不分年紀 理財教育從小開始

2019-03-29 09:36

房市景氣擺脫谷底 言之過早！

2019-03-29 09:36

搭上財報公布潮 搶賺價值股商機

2019-03-29 08:58

陳明璋：企業二代接班 溝通能力是關鍵

2019-03-22 08:43

在購屋這件事 女性發言權已經超越男性

2019-03-22 08:43

低本益比股啟動補漲

2019-03-21 16:00

跨境電商女王朱佳期 月入千萬的奇幻人生

2019-03-21 15:45

得AI者得天下

2019-03-21 15:29

從「工商心理學」看見企業與員工的關係 共創雙贏

2019-03-18 08:27

贏家風範

2019-03-15 09:29

2019年房市景氣迷思之解讀 ─從房市風向球與廣告批數觀察景氣變動趨勢

2019-03-15 09:29

低基期績優股 可守可攻

2019-03-15 09:29

史丹佛高材生勇闖美國數位資產管理

2019-03-15 09:29

引資興利 毋故步自封

2019-03-08 09:22

因應台商回流 工業用地之策略性規畫

2019-03-08 09:22

聚焦低基期穩定配息股

2019-03-08 09:22

康信鴻以管理經濟領導台肥屢創佳績

2019-03-08 09:22

劉依沛：善用金錢能量 創造人生幸福

2019-03-08 09:22

擴大內需 刺激消費

2019-03-03 08:27

台股續航力 看兩大指標

2019-03-03 08:27

市場的真相猶如蒙娜麗莎的微笑

2019-03-03 08:27

如興全球布局再攻一城 促進集團利益再創高峰

2019-03-03 08:27

林俐岑營養師：聰明吃醣，吃出美味與健康！

2019-03-03 08:27

把台商製造變台灣製造

2019-02-15 09:11

不怕貿易戰 利基股勝出

2019-02-15 09:11

台中高鐵特區水岸宅 ─「世界之翼」

2019-02-15 09:11
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top