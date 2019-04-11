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聚焦低本益比高殖利率股

2019-04-11 16:08理財周刊

【文．馮泉富】

大盤挑戰一萬一千點，台股平均殖利率高達約四‧二％，是吸引國際熱錢的主要原因，而兼具低本益比、高殖利率、產業能見度高的個股，進可攻，退可守。

近期不論是經濟數據還是訊息面的報導仍是多空雜陳，同一則訊息或同一組數據，因操作周期的切入角度不同，也使宏觀與微觀的解讀差異擴大。

基本面接棒時間 全球股市放寬期待

不過可喜的是，短線上並未干擾到股市碎步盤堅的慣性，主要原因有二，首先是因市場預期全球主要央行皆同步向寬鬆政策前進，造成債券市場整體收益率下降，間接增加了風險資產收益率之吸引力，而提升了股市估值(非關獲利增長)。

例如，現階段全球負利率債券累計約達十．二兆美元，較今年初的六兆美元增加約七成，顯示全球資金豐沛，有利股市發展，尤其是現金殖利率高的股市。

第二個原因是，市場情緒小心翼翼，且不時都有專業機構適時發表警語，例如穆迪公司首席經濟學家詹迪(Mark Zandi)表示，根據該公司的調查，全球企業信心已下滑到十年前爆發金融危機以來的最低點，若中美談判無法在未來三個月內達成協議，全球經濟陷入衰退的可能性極高。一旦雙方談判破裂，協議告吹，將再一次重創企業信心，並促使企業減少聘雇。

眾所周知，當股市參與者越謹慎小心，雖不代表沒有泡沫，但只要不過熱，股市閃崩的機率就越小，於是形成驚驚漲的態勢，要延續多久，端看市場情緒(風險偏好)，這是相當不易量化的因子，只能觀察資金流向或技術面是否出現重大變化。

至於各項經濟數據的解讀，有多有空，目前較具市場共識的是全球前兩大經濟體，美國與中國的製造業PMI暫時停止惡化，出現明顯反彈。

美國三月份ISM製造業採購經理人指數(PMI)為五五．三，優於前期的五四．二，也優於市場預期的五四．五，整體而言，美國三月份製造業指數受惠新訂單、就業的提振而有優於預期的表現。

另一方面，中國官方三月製造業PMI為五○．五，較二月上升了一．三個百分點，創五個月新高，亦高於市場預期的四九．六，並回到榮枯線五十之上；採樣偏向中小企業的財新製造業PMI也大幅回升至五十．八，同步回到榮枯線之上。

這樣的數據讓全球股市參與者放寬了「期待基本面接棒」的時間，這就是目前的市場狀態。

美國數據兩好兩壞 經濟增長穩步擴張

中國製造業PMI-資料來源：CMoney
中國製造業PMI-資料來源：CMoney
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就美國而言，除了PMI以外，也並非所有經濟數據皆好轉，例如對美國十分重要的消費數據就不盡人意。根據美國商務部的官方資料顯示，二月美國零售銷售額為五○六○億美元，月減○．二％，不如前值的月增○．七％及市場預期之月增○．二％，在十三個主要零售類別中，有八類項目落入負成長，如家具／家庭室內陳設用品已連續五個月落入負增長，另電器相關、建材／園藝設備、運動／業餘嗜好／書籍／音樂、百貨業、食品飲料、雜項物品也繼上個月反彈後，再度陷入負增長，而服飾／飾品業已連續三個月陷入負增長。

另外，今年以來美國零售業已裁員四．一萬人，與去年同期相比，裁員人數激增了九二％，這對於占美國經濟活動三分之二以上的消費者支出不是好現象，如果連續兩個月出現相同慣性，則顯示美國經濟增長面臨明確的逆風，必須持續追蹤。

耐久財方面也仍未轉好，美國二月耐久財新訂單月減一．六％，大幅不如前值的○．一％。就分項而言，除了基本金屬、金屬製品由前月負增長反彈回正增長以外，其餘項目普遍回落，如機械、電腦及電子產品、運輸設備、通信設備、汽車零件、資本財等皆落入負增長。資本財由前期的月增一．四％下滑至月減五．九％水平，且已連續下滑四個月，其中代表企業支出的非國防用資本財亦由月增一．四％下滑至月減六．三％，顯示企業投資意願已進一步降溫。

