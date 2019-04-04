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呂秋遠：從婚姻制度看見往後的幸福人生

2019-04-04 10:02理財周刊

文．洪寶山

盼望能找到與自己攜手步入禮堂的完美伴侶，是多數人一生的夢想，一旦兩人結為連理，往後人生也就此改變。站在法律的角度來說，「婚姻契約只能保障雙方權利，但無法維繫關係本質。」擔任宇達經貿法律事務所主持律師呂秋遠，經手無數的離婚案件，看見婚前與婚後的人生百態，提出婚前必須彼此了解且達成協議才是最為成熟理性的婚姻。

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民法中，結婚須有書約及兩位見證人婚姻才可生效。呂秋遠卻有另一番見解，「婚姻成立前，財務規劃的協調不可少」，過去統計，離婚主因多為家暴、外遇，再來就是金錢。

這凸顯出了解婚姻財產的相關制度是極為重要。首先，基本家庭費用支出，比如說：水電費、子女教育費、房貸等，須依照夫妻所得比例計算。至於夫妻一方若是擔任家務勞動者，有權利可與在外勞動者要求「自由處分金」，作為可支配的所得。但是當夫妻離婚後，子女生活及教育費依舊要按夫妻個人所得比例分擔。

「婚前協議」可能成為婚姻的挑戰

所以結婚不光只考量生活上的相處難易，國外盛行的「婚前協議書」也相當挑戰人性感情。除了討論財產制度、家庭費用支出、子女教育及日常家務等，最重要的是如何與對方開口提出協議。

呂秋遠點出，「人生無常，彼此要能了解感情變化的可能性，防止後續的不愉快，而不是以不信任對方的立場談定契約。」呂秋遠依據過去經驗指出，雙方在提出以上條件後，可能會導致悲喜兩種極為反差的狀況，也藉此考驗雙方心智的成熟穩定度。

因為婚前協議只須兩方同意且書面簽字，不需經由法院登記即可生效，因此當一方提出此想法，就必須在兩人已有心理準備的狀態下進行。而針對財產分配的同時，已經不單純只是「理性」協商，而是「人性」的考驗。

所以呂秋遠建議，婚前協議應要以公平的方式討論，彼此分析財務狀況、未來發生的問題以及衍生結果，經過溝通達成共識後，再決議是否用書面方式呈現，方能維繫婚姻關係且減少不必要的爭執。

常見的夫妻財產制度簡單介紹有兩種，一為「法定財產制」，當成立結婚契約前後，雙方若無規範財產之劃分，所有財產必須在婚姻契約削減時，減去結婚成立當時的共同財產，兩人的差額除以二，財務多的一方需提撥一半財產給另一半。舉例來說，結婚時，夫妻無財產，但離婚後，夫妻一方持有一棟房產，這時兩人離婚後需平分資產。二為「分別財產制」，適用於雙方在離婚前，已有書面協議，就此兩人財務獨立不需處分。

但呂秋遠提醒民眾，依照財產分配權益的觀念中，常見下列錯誤迷思：一、財產若登記在對方名下，配偶則無權分配。二、登記於自身名下的財產可任意處置買賣。三、無實質收入之家庭勞動者不得要求財產分配。

其實以上所提都是錯誤的觀念，正確來說，若財產登記在對方名下，自己仍保有資產分配權益。再者，即便是登記於自己名下的財產，亦不可任意買賣更動，需與配偶協商，若是執意脫產等，另一半可向法院宣告剩餘財產分配。最後一點，家務勞動者雖無實質收入，但法律認定家務等同於家庭生活的貢獻，離婚後，亦可針對此項申請財產分配。

法律，無法保障婚姻關係

依去年統計，全台約有五萬多對的夫妻提離婚訴訟，每件起訴成因不一。從當初彼此恩愛進入禮堂至夫妻感情生變後打離婚官司，一段婚姻關係就此畫上句點。呂秋遠坦言，法律條文保障的只是「權利」及「義務」，感情基礎並無法利用法律條文成為約束條件，若無法承擔婚姻制度下應盡的責任，勢必先思考自身是否已準備步入這場婚姻所帶來的羈絆，因為它不能確保婚姻關係的維繫及本質。