幸虧目前整體就業概況仍舊維持擴張熱度，根據美國勞工部資料顯示，三月非農就業新增人數經季調後增加十九．六萬人，高於市場預估的十七．五萬人，累計一～三月非農就業人數平均每月新增約十八萬人，仍屬穩步擴張；三月的平均薪資，較二月增加○．○四美元至二七．七美元，較去年同期增加三．二％，雖略低於二月的年增率三．四％，但仍高於CPI年增率相當程度，足以支持未來一段時間的消費增長，美國經濟大致上可維持穩健擴張。

當然，隨著美企財報公布期將於本周拉開序幕，企業的獲利概況預料也將測試這波多頭漲勢的抵抗力。

庫存回補周期重啟 可望使第二季淡季不淡

將焦點拉回台灣，由於全球前兩大經濟體的製造業PMI出現明顯反彈，對於出口依賴度高的台灣理應也會有提升作用。根據中華經濟研究院新公布的三月台灣製造業採購經理人指數(PMI)為四八．八，較前月上揚○．五，只是提升幅度不如中、美兩國，仍處於五十榮枯線以下，是連續第五個月呈現緊縮。非製造業經理人指數(NMI)則結束先前連續兩個月的緊縮，回升到五三．三。

重要的是，全體製造業未來六個月展望指數躍升九．二至五二．一，為二○一八年九月以來首次呈現擴張，攀升幅度更是二○一四年二月以來最大，顯示廠商對未來六個月看法趨向樂觀，雖然製造業PMI仍未突破五十榮枯線，至少顯示經濟最壞的情況可能已過。

目前相對有利的是，中美貿易戰的談判持續朝正向發展，預計可消除大陸地區廠商的觀望氣氛，可望重啟投資與庫存回補的周期，拉動台灣出口，讓第二季呈現淡季不淡。

象徵製造業訂單循環狀況，也是台股領先指標之一的「未完成訂單-客戶存貨」正式轉正為六．三％(前值為負五．六％)，預計整體製造業訂單循環應能逐漸回穩，這也將提高台股加權指數的下檔支撐力道。

攻守兼具策略 低本益比優先

台股加權指數這一波攻勢幾乎直逼一萬一千點，國際熱錢為其中最重要的推手，而熱錢在新興市場中相對青睞台股的理由，不外乎台股整體平均殖利率高達約四．二％，這讓台股在全球低利率環境中十分具有吸引力。

因此，兼具低本益比、高殖利率、產業能見度高的個股，在目前指數基期已高的位階，會是進可攻退可守的穩健投資標的。

例如巨路(6192)，法人預估今年EPS約七．八元，目前本益比不到十倍，有提升空間。巨路近年來積極佈局新興領域的工業相關材料，例如二○一七年新增電信公司在資料中心、基地台零組件之代理，二○一八年則新增自動駕駛晶片的代理，專心耕耘中國電動巴士的自動駕駛方案，主要在滿足對行車安全、駕駛行為監測等法規強制性商機。

此外，工業物聯網產品，用於中國石化行業、台灣半導體及石化大廠等採購，主要在於節省工程人力及提高勞工安全。新產品預估二○一九年將陸續成為巨路在電子通信事業營收及獲利成長的主要來源。

在中國市場方面，營運重心的東北及華北區預計未來數年內將興建數十座EG、PTA等石化新廠；福建古雷半島的石化專案也在進行之中。

公司為因應內蒙地區業務量的逐年提升，將在下半年新設立維修中心，以服務當地重工業、石化及煤化工等行業所需。美中貿易戰、中國經濟成長放緩等因素目前並未影響巨路新接訂單。

巨路二○一九年程控事業將可受惠在手訂單創新高之挹注。電子材料部門除既有電信設備材料、光纖專案以外，將導入新的自動駕駛ADAS應用的ASIC晶片、3Dsensing sensor解決方案等，預期下半年就會明顯貢獻營收。

預期巨路今年新接訂單將可維持二○一八年四八億元以上的高檔水準，主要受到中國內需行業投資復甦的支持。

法人預估巨路二○一九年合併營收可達六二．五五億元，年增率約達九．二％，稅後淨利估約八．四億元，EPS約達七．八七元，本益比仍有提升空間。

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