提到離婚訴訟官司議題，呂秋遠則提醒民眾，在民法一○五二條規定，須持有對方重大破綻的證據且能表明對錯，方能提出離婚訴訟。或是夫妻間無是非對錯可舉證，卻無法維繫感情，如：夫妻一方罹患不治之症等，另一方就得向法院提告離婚，請法官判定結果後，才能真正結束兩人的婚姻關係。因此若純粹只因「價值觀」不同無法共同生活，就只能兩方協議簽字離婚，不建議以離婚訴訟途徑成立。

另外，親情關係亦是造成夫妻間甚至家庭財務狀況的衍生。呂秋遠解釋，所謂「親情勒索」是心理層面無法克服。舉例來說，民法規定，子女年滿二十歲即成年，雖大學尚未畢業，但父母其實可讓子女自主生活，法律規範扶養義務僅至二十歲。而子女結婚是否要準備購屋頭期款或嫁妝等，未必是父母應盡的職責。但多數父母仍持續照顧子女，這已經不是法律限制，而是感情的維繫。

但人性多是如此，有所付出必會期待回報，若要避免情緒勒索困境產生，呂秋遠建議必須在心態上有所轉換。第一，父母不必時時擔心子女的財務問題，俗話說：「兒孫自有兒孫福」，過於操心子女經濟問題，反而無法規劃自身的後半人生。第二，子女不該期待父母能提供過度的資源，雖然法律有一項「期待權」，但無法實際提供法律權利。因此，雙方先將心理欲望降低，即可減少親情勒索的悲劇產生。

快樂成長才是婚姻的重要關鍵

多年來，呂秋遠已接受無數的諮詢及訴訟官司，看盡人性的千種百態，他直言，進入婚姻階段，絕不能有委曲求全的心態。不論男女一旦結婚，也千萬不能喪失謀生的能力，必須與社會保持連結，穩住應有的經濟基礎。犧牲忍讓的觀念不但不正確，還捨棄自己應享有的人生。

呂秋遠提出過去實際案例，一對夫妻從小就是青梅竹馬，男方博士畢業後，在海外從事教職，女方以夫為天跟隨著他在外地生活，成為稱職的教授夫人。直到男方年過五十歲，雙方決定回台，讓他繼續在校教書。不料與身旁女助教發生外遇決定離婚，這時無助的太太無社會競爭力，後半人生又無任何保障，但依舊要過日子。如此令人心酸案例不勝枚舉，因此，呂秋遠強調「維持個人的經濟能力確實非常重要。」

不過，呂秋遠對於婚姻亦有一套獨特見解，「婚姻並非神聖不可侵犯。」基本上，在維繫關係的過程中，「兩人並不是行走於法律及道德上，而是此時此刻雙方可從婚姻中得到什麼？」、「這段感情中彼此是否快樂，並且願意為對方妥協及奉獻。」

雖然財務考量是維繫婚姻的關鍵，但綜合以上問題，雙方感情可更加以鞏固。因為婚姻制度在呂秋遠眼中，是刺激對方成長且相互扶持，兩人共同經營達成「1+1>2」的一種機制。假若一方無心維繫，適時結束也並非壞事。

也因職業因素，呂秋遠體悟到人性「寬容與尊重」的重要性。對於人生經營，他提出三項建議，第一件，不要傷害他人；第二件，不要傷害自己；第三件，必須活得快樂。符合以上三件事，那麼經營人生就不是難事。

他說：「許多事情在當下是喜劇，二十年後可能成為悲劇；當下是悲劇，二十年後可能成為喜劇。『人生往往意料不到，不論是好是壞，就當它是件事就好』。」如此一來，幸福快樂便能掌握在自己手中。

呂秋遠

學歷：

臺灣大學高階經營管理班

(EMBA)財務金融組碩士(99級)

臺灣大學政治學博士

東吳大學法律學系碩士

政治大學財稅學系學士

經歷：

宇達經貿法律事務所主持律師

東吳大學兼任助理教授

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》971期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